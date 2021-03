Lukscolor indica as melhores cores para o Home Office e Homeschooling

SÃO PAULO, 31 de março de 2021 /PRNewswire/ -- A Lukscolor – uma das principais marcas de tintas imobiliárias do país – separou algumas dicas de cor para quem segue trabalhando de casa e para quem teve que adaptar o lar para as aulas das crianças. A tonalidade do ambiente interfere diretamente em aspectos como energia e criatividade, e por isso é tão importante nesse momento em que estamos vivendo.

Home Office para quem precisa de concentração

A dica da Design de Cores Deise Melo, da Lukscolor, para quem precisa de concentração na hora de produzir é escolher um leque de cores mais sóbrio, como o branco ou mesmo o cinza. Tons neutros reduzem a dispersão e criam um ambiente mais sóbrio. Mas atenção: fuja de cores muito pasteis, como azuis e verdes clarinhos: essas tonalidades estão ligadas ao relaxamento e podem induzir ao sono e letargia.

Na paleta da Lukscolor: Neutros - Lukscolor

Home office para quem precisa ser criativo

Se a área de atuação da pessoa estiver ligada à criatividade e à energia, uma boa pedida são as cores mais vibrantes, como tons terrosos ou mesmo laranjas e amarelos. Esse leque de cores é propicio ao movimento, despertando os sentidos e tornando o local mais criativo e cheio de vida.

Na paleta da Lukscolor: Laranjas - Lukscolor

Home Schooling – prepare o ambiente para as crianças aprenderem

Após um ano de pandemia, muitos pais tiveram de adaptar espaços específicos para o estudo das crianças, especialmente os que têm mais de um filho. Ter um cantinho do estudo é uma ótima solução para estimular as crianças. Na hora de escolher a decoração, aposte no colorido, mesclando tons primários como azul escuro e amarelo e opte por uma tinta com alta lavabilidade, como o Luksclean, um acrílico super premium da Lukscolor que permite a remoção de manchas de lápis, por exemplo, sem prejudicar o aspecto da pintura.

Na paleta da Lukscolor: Azuis - Lukscolor e Amarelos - Lukscolor

Produto indicado: Luksclean - Lukscolor

Sobre a Lukscolor - www.lukscolor.com.br

Fundada em 1989, a Lukscolor é uma empresa brasileira, focada no segmento premium de tintas e acessórios para pintura. É a única fabricante brasileira de tintas que faz parte do Color Marketing Group (associação que reúne profissionais de todo o mundo e que tem papel importante em ditar tendências de cores para vários segmentos), podendo, assim, orientar e manter informados seus consumidores, revendedores e profissionais sobre tendências, materiais e efeitos especiais de pintura.

