LULAC任命新成員加入該組織領導層，將專注未來發展

美國歷史最悠久、規模最大的拉丁裔民權組織領導人舉行精彩歷史性會議，呼籲成員團結一致及履行 LULAC 使命

達拉斯2022年10月24日 /美通社/ -- 拉丁裔美國公民團結聯盟 (LULAC) 領導人在結束為期兩天的全國委員會會議後發表聲明，向其會員、法人合作夥伴和社區盟友承諾其將持續聚焦該組織的使命，即為美國和波多黎各的 6,600 萬名拉丁裔人士服務。

LULAC 全國主席 Domingo Garcia 表示：「我們深信比以往更團結、堅定和強大，我們與來自全國各地的 LULAC 代表擁有共同的心聲。

關於前 LULAC 全國主席 Roger Rocha 將擔任 LULAC 全國研究院 (LNI) 主席的不實資訊， Rocha 先生發表以下聲明：

尊敬的 LULAC 成員和各位朋友，我於本日下午獲悉外界正在傳播一則虛假資訊，聲稱我已當選 LULAC 全國研究院 (LNI) 主席。其實，我在 LNI 擔任的職位是副主席。 世界上只有一家 LULAC 全國研究院 (LNI)，那便是獲正式認可的 LULAC 全國委員會 (LNO)。LNI 主席是 Domingo Garcia 先生。因此，LNI 委員會的其他成員和我與他一起為我們社區的福祉而工作。」

Garcia 稱這些虛假資訊是由已被除名和彈劾的五名全國委員會官員發佈，其中一人已被該組織除名。 該組織在考慮此人作出連串違反組織憲章的行為而對其採取行動。此決定表示這些人士不再是全國委員會成員。此外，退回他們的會費表示他們不再參與本組織活動。這些人士未來如欲參加本組織，都需重新申請會員資格，並由 LULAC 的地方、各州和全國級官員接受其繳納會費。該組織駁回對 Garcia 主席的彈劾指控。

委員會亦採取一項獨立的相關行動以解除西南區全國副主席 Linda Chavez 的職務，因為根據憲章要求，此人在被除名後沒有資格擔任該職位。星期五，LULAC 全國委員會投票決定終止 Sindy Benavides 擔任行政總裁的合約。

Garcia 表示：「我們着眼於未來的工作，我們致力共同努力應對人民面臨的迫切需求。我們不會因一小撮歪曲 LULAC 宗旨的分子而自亂方寸。這些人因違反 LULAC 憲章而被除名和剝奪資格，而這憲章是我們組織 93 年來的指導方針。他們不代表 LULAC，無論是現在或將來。」

關於 LULAC

拉丁裔美國公民團結聯盟 (LULAC) 是美國最龐大、歷史最悠久的志願性拉丁裔民權組織，致力於提升拉丁裔美國人福祉並構建強大的拉丁裔社區。LULAC 總部位於華盛頓特區，並在全美和波多黎各設有一千家委員會。該組織推出一連串計劃、服務和倡議，旨在為拉丁裔解決最重要的問題，以滿足其當今和未來的重大訴求。如欲了解更多資訊，請瀏覽 https://lulac.org/

如欲了解更多資訊，請聯絡 David Cruz | 電話：818 689-9991 | 電郵：[email protected]

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