Lumen venderá negócio da América Latina à Stonepeak por US$ 2,7 bilhões

DENVER e NOVA YORK, 26 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- A Lumen Technologies (NYSE: LUMN) e a Stonepeak anunciaram hoje a assinatura de um acordo definitivo para que a Lumen venda seu negócio na América Latina à Stonepeak, uma firma líder em investimentos alternativos, por US$ 2,7 bilhões.

Sob os termos do acordo de aquisição, a Lumen alienará seu negócio na América Latina, que passará a operar como uma empresa independente, com sede nos Estados Unidos, do portfólio da Stonepeak (a "Nova Empresa LATAM"). A atual equipe de liderança e a organização da América Latina permanecerão como estão, lideradas por Hector Alonso, presidente da Lumen para a região. A Lumen também manterá uma relação estratégica com a Nova Empresa LATAM e continuará a atender os clientes em comum na região.

"Esta transação revela o valor para nossos acionistas enquanto nos permite manter nossa presença global através de nossa relação estratégica com a Nova Empresa LATAM", disse o presidente e CEO da Lumen, Jeff Storey. "Esta transação permite à Lumen focar os investimentos em áreas-chave do negócio para impulsionar o crescimento futuro enquanto fornece a flexibilidade para nossa estratégia de alocação de capital".

Com esta transação, a Lumen alcançará os seguintes objetivos:

Monetizar um ativo atraente em ~9x o EBITDA Estimado Ajustado para 2020 do negócio da América Latina

Fornecer capital adicional para permitir que a Lumen acelere os investimentos em áreas-chave de crescimento

Permitir maior flexibilidade para a alocação de capital, possibilitando a redução da dívida e a contínua avaliação da recompra de ações

"O negócio da Lumen na América Latina é líder de mercado com uma sólida infraestrutura e um potencial animador para a expansão", disse Brian McMullen, Senior Managing Director da Stonepeak. "A Stonepeak tem sido uma investidora pioneira e ativa em infraestrutura digital globalmente e estamos ansiosos para aplicar nosso conhecimento e capital adicional no negócio da Lumen na América Latina".

Uma nova parceria regional

A Lumen continuará a atender seus clientes nas regiões América do Norte e EMEA (Europa, Oriente Médio e África) e APAC (Ásia Pacífico), com necessidades na América Latina através de seu relacionamento estratégico com a Nova Empresa LATAM. Esta relação inclui acordos recíprocos de revenda e de rede que aproveitam a extensa infraestrutura de fibra, data centers e ativos de rede de cada empresa. Ao concluir a transação, os clientes que buscam serviços na região América Latina trabalharão diretamente com a Nova Empresa LATAM ou através da parceria estratégica com a Lumen.

"A Stonepeak deixou bem claro que está comprometida com as empresas que operam na América Latina. Esta transação dá à Nova Empresa LATAM mais autonomia para atender seus clientes e a capacidade reforçada de reagir rapidamente e investir em condições de mercado constantemente mudando na região da América Latina", disse Alonso. "Estes clientes experimentarão a mesma rede e os serviços de classe mundial que se acostumaram a esperar de uma equipe de liderança focada em seu sucesso".

Para a Stonepeak, a transação representa uma oportunidade de investir em uma plataforma de comunicações na América Latina com uma ampla infraestrutura de data center e de fibra submarina e terrestre em toda a região, incluindo diversos de seus grandes mercados metropolitanos. Assim como com suas outras plataformas de comunicações, a Stonepeak planeja investir fortemente, apoiando Hector Alonso e a equipe de gestão da Nova Empresa LATAM.

"Faremos parceria com Hector e sua equipe para expandir a rede em toda a região e posicionar a plataforma para um crescimento contínuo de longo prazo", disse Andrew Thomas, diretor administrativo da Stonepeak.

A Lumen e a Stonepeak esperam que a transação seja concluída no primeiro semestre de 2022, após o recebimento de todas as aprovações regulatórias nos Estados Unidos e em certos países onde a Nova Empresa LATAM opera, assim como o cumprimento de outras condições habituais.

AustralianSuper, o maior fundo de pensão da Austrália, está investindo junto à Stonepeak nesta transação.

O acordo de compra contém várias disposições habituais para transações deste tipo, incluindo várias indenizações e ajustes no preço da compra. BofA Securities, Morgan Stanley & Co. LLC, Citi e Goldman Sachs estão atuando como consultores financeiros para a Lumen em relação com a transação e Jones Walker LLP está atuando como consultor jurídico.

