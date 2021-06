Lumen Media Transformation fait passer la vidéo en direct et à la demande de la caméra au réseau Edge

La solution de bout en bout de Lumen offre des fonctionnalités avancées pour préparer et enrichir le contenu destiné aux utilisateurs sur Internet

PARIS, 14 juin 2021 /PRNewswire/ -- Lumen Technologies (NYSE : LUMN) lance sa nouvelle solution Lumen Media Transformation pour permettre aux distributeurs de médias et aux fournisseurs de services de diffuser du contenu vidéo plus rapidement et plus facilement à leurs audiences quelle que soit leur localisation géographique ou encore l'appareil utilisé. Lumen Media Transformation crée des expériences de visionnage en ligne de haute qualité en combinant des technologies d'encodage vidéo avancées basées sur les réseaux Lumen Global Fiber et Edge.

« Ce service avancé et entièrement géré de transformation des médias et de diffusion de contenu permettra de réduire les délais de commercialisation pour les acteurs broadcast internationaux et les opérateurs de télévision payante qui sont en concurrence pour transformer leurs services sur des marchés OTT (over-the-top) en forte croissance », a déclaré Pierre-Louis Theron, Vice President of content delivery services chez Lumen Technologies. « Grâce au soutien linguistique local dans diverses régions et à une expérience approfondie de la transformation des flux de travail de diffusion pour soutenir la prestation OTT, nous sommes en mesure de proposer aux opérateurs des fonctionnalités vidéo avancées et des outils de monétisation. Ceux-ci pourront alors offrir du contenu OTT à grande échelle tout en renforçant leur visibilité auprès des publics locaux et des annonceurs. »

Faisant partie de la gamme Lumen Edge Application Delivery, Lumen Media Transformation utilise l'acquisition sécurisée de signaux Vyvx de l'entreprise. Ces signaux sont ainsi interconnectés avec un logiciel vidéo basé sur le cloud de MediaKind pour l'encodage, l'empaquetage et l'enrichissement du contenu. La vidéo est ensuite proposée directement au consommateur via le réseau mondial de diffusion de contenu Lumen (CDN). La flexibilité étant au cœur des valeurs de Lumen, les services peuvent être activés/désactivés sur demande et ne nécessitent aucun investissement ni déploiement supplémentaire de matériel, ni même de changement au niveau des flux broadcast existants.

À mesure que le nombre d'abonnés aux services de vidéo OTT poursuit son ascension, la demande de solutions d'enrichissement et de livraison OTT continue elle aussi de croître. Selon Omdia, société d'analyse spécialiste dans l'industrie de la vidéo, le marché de la vidéo OTT atteindra plus de 1,24 milliard en 2021 au niveau mondial, soit une augmentation de 13% par rapport à 2020. De plus, les revenus d'abonnement OTT devraient augmenter de 21% pour atteindre un total de 90 milliards de dollars en 2021.

« Le marché mondial de la vidéo OTT connaît une croissance impressionnante, en partie stimulée par la pandémie de COVID-19. Cet essor a été particulièrement visible en Amérique latine, en Asie-Pacifique, régions qui surplombent désormais les marchés matures nord-américain et européen », a déclaré Tony Gunnarsson, Principal Analyst chez Omdia. « Les fournisseurs de médias locaux et régionaux ont un besoin pressant de fonctionnalités avancées qui leur permettent de délivrer plus rapidement et plus facilement du contenu OTT sur le marché. »

