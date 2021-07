Lukscolor dá a dica: reutilizar e reaproveitar são palavras de ordem quando o assunto é mobiliário

SÃO PAULO, 1 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- Os três "R"s: reduzir, reaproveitar e reutilizar nunca estiveram tão em alta. Em tempos em que o consumo pode e deve ser repensado, a decoração – incluindo seu coração, o mobiliário – não fica de fora dessa tendência. Cresce a busca por móveis de segunda mão e "heranças" são cada vez mais incorporadas às casas e apartamentos atuais. Para dar uma nova roupagem a uma mobília já usada, a Lukscolor Tintas dá a dica: O Esmalte Premium Plus Base Água vai tirar qualquer móvel da mesmice.

Reaproveitando um móvel de madeira

A maioria dos móveis de madeira podem ser pintados sem problemas. Para melhor aderência, o ideal é lixar e preparar a madeira antes da etapa da pintura. O Esmalte Premium Plus Base Água Lukscolor tem suave perfume, o que significa que a pintura pode ser muito mais prazerosa, sem o forte odor de tinta. Outra vantagem é que o produto dispensa o uso de solvente para diluição.

Milhares de cores para tirar qualquer móvel da monotonia

Um móvel colorido faz toda a diferença. Para quem quer atualizar a mobília, apostar em uma camada de cor certamente é um ótimo trunfo. O Esmalte Premium Plus Base Água da Lukscolor conta com mais de 2000 tonalidades disponíveis no sistema Luksystem, o que significa uma infinidade de possibilidades na hora de reformar a mobília.

Saiba mais sobre o Esmalte Premium Plus Base Água Lukscolor

Disponível nos acabamentos brilhante, acetinado e fosco, para você escolher o que mais combina com o seu estilo. Produto de alta durabilidade e resistência, excelente preservação do brilho, fácil limpeza, não descasca, não amarelece com o tempo e oferece máxima proteção às superfícies. Reduz o tempo de trabalho de pintura, pois possui uma secagem muito rápida.

Sobre a Lukscolor - www.lukscolor.com.br

Fundada em 1989, a Lukscolor é uma empresa brasileira, focada no segmento premium de tintas e acessórios para pintura. É a única fabricante brasileira de tintas que faz parte do Color Marketing Group (associação que reúne profissionais de todo o mundo e que tem papel importante em ditar tendências de cores para vários segmentos), podendo, assim, orientar e manter informados seus consumidores, revendedores e profissionais sobre tendências, materiais e efeitos especiais de pintura.

