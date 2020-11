Lumen automatiza mitigação de DDoS à medida que os ataques aumentam em todo o mundo

Ativações de emergência cresceram até 1200% desde julho





DENVER, 19 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- Especialistas em cibersegurança têm percebido um aumento drástico em sofisticados ataques distribuídos de negação de serviço (DDoS) nos últimos meses. O período de inatividade resultante destes eventos custa às empresas uma média de US$ 221,000, de forma que a velocidade de resposta é mais crítica do que nunca.

Ataques DDoS em números

Em resposta a esta necessidade, a Lumen Technologies (NYSE: LUMN) está anunciando atualizações significativas em seu Serviço de Mitigação de DDoS líder da indústria. Estes novos recursos ajudam os clientes a proteger melhor seus ativos e aplicações essenciais que interagem com a rede e a reduzir o risco de danos colaterais durante os ataques.

As novas capacidades de DDoS da Lumen incluem:

Rapid Threat Defense (Defesa Rápida contra Ameaças). Este serviço automatizado de detecção e resposta, baseado em software, detecta automaticamente e detém imediatamente as entidades maliciosas, tais como as botnets de DDoS. Para os clientes, isto significa mais segurança e disponibilidade das aplicações – até contra ameaças recém descobertas e em evolução.



Rapid Threat Defense aproveita a inteligência sobre ameaças desenvolvida pela Black Lotus Labs – a equipe de pesquisa e resposta a ameaças da Lumen. A Lumen opera um dos maiores backbones IP do mundo, o que dá à Black Lotus Labs uma visibilidade insuperável para descobrir e deter ataques mais cedo do que nunca - antes mesmo de alcançar as aplicações dos clientes.





"A Lumen está focada em desenvolver plataformas que ajudem os clientes a implementar e proteger as aplicações que impulsionam a 4ª Revolução Industrial," disse Chris Smith, vice-presidente de serviços globais de segurança na Lumen. "Aproveitamos nossos conhecimentos para automatizar a detecção e resposta em escala global e isto permite que nossos clientes mantenham os ativos críticos voltados à web que alimentam seus negócios".

"Com o recente pico em ataques de DDoS, a velocidade de resposta a novos ataques é mais crucial do que nunca", disse Martha Vazquez, analista sênior de pesquisas de segurança da IDC Research. "Os provedores de serviços estão em um ponto em que precisam acelerar os tempos de resposta para impedir imediatamente que estes ataques avançados ocorram".

Sobre a Lumen

A Lumen é guiada por nossa crença de que a humanidade está em sua melhor forma quando a tecnologia promove a maneira como vivemos e trabalhamos. Com cerca de 720.000 km de rotas de fibra e atendendo clientes em mais de 60 países, entregamos a plataforma mais rápida e segura para aplicações e dados, para ajudar empresas, governos e comunidades a fornecer experiências surpreendentes.

Saiba mais sobre as soluções de rede, edge cloud, segurança, comunicação e colaboração da Lumen e sobre o nosso propósito de promover o progresso humano através da tecnologia em news.lumen.com, LinkedIn: /lumentechnologies, Twitter: @lumentechco, Facebook: /lumentechnologies, Instagram: @lumentechnologies e YouTube: /lumentechnologies. Lumen e Lumen Technologies são marcas registradas da Lumen Technologies, LLC nos Estados Unidos. Lumen Technologies, LLC é uma afiliada de propriedade total da CenturyLink, Inc.

* A marca Lumen foi lançada em 14 de setembro de 2020. Como resultado, nos referimos à CenturyLink, Inc. como Lumen Technologies, ou simplesmente Lumen. Espera-se que o nome legal CenturyLink, Inc. seja alterado formalmente para Lumen Technologies, Inc. após a conclusão de todos os requisitos aplicáveis.

Serviços não disponíveis em todas as localidades. A Lumen pode alterar, cancelar ou substituir produtos e serviços, ou variá-los de acordo com área de serviço a seu próprio critério e sem aviso prévio. © 2020 Lumen Technologies. Todos os direitos reservados.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1321928/DDoS_Attacks.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1275666/Lumen_Logo.jpg

FONTE Lumen Technologies

