Lumen investit dans sa sixième voie sous-marine à travers l'Atlantique

Le câble sous-marin Grace Hopper augmente la capacité et relie les stations d'atterrissage Lumen aux États-Unis et au Royaume-Uni.

DENVER, 22 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Un an après que Lumen Technologies ( NYSE : LUMN) a établi une nouvelle voie sous-marine pour la fibre entre les États-Unis et la France , l'entreprise augmente encore considérablement la capacité et la diversité du réseau. Lumen investit désormais dans une paire de fibres sur Grace Hopper , un système de câbles sous-marins dirigé par Google, entre New York et Bude, Cornwall au Royaume-Uni. Le système Grace Hopper utilisera la station d'atterrissage Lumen et les services d'infrastructure aux deux endroits.

Laurinda Pang, Lumen President of Global Customer Success Lumen establishes a new subsea fiber route between New York and Bude, Cornwall in the U.K.

« Le flux de données et les besoins de capacité sont illimités. L'explosion de la bande passante à travers les continents est réelle et nous sommes déterminés à y répondre en investissant dans de nouveaux câbles sous-marins, a déclaré Laurinda Pang, responsable de la satisfaction client à l'international chez Lumen. Le système Grace Hopper fait partie de la longue histoire de collaboration entre Lumen et Google. Ensemble, nous construisons des infrastructures de communication pour une prestation sécurisée et fiable de services numériques aux entreprises et aux particuliers dans le monde entier. Nous sommes heureux d'utiliser nos stations d'atterrissage à ces endroits et impatients d'ajouter une nouvelle connexion intercontinentale de bout en bout au réseau Lumen – l'un des réseaux les plus surveillés au monde. »

Expérience, diversité et adaptabilité

Lumen possède et exploite des réseaux sous-marins mondiaux depuis plus de 20 ans.

La société dispose d'un portefeuille sous-marin transatlantique complet avec six lignes de fibre optique, y compris Dunant, un système sous-marin Google. Dunant relie Virginia Beach aux États-Unis à Saint-Hilaire-de-Riez, sur la côte atlantique française. Lumen a un réseau de fibre optique qui utilise Dunant entre Richmond en Virginie et Paris en France .

en . Les entreprises et les fournisseurs en gros du monde entier auront accès à diverses options de réseaux transatlantiques sécurisés en se connectant au réseau mondial de fibre optique de Lumen d'une longueur de plus de 720 000 km.

La capacité de longueur d'onde que Lumen offrira sur le câble sous-marin Grace Hopper peut être adaptée pour répondre aux demandes croissantes des clients dans les prochaines années, tout en prenant en charge les réseaux IP, Voice et RDC de Lumen.

Selon la Chambre de commerce des États-Unis , les flux de données sont la pierre angulaire du partenariat commercial et d'investissements qui unit les États-Unis et l'Europe, avec un accroissement de la circulation des données entre les deux continents plus important que partout ailleurs dans le monde. Les flux de données sont essentiels aux petites et grandes entreprises et soutiennent les systèmes financiers mondiaux, la recherche médicale, les efforts de cybersécurité et les demandes mondiales croissantes de contenu de haute qualité.

Lumen prend maintenant des commandes sur Grace Hopper qui sera actif et prêt à fournir des services en octobre.

À propos de Lumen Technologies :

Lumen est guidée par sa conviction que l'humanité offre le meilleur lorsque la technologie fait progresser notre façon de vivre et de travailler. Avec plus de 720 000 km de réseau de fibre optique desservant des clients dans plus de 60 pays, nous proposons la plateforme internationale la plus rapide et la plus sécurisée pour les applications et les données afin d'aider les entreprises, les gouvernements et les communautés à offrir les meilleures expériences possibles. Pour en savoir plus sur Lumen, son réseau, son edge cloud, sa sécurité, ses solutions de communication et de collaboration et notre engagement à faire progresser l'humanité grâce à la technologie, consultez news.lumen.com/home , LinkedIn : /lumentechnologies, Twitter @lumentechco, Facebook : /lumentechnologies, Instagram : @lumentechnologies and YouTube : /lumentechnologies. Lumen et Lumen Technologies sont des marques déposées aux États-Unis.

Déclarations prospectives À l'exception des informations historiques et factuelles, les questions énoncées dans ce communiqué et identifiées par des mots tels que « estime », « s'attend à », « anticipe », « pense », « projette », « a l'intention de » et des expressions similaires sont des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives ne garantissent pas les résultats futurs et sont uniquement basées sur des attentes actuelles, sont intrinsèquement spéculatives et sont sujettes à un certain nombre d'hypothèses, de risques et d'incertitudes, dont beaucoup échappent à notre contrôle. Les événements et les résultats réels pourront différer sensiblement de ceux anticipés, estimés, projetés ou sous-entendus par nous dans ces déclarations si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisent ou si les hypothèses sous-jacentes se révèlent incorrectes. Les facteurs qui pourraient avoir une incidence sur les résultats réels comprennent, sans s'y limiter : l'augmentation continue de la demande de services et de données cloud à l'échelle mondiale ; notre capacité à protéger notre réseau et à éviter les répercussions négatives d'atteintes possibles à la sécurité, les pannes de service, les pannes de système; ou des événements semblables ayant une incidence sur notre réseau ou sur la disponibilité et la qualité de nos services; les effets des technologies nouvelles, émergentes ou concurrentes, y compris celles qui pourraient rendre nos produits moins désirables ou désuets ; la demande de nouvelles capacités sur le réseau transatlantique qui passe par le câble sous-marin Dunant ; la question de savoir si nous continuons à investir dans les connexions au réseau mondial ou non, et si oui, si nous nous en tiendrons aux niveaux actuels ; notre capacité à fournir des services sur le réseau sous-marin Dunant dans les délais prévus ; et autres risques référencés de temps à autre dans nos dépôts auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC »). Pour toutes les raisons énoncées ci-dessus et dans les documents que nous avons déposés auprès de la SEC, vous êtes averti de ne pas vous fier indûment à nos déclarations prospectives qui ne valent qu'à la date de publication. Nous rejetons toute obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les déclarations prospectives pour quelque raison que ce soit, à la suite de nouvelles informations, d'événements ou de développements futurs, de changements de circonstances, ou pour toute autre raison. En outre, toute information concernant nos intentions contenue dans l'une de nos déclarations prospectives reflète nos intentions à la date de ces déclarations prospectives et est basée, entre autres, sur les conditions réglementaires, technologiques, industrielles, concurrentielles et économiques, ainsi que sur les conditions du marché et nos hypothèses à cette date. Nous pouvons modifier nos intentions, nos stratégies ou nos plans sans préavis à tout moment et pour quelque raison que ce soit.

