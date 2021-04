Lumen Technologies nomme Annette Murphy au poste de Managing Director EMEA

En tant que Managing Director, Mme Murphy viendra soutenir la stratégie de transformation axée clients de Lumen et favorisera leur passage à la 4ème révolution industrielle.

PARIS, le 19 avril 2021 /PRNewswire/ -- Lumen Technologies (NYSE : LUMN) annonce l'arrivée de Mme Annette Murphy au poste de Managing Director EMEA incluant les régions Europe, Moyen-Orient et Afrique. Mme Murphy sera responsable des activités Lumen sur l'ensemble de cette région clé. Grâce à une approche axée sur le client (customer centric), elle participera au développement du portefeuille clients de Lumen et aura pour objectif de les aider à exceller dans leurs domaines respectifs.

Dans ce rôle, Mme Murphy sera en charge de la mise en place et du déploiement de la stratégie commerciale Lumen afin d'assurer sa croissance dans la région EMEA. Pour ce faire, elle aura sous sa responsabilité l'ensemble des équipes opérationnelles et « go to market » et travaillera en étroite collaboration avec les différentes équipes Lumen à l'international afin d'aider les entreprises à proposer une expérience client optimale. Mme Murphy servira résolument l'objectif du groupe : aider les entreprises à tirer le meilleur parti des opportunités engendrées par la 4ème révolution industrielle. À ce titre, elle misera activement sur la plateforme technologique de Lumen pour permettre aux entreprises d'exploiter au mieux leurs données, d'adopter facilement des applications commerciales de nouvelle génération et de créer des expériences numériques innovantes.

Mme Murphy rejoint Lumen après avoir travaillé chez Zayo, où elle a occupé plusieurs postes de direction relatifs à la vente, au développement commercial et à la stratégie. Plus récemment, elle y a occupé le poste d'Executive Vice President pour les services Lit. Mme Murphy a également précédemment occupé des postes de direction chez Geo Networks et BT Global Services.

« Je suis ravie d'accueillir Annette au sein de notre équipe dirigeante internationale », a déclaré Laurinda Pang, President of Global Customer Success chez Lumen Technologies. « Sa grande expérience de direction, sa haute sensibilité client ainsi que son solide bagage dans les domaines des communications et des hautes technologies, font d'elle la candidate idéale pour concrétiser la vision de Lumen et booster notre croissance dans la région EMEA. L'expertise d'Annette sera essentielle pour positionner Lumen comme le partenaire idéal pour les entreprises qui cherchent à surfer sur la vague de la 4ème révolution industrielle. »

« Je suis ravie de prendre la direction de la région EMEA pour Lumen et de poursuivre sa stratégie de transformation déjà couronnée de succès », commente Mme Murphy. « Lumen a réalisé un énorme bon en avant depuis le lancement de sa plateforme technologique innovante, en 2020, dédiée à l'accompagnement des clients dans la gestion de leurs données et l'adoption des nouvelles applications. Alors que Lumen poursuit le développement de sa plateforme et améliore sans cesse sa stratégie dédiée à assurer la réussite de ses clients, je suis impatiente de participer à la croissance de l'entreprise en EMEA et de fournir les solutions commerciales qui permettront à nos clients d'exceller à l'ère du numérique. »

À propos de Lumen Technologies

Lumen est guidé par la conviction que l'humanité atteint son apogée lorsque la technologie fait progresser notre façon de vivre et de travailler. Avec un réseau de près de 450 000 km de fibre optique, des clients présents dans plus de 60 pays, Lumen dispose de la plateforme la plus rapide et la plus sécurisée pour gérer les applications et les données afin d'aider les entreprises, les gouvernements et les communautés à offrir les meilleures expériences clients possibles.

Pour en savoir plus sur les services Lumen (Réseau, Cloud, Edge Computing, Cybersécurité et Outils Collaboratifs) et son engagement à promouvoir le progrès humain par le biais de la technologie, vous pouvez consulter : news.lumen.com , LinkedIn : /lumentechnologies, Twitter : @lumentechco, Facebook : /lumentechnologies, Instagram : @lumentechnologies et YouTube : /lumentechnologies.

Lumen et Lumen Technologies sont des marques déposées de Lumen Technologies LLC aux États-Unis. Lumen Technologies LLC est une filiale en propriété exclusive de de Lumen Technologies Inc.