Sobre a Lumen

A Lumen é guiada por nossa crença de que a humanidade está em sua melhor forma quando a tecnologia promove a maneira como vivemos e trabalhamos. Com aproximadamente 720.000 km de rotas de fibra e atendendo clientes em mais de 60 países, entregamos uma plataforma rápida e segura para aplicações e dados, para ajudar empresas, governos e comunidades a fornecer experiências surpreendentes.

Saiba mais sobre as soluções de rede, edge cloud, segurança, comunicação e colaboração da Lumen e sobre o nosso propósito de promover o progresso humano através da tecnologia em news.lumen.com/home, LinkedIn: /lumentechnologies, Twitter: @lumentechco, Facebook: /lumentechnologies, Instagram: @lumentechnologies e YouTube: /lumentechnologies. Lumen e Lumen Technologies são marcas registradas nos Estados Unidos.

Sobre a Stonepeak

A Stonepeak é uma firma líder em investimentos alternativos especializada em infraestrutura e ativos reais com cerca de US$ 37 bilhões em ativos sob gestão. Através de seu investimento em empresas de ativos físicos, conservadores, globalmente, a Stonepeak visa criar valor para seus investidores e empresas do portfólio e gerar um impacto positivo nas comunidades nas quais opera. A Stonepeak patrocina veículos de investimentos focados em capital e crédito privado. A empresa fornece capital, suporte operacional e parceria comprometida ao crescimento sustentável de investimentos em seus setores alvo, que incluem transporte e logística, comunicações, água, transição energética, energia e energia renovável. A Stonepeak está sediada em Nova York, com escritórios em Houston, Austin e Hong Kong. Para mais informações, por favor visite https://stonepeakpartners.com/.

Sobre a AustralianSuper

AustralianSuper administra mais de AUD $ 225 bilhões em economias para aposentadoria de membros em nome de mais de 2,4 milhões de membros de cerca de 350.000 empresas. Um em cada dez australianos que trabalham é membro do AustralianSuper, o maior fundo de pensão do país.

Declarações prospectivas

Com exceção das informações históricas e factuais aqui contidas, os assuntos apresentados neste comunicado à imprensa, incluindo declarações a respeito dos proventos esperados da transação, prazos e benefícios das transações propostas, e outras declarações identificadas por palavras como "estima", "espera", "projeta", "planeja", "pretende", "fará" e expressões similares, são declarações prospectivas dentro do significado das disposições de "porto seguro" da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995. Traduzido com a versão gratuita do tradutor - www.DeepL.com/Translator Estas declarações prospectivas estão sujeitas a inúmeros riscos, incertezas e suposições, muitas das quais estão além de nosso controle. Eventos e resultados atuais podem ser diferentes materialmente daqueles previstos, estimados ou projetados se um ou mais destes riscos ou incertezas se materializar, ou se suposições subjacentes provarem ser incorretas. Fatores que podem afetar os resultados reais incluem, mas não se limitam a: capacidade das partes de receber com sucesso e em tempo hábil as aprovações necessárias das agências reguladoras; a possibilidade de que o comprador não será capaz de financiar a alienação nos termos contemplados ou em absoluto; a possibilidade de que os benefícios previstos das transações propostas não possam ser totalmente realizados da maneira contemplada; a possibilidade de que possa ser mais difícil do que o previsto separar os negócios da empresa na América Latina de seus outros negócios em conexão com a alienação; a possibilidade de que a Empresa possa ser obrigada a pagar impostos mais altos do que o previsto, a fazer pagamentos imprevistos nos termos dos acordos de transação ou a receber menos receitas líquidas em dinheiro do que o previsto; mudanças nas necessidades de caixa, posição financeira ou planos de negócios, operacionais ou financeiros da Empresa; os efeitos da concorrência de uma ampla variedade de fornecedores competitivos; a capacidade do comprador de manter com sucesso a qualidade e lucratividade de suas ofertas de produtos e serviços e de introduzir novas ofertas em tempo hábil e com boa relação custo-benefício; e outros fatores de risco e declarações cautelares, conforme detalhado de tempos em tempos nos relatórios da Empresa arquivados junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (Securities and Exchange Commission, "SEC). Não há garantias de que a alienação proposta pela Empresa de seus negócios na América Latina será de fato consumada da maneira descrita ou de modo algum. Você deve estar ciente de que novos fatores podem surgir periodicamente e não podemos identificar todos esses fatores nem podemos prever o impacto de cada um deles nas transações propostas. Você não deve depositar confiança indevida nestas declarações prospectivas, que se referem apenas até a data deste comunicado de imprensa. A menos que exigido legalmente, a Empresa não assume nenhuma obrigação e renuncia expressamente tal obrigação de atualizar publicamente quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma.

