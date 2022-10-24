LULAC任命组织新领导层成员后专注于未来

美国历史最悠久、规模最大的拉丁裔民权组织领袖峰会历史性会议，呼吁团结一致并致力于实现LULAC的使命

达拉斯2022年10月24日 /美通社/ -- 拉丁裔美国公民团结联盟（LULAC）领袖在为期两天的全国董事会会议后发表声明，承诺成员、企业合作伙伴和社区盟友将继续专注于该组织在美国和波多黎各为6600万拉丁裔提供服务的使命。

LULAC国家总裁表示："我们要申明的是，组织上下勠力同心、坚定承诺，比以往任何时候都更加强大，来自全国各地的当选LULAC代表心声一致。"

关于LULAC前国家总裁Roger Rocha被误传担任LULAC国家研究所（LNI）主席一事， Rocha先生发表了以下声明：

"各位LULAC的成员和挚友们，今天下午我获知，有人误传我当选了LULAC国家研究所（LNI）主席一职，此消息内容不实，我目前担任LNI副主席。 LULAC国家研究所（LNI）只有一家，它是LULAC国家董事会（LNO）官方认可的机构。LNI主席是 Domingo Garcia先生，我和LNI的其他董事会成员将与他一起共同为改善我们的社区而奋力工作。"

Garcia表示，捏造此类虚假声明的是一个由五名国家董事会官员组成的团体，他们已被免职并遭弹劾，其中一名官员已被取消联盟会员资格。 LULAC在审议了这些官员一系列违反本组织章程的行为之后采取这项行动。这项决定意味着有关个人已不再具备国家董事会成员资格。此外，LULAC在退还有关个人的会费后即终止他们参与组织的一切事务。未来这些个人要加入联盟，就必须重新申请会员资格，并由LULAC的地方、州和全国官员实施验核。对总裁Garcia先生的弹劾指控已被驳回。

在另一项相关行动中，董事会撤消了西南地区国家副总裁Linda Chavez的职务，根据章程要求，她将在被逐出后丧失任职资格。周五，LULAC国家董事会投票决定终止Sindy Benavides担任首席执行官职务的合同。

Garcia表示："我们关注未来的工作，致力于同心协力共同解决人民面临的紧迫需求。他补充道："一个临时拼凑的小团体居心叵测，四处散播谣言，声称已掌控LULAC的领导权力，这并不能动摇我们的坚定信念。这些人违反了指导我们组织93年发展进程的LULAC章程，他们已被免职并遭弹劾。无论是现在还是未来，他们都不能代表LULAC。"

关于LULAC

拉丁裔美国公民团结联盟（LULAC）是美国规模最大、历史最悠久的西班牙裔民权志愿者组织，致力于为西班牙裔美国人谋求福利并建立强大的拉丁裔社区。LULAC总部位于华盛顿特区，在美国和波多黎各设有1000家理事会，其计划议案、服务举措和主张倡议解决了拉丁裔最重要的问题，满足了当今和未来的众多关键需求。如需了解更多信息，请访问https://lulac.org/

如需了解更多信息，请联系David Cruz – 818 689-9991

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