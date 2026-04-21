Une plateforme unique pour connecter communication, collaboration, automatisation intelligente et gestion des espaces de travail

LYON, France, 21 avril 2026 /PRNewswire/ -- LumApps , leader des plateformes d'expérience collaborateur, annonce un accord en vue de l'acquisition de Comeen , plateforme spécialisée dans la gestion des espaces, l'affichage dynamique et la gestion des visiteurs.

Cette acquisition marque une étape clé dans la vision de LumApps : créer une plateforme où le travail avance — en connectant communication, connaissance, workflows et désormais la gestion des espaces, dans une expérience unifiée et pilotée par l'IA.

LumApps annonce un accord pour acquérir Comeen et étend son AI Employee Hub aux espaces de travail

Cette opération prolonge un partenariat de longue date et s'inscrit dans une stratégie où l'écosystème alimente directement l'innovation de la plateforme.

En reliant environnements digitaux et physiques, LumApps intègre désormais la gestion des espaces dans le flux quotidien du travail.

Les organisations bénéficient d'une meilleure adoption et d'améliorations mesurables de l'utilisation des espaces et de leur efficacité opérationnelle.

Alors que 70 % des dirigeants font de l'engagement une priorité (source : Future of Work Index LumApps), les services aux collaborateurs restent dispersés dans plusieurs applications. LumApps brise ces silos en unifiant expérience collaborateur et workplace dans une seule plateforme, où des agents IA connectent et automatisent les interactions entre environnements digitaux et physiques.

Une seule plateforme pour :

Gestion intelligente des bureaux et salles avec disponibilité en temps réel

Assistant workplace IA avec réservation en langage naturel, rappels intelligents et support contextuel

Analyse de l'occupation pour piloter les décisions

Affichage dynamique, guidage sur site et communication contextualisée

Pré-enregistrement des visiteurs, accès sécurisés et notifications des hôtes

Services intégrés (restauration, sport, casiers, marketplace sur site)

« Le travail ne se limite pas à un lieu ou à un système : il s'étend à travers des outils, des équipes et des environnements. » selon Sébastien Ricard, CEO de LumApps. « Avec Comeen, nous étendons notre Agent Hub IA à l'espace de travail physique, en réunissant tout ce dont les employés ont besoin sur une seule plateforme qui connecte les environnements numériques et physiques. Grâce à l'affichage dynamique, nous l'étendons encore, en touchant les collaborateurs où qu'ils travaillent. »

« Lors de notre investissement dans LumApps, nous avons identifié une plateforme à fort potentiel, positionnée au cœur de la transformation du digital workplace. » déclare David Nicault, Partner et Head of Technology Investing chez Bridgepoint, « L'intégration de Beekeeper a permis d'étendre significativement son marché adressable en unifiant les usages entre équipes de terrain et de bureau. Avec Comeen, LumApps franchit un nouveau cap stratégique en renforçant son positionnement sur les environnements de travail hybrides et en accélérant le déploiement de cas d'usage autour de l'intelligence artificielle, à la croisée des espaces numériques et physiques. »

« Le marché a longtemps dissocié l'expérience digitale des collaborateurs de leur expérience sur le lieu de travail, créant des systèmes fragmentés et des espaces sous-utilisés. » précise Ben Gauthier, CEO de Comeen. « En les réunissant grâce à des interactions pilotées par l'IA, nous transformons le hub employé en centre opérationnel du lieu de travail, où engagement, espaces et services fonctionnent comme un seul système. »

Les fonctionnalités de Comeen sont déjà disponibles dans LumApps via la Marketplace. De nouvelles capacités liées à l'expérience workplace seront déployées tout au long de 2026.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur LumApps.com .

Les deux entreprises seront présentes à Google Next du 22 au 24 avril 2026.

LumApps was advised by Squire Patton Boggs, led by Anthony Guillaume (Partner M&A / PE) and Victor Dransard (Associate M&A / PE). Comeen was advised by Gide Loyrette Nouel, led by Louis Oudot de Dainville (Partner), counsels Donald Davy and Charles Ghuysen, and associates Manon Garoui and Joseph Leveque.

À propos de LumApps

LumApps est l'AI Employee Hub où le travail avance, en connectant les équipes, les outils, l'information et la communication tout au long de l'expérience collaborateur, du terrain au siège. Conçu pour refléter la réalité du travail, LumApps réduit la complexité digitale en réunissant communication, outils de productivité, learning et workflows au sein d'une unique plateforme intelligente.

Intégré à Google Workspace et Microsoft 365, LumApps permet aux collaborateurs de trouver l'information plus rapidement et de passer à l'action plus facilement, grâce à des agents IA connectés à l'ensemble des systèmes de l'entreprise.

Avec plus de 10 millions d'utilisateurs et des clients comme RATP, Stellantis et Galeries Lafayette, LumApps aide les organisations à avancer avec plus de clarté et de cohérence à l'échelle de toute leur organisation.

LumApps est reconnu Leader des solutions intranet par Gartner® et Forrester®.

Contact presse

Comeen - Clara Mathey - [email protected]

LumApps - Marie Sargueil - [email protected]

Bridgepoint - Charlotte Le Barbier - Image 7 - [email protected]

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