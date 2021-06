Lumen ranquea primera en el Informe Global 2021 de Gartner sobre Capacidades Críticas para Servicios de Red, por caso de uso LATAM

BUENOS AIRES, 2 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- Lumen Technologies (NYSE: LUMN), ocupa el primer lugar en el caso de uso de redes dentro de América Latina en el informe global 2021 de servicios de red de capacidades críticas de Gartner. Lumen también ocupó la segunda red (compartido) dentro de América del Norte, la tercera red global, la cuarta red intra EMEA y el quinto caso de uso de red intra APAC, en el mismo informe.

Lumen se ubicó en el cuadrante de los líderes en el Cuadrante Mágico 2021 para servicios de red por su capacidad de ejecución y por la integridad de su visión. El informe complementario 2021 Critical Capabilities for Network Services, Global proporciona una visión más profunda de las ofertas de servicios al identificar cuáles se ajustan mejor a los "casos de uso" específicos por región.

Lea el informe 2021 Gartner Critical Capabilities for Network Services, Global: https://pages.lumentech.com/Gartner-Critical-Capabilities-LP-SP.html

"Creemos que estar en primer lugar entre 19 proveedores en el caso de uso de red intra latinoamericana demuestra que la industria reconoce nuestro compromiso de conducir exitosamente a nuestros clientes hacia la 4a Revolución Industrial", comentó Hector Alonso, presidente regional de Lumen LATAM. "Construimos una plataforma impulsada por servicios de red, que provee las soluciones de negocio que los clientes necesitan para adquirir, analizar y actuar sobre cantidades masivas de datos. Lumen también fue nombrada como Líder en el Cuadrante Mágico de Gartner 2021. No vamos a permanecer estáticos como un Líder del Cuadrante Mágico; estamos invirtiendo en esta plataforma y continuaremos entregando nuevos productos y mejoras en la experiencia del cliente".

Lumen cumplió con su visión en 2020 de promover el progreso humano a través de la tecnología con soluciones de productos clave en la Plataforma de Lumen. Estos incluyen:

Lumen Edge Cloud Solutions

Servicios virtualizados de red – Adaptive Virtual Services

Una ampliación de las ofertas de SD-WAN

Mejoras clave en las capacidades del portal/ API

A través de sus capacidades de red adaptativa, Lumen también cumplió rápidamente y sin problemas con las demandas impuestas a las empresas globales durante las primeras etapas de la pandemia. Como líder tecnológico, la red de Lumen reconoció de inmediato el cambio y aprovechó la capacidad existente en su red troncal, implementando soluciones de trabajo mejorado desde cualquier lugar con seguridad conectada incorporada, protegiendo los datos y la continuidad del negocio de los clientes.

Recursos Adicionales:

Gartner no avala a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación, y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen solo a aquellos proveedores con las calificaciones más altas u otras designaciones. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deberían interpretarse como declaraciones fácticas. Gartner renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a esta investigación, inclusive cualquier garantía de comerciabilidad o adecuación para un fin específico.

Gartner Critical Capabilities for Network Services, Global, Bjarne Munch, Danellie Young, Lisa Pierce,3 Marzo 2021.

Gartner Magic Quadrant for Network Services, Global, Danellie Young, Neil Rickard, Bjarne Munch,2 Marzo 2021.

Acerca de Lumen

Lumen se guía por la convicción de que la humanidad está en su mejor estado cuando la tecnología mejora nuestra forma de vivir y trabajar. Con aproximadamente 720.000 km de rutas de fibra y prestando servicios a clientes en más de 60 países, entregamos la plataforma más rápida y segura para aplicaciones y datos, para ayudar a empresas, gobiernos y comunidades a entregar experiencias increíbles.

Conozca más sobre las soluciones de red, nube, seguridad, comunicación y colaboración de Lumen y nuestro propósito de promover el progreso humano a través de la tecnología en at news.lumen.com, LinkedIn: /lumentechnologies, Twitter: @lumentechco, Facebook: /lumentechnologies, Instagram: @lumentechnologies y YouTube: /lumentechnologies. Lumen y Lumen Technologies son marcas registradas de Lumen Technologies, LLC en los Estados Unidos. Lumen Technologies, LLC es una filial de propiedad absoluta de CenturyLink, Inc.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1523264/GartnerSocialGraphics_1920x1080_Quote1_SPA.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1523269/GartnerSocialGraphics_1920x1080_Quote2_SPA.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1387693/Lumen_Logo.jpg

