Lukscolor revela a cor do ano de 2022

SÃO PAULO, 20 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Lukscolor – uma das principais marcas de tintas imobiliárias do país – apresenta o tom LKS 0018 - Macau como "Cor do Ano de 2022". Uma tonalidade suave de lavanda, a cor sinaliza o bem-estar físico e mental, a cura, renovação e evoca o futuro, simbolizando o encontro entre a linha do horizonte e o céu.

O tom lilás é uma cor inclusiva, que transita com tranquilidade por uma série de paletas, e funciona nos mais diversos ambientes, dos quartos de descanso às fachadas. "Os últimos acontecimentos, incluindo a Pandemia, impactaram diretamente a maneira de encarar os espaços, sejam públicos ou privados, e sinalizaram a importância de criar ambientes mais acolhedores e tranquilos. A cor proposta pela Lukscolor vai de encontro a esse movimento, de cura, de busca de novos horizontes ao mesmo tempo em que estamos mais voltados para nós mesmos", explica a Designer de Cores da Lukscolor, Deise Melo.

Paleta para 2022 é suave e contemporânea

LKS 0018 - Macau é uma cor suave, que compõe com diversos outros tons, dos neutros, como o LKS 0084 - Tea a tons como o azul discreto LKS 2294 - Atmosphere. Madeiras naturais como o Jacarandá e elementos em metais, como o dourado, formam um combo sofisticado com o tom de 2022 da Lukscolor.

A cor LKS 0018 - Macau pode ser encontrada no sistema Luksystem e preparada em uma série de produtos diferentes do portfólio da marca, estando disponível tanto para ambientes internos quanto externos. Ela também pode ser consultada via site da empresa (www.lukscolor.com.br) ou pelo aplicativo Luksapp. No aplicativo, inclusive, dá para simular como a cor ficará em um ambiente real e testar combinações do tom com outras cores da cartela da Lukscolor.

Sobre a Lukscolor - www.lukscolor.com.br

Fundada em 1989, a Lukscolor é uma empresa brasileira, focada no segmento premium de tintas e acessórios para pintura. É a única fabricante brasileira de tintas que faz parte do Color Marketing Group (associação que reúne profissionais de todo o mundo e que tem papel importante em ditar tendências de cores para vários segmentos), podendo, assim, orientar e manter informados seus consumidores, revendedores e profissionais sobre tendências, materiais e efeitos especiais de pintura.

