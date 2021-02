Lumen quadruplica a capacidade de rede na América Latina em 2020

BUENOS AIRES, 23 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- Para continuar apoiando a crescente demanda no tráfego de internet impulsionado pelas plataformas de vídeo e jogos, a Lumen quase quadruplicou a capacidade de sua Rede de Distribuição de Conteúdo (CDN, na sigla em inglês) na América Latina, fortalecendo as capacidades de serviço na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, México e Peru.

"A Lumen sabe que as melhores redes são o resultado de investimentos antecipados e contínuos; isso é o que nos diferencia, disse Leonardo Barbero, vice-presidente sênior de produtos da Lumen LATAM. "Ampliar nossas redes na América Latina foi o que nos permitiu transitar informações sem sobressaltos pelo pico da demanda gerada pela pandemia. Ao longo de 2020, reinvestimos para estarmos preparados para um fenômeno que seguirá crescendo".

As expansões de rede na América Latina incluem:

México – Triplicou a quantidade de fibra atual para 3.600 km

Equador – Acrescentou uma rota de fibra ótica de 800 km conectando-se à Colômbia e um anel de fibra de 1000 km no país

A Lumen também está aumentando sua Rede de Entrega de Conteúdo (CDN) para atender às crescentes demandas das emissoras globais, das plataformas de transmissão de vídeo over the top (OTT) e de empresas de jogos, para fornecer aplicações web de alto desempenho, transmissão de vídeo com ultra-alta definição (UHD, na sigla em inglês) e downloads de jogos. Adicionalmente, a Lumen acrescentou mais de 260 racks a seus data centers na Colômbia, Brasil, Peru e Argentina durante 2020, oferecendo aos clientes espaço adicional para hospedar servidores, dispositivos de rede e outros equipamentos de computação.

"Nosso principal objetivo é estar sempre à frente das novas demandas de rede e entregar de forma consistente um serviço robusto e de alta qualidade em toda a nossa infraestrutura de rede, com a máxima segurança", observou Barbero. "À medida que a demanda aumentar, tornar-se mais complexa ou mudar, nossa plataforma se adaptará para garantir que estamos oferecendo as melhores experiências digitais possíveis", concluiu.

De acordo com dados da Statista, apenas o mercado de entretenimento por streaming atingiu um faturamento de mais de US$ 50 bilhões em 2020 e continuará crescendo a 10,7% ao ano, até chegar a US$ 85 bilhões em 2025.

Sobre a Lumen

A Lumen é guiada por nossa crença de que a humanidade está em sua melhor forma quando a tecnologia promove a maneira como vivemos e trabalhamos. Com 720.000 km de rotas de fibra e atendendo clientes em mais de 60 países, entregamos a plataforma mais rápida e segura para aplicações e dados, para ajudar empresas, governos e comunidades a fornecer experiências surpreendentes.

Saiba mais sobre as soluções de rede, nuvem, segurança, comunicação e colaboração da Lumen e sobre o nosso propósito de promover o progresso humano através da tecnologia em news.lumen.com , LinkedIn: /lumentechnologies, Twitter: @lumentechco, Facebook: /lumentechnologies, Instagram: @lumentechnologies e YouTube: /lumentechnologies. Lumen e

Lumen Technologies são marcas registradas da Lumen Technologies, LLC nos Estados Unidos. Lumen Technologies, LLC é uma afiliada de propriedade total da CenturyLink, Inc.

