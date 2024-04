L'ultima versione della piattaforma Appian orchestra il cambiamento attraverso l'automazione dei processi basata su AI

La nuova release presenta uno sviluppo di Process HQ e AI generativa per un miglioramento significativo dei processi e un'ottimizzazione continua

MILANO, 16 aprile 2024 /PRNewswire/ -- Appian (Nasdaq: APPN) ha annunciato oggi l'ultima versione della propria piattaforma: la nuova release introduce Process HQ, una combinazione di process mining e AI aziendale unificata con il data fabric di Appian. Process HQ offre una visibilità senza precedenti sulle operazioni aziendali e facilita le decisioni e il miglioramento dei processi basati sui dati. L'ultima versione amplia inoltre il valore dell'intelligenza artificiale generativa grazie ai miglioramenti apportati ad Appian AI Copilot e al prompt builder AI Skill.

"Siamo entusiasti del valore che Process HQ può apportare a Oscar Health nell'automatizzazione dell'analisi dei dati finalizzata ai processi quotidiani del nostro team di assistenza", ha commentato Renee Hayter-Cotter, Product Manager di Oscar Health. "Dall'identificazione di potenziali aree problematiche, all'analisi delle cause principali, fino al monitoraggio dell'efficacia delle nostre contromisure, vediamo molte opportunità di incrementare i profitti grazie a Process HQ".

Process HQ

Gli utenti aziendali necessitano di una migliore visibilità sull'intera gamma di dati e processi aziendali per massimizzare l'efficienza operativa e il processo decisionale strategico. Combinando le più recenti tecnologie di data fabric, process mining, machine learning e AI generativa, Process HQ aiuta a monitorare e migliorare ogni processo aziendale costruito su Appian. Process HQ semplifica la riduzione dei costi, dei rischi e dei ritardi, il perfezionamento della compliance e l'ottenimento di risultati di business migliori, senza dover ricorrere a costose e lunghe attività di raccolta dati. Process HQ include:

Process insights , che consente agli utenti aziendali che non hanno un background in process mining o data science di ottenere insight ed esplorare i processi aziendali attraverso un'analisi basata su AI dei loro flussi di lavoro. Process insights sfrutta le informazioni di audit dettagliate sulle attività umane e di sistema acquisite nel data fabric di Appian, fornendo una visibilità immediata senza uno sforzo sostanziale. Esso utilizza l'intelligenza artificiale aziendale per identificare e quantificare colli di bottiglia, errori e ritardi e fornisce raccomandazioni intelligenti per le aree di processo con il maggior potenziale di miglioramento. Gli utenti si avvalgono di un'esperienza guidata per approfondire i dettagli e possono quindi agire rapidamente sui miglioramenti dei processi utilizzando le funzionalità di automazione dei processi di Appian, il tutto all'interno di una piattaforma sicura e di livello enterprise.

Data fabric insights , che permette agli utenti aziendali di esplorare i dati e di creare report e dashboard personalizzati. Abbinato ad Appian AI Copilot , consente agli utenti di ottenere nuovi insight ancora più velocemente. Data fabric insights abilita la creazione di report da parte di utenti aziendali senza competenze di sviluppo su Appian e permette loro di rispondere più rapidamente ai quesiti di business più comuni, senza dover ricorrere a un esperto di dati o a uno sviluppatore per creare un report. Le organizzazioni possono risparmiare tempo e denaro grazie a queste funzionalità e sono certe che solo gli utenti autorizzati possano visualizzare determinati dati protetti.

Ulteriori miglioramenti dell'IA generativa nell'ultima versione di Appian includono:

Undici nuove skill di IA grazie all'IA generativa. Appian offre ora undici nuove AI Skills che utilizzano un Large Language Model (LLM) incorporato in Appian Cloud. Le skill utilizzano un design low-code che consente agli utenti di sfruttare un LLM per sintonizzare facilmente i prompt dell'IA per casi d'uso specifici, tra cui: riassunto di documenti, identificazione di PII, estrazione di dati da documenti ed e-mail, generazione di testi e altro ancora. Presentando un elenco particolareggiato di casi d'uso comuni, le AI Skills semplificano l'incorporazione dell'AI generativa nelle applicazioni Appian, consentendo agli utenti di partire da una richiesta contestualmente rilevante e di generare in modo efficiente risposte AI affidabili.

Appian AI Copilot automatizza le attività di sviluppo più ripetitive generando esempi di dati e test dell'applicazione. È sufficiente fornire il contesto utilizzando il linguaggio naturale e la quantità di dati e lasciare che l'AI copilot si occupi del resto, generando dati per singoli record e per insiemi complessi di record correlati. I dati campione generati dall'intelligenza artificiale sono ideali per i test di accettazione dell'utente e le dimostrazioni agli stakeholder, e accelerano il ciclo di vita dello sviluppo di dati realistici per qualsiasi applicazione. AI Copilot utilizza anche l'intelligenza artificiale generativa per automatizzare la generazione dei casi test, semplificando una delle attività più lunghe che gli sviluppatori devono affrontare, suggerendo casi test allineati ai ruoli aziendali degli utenti e garantendo una copertura completa della logica aziendale. Di conseguenza, gli sviluppatori possono accelerare le attività di test, ridurre al minimo l'impegno manuale e migliorare la qualità complessiva e l'affidabilità delle loro applicazioni.

"Il Process Mining è stato finora frenato da due problemi: la preparazione manuale dei dati, costosa e spesso soggettiva perché anche i sistemi standard sono stati personalizzati, e poi strumenti limitati per risolvere i colli di bottiglia dei processi scoperti", ha commentato Michael Beckley, CTO e fondatore di Appian. "Process HQ integra Appian Data Fabric per ridurre la preparazione manuale dei dati ed è unificato con l'automazione dei processi Appian, quindi passare dalle informazioni all'azione non è mai stato così facile".

Appian

Appian è una software company che automatizza i processi aziendali. Grazie alla Appian AI Process Platform è possibile progettare, automatizzare e ottimizzare anche i processi più complessi, in modalità end-to-end. Le organizzazioni più innovative del mondo si affidano ad Appian per migliorare i propri flussi di lavoro, unificare i dati e ottimizzare le operazioni, ottenendo migliori tassi di crescita e offrendo esperienze superiori ai propri clienti. Per ulteriori informazioni visita il sito appian.it.

