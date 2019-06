Lumenis orgulhosamente apresenta ampla gama de tecnologias para múltiplas aplicações no corpo e na pele durante 24o Congresso Mundial de Dermatologia (WCD) 2019

A mais nova da categoria é a Legend Pro+™ , uma plataforma de frequência de rádio 4 em 1 para tonificação muscular tanto da face (SMAS) quanto do corpo, bem como o recobrimento da camada da epiderme de dentro para fora com sua exclusiva ablação RF. Também em exibição estará o NuEra tight™ , a mais nova e moderna solução dual para rosto e corpo da marca. Sua tecnologia RF inteligente não invasiva com controle de temperatura pode ser usada tanto para aquecimento superficial quanto profundo, tratando uma variedade de condições como a lassidão da pele e o surgimento de celulite.

A Lumenis também apresentará o SPLENDOR X™, primeiro laser com direcionamento localizado para remoção de cabelos do mundo. Equipado com a tecnologia exclusiva BLEND X™, o sistema proporciona uma taxa de cobertura rápida mesclando alta fluidez com taxa de repetição. Os participantes são convidados a conhecer outra novidade de ponta - o PiQo4™, a superestação máxima de pigmento para todos os tipos de pele, que usa tecnologias Pico e Nano para remover tatuagens indesejadas e lesões pigmentadas em todos os tipos de pele. As tecnologias M22™, LightSheer™ e UltraPulse® mundialmente reconhecidas da Lumenis também serão apresentadas no estande. Fechando o ciclo das tecnologias em destaque temos a plataforma para tratamento facial Geneo™ da Pollogen™, que oferece tratamentos exclusivos de tecnologias Tripollar™ RF, Oxygeneo e Ultrassom, alimentadas pelo mais moderno Active OxyPods.

"A Lumenis sempre proporcionou uma ampla gama de tratamentos para dermatologistas como eu", declarou a Dra. Mary Lupo, de Nova Orleans, Louisiana." Há alguns anos, comecei minha relação com a Lumenis e seus dispositivos M22 e UltraPulse. Desde então, esses dispositivos têm servido a centenas de meus pacientes com múltiplas complicações de pele. Agora com as novas tecnologias da marca, como o SPLENDOR X, posso expandir meus resultados bem-sucedidos para outros pacientes ou outras necessidades. O SPLENDOR X representa um enorme salto na tecnologia de remoção de cabelos a laser, mais do que qualquer outra plataforma do mercado."

Como parte do comprometimento da Lumenis com o sucesso, a marca está organizado múltiplas atividades educativas em seu estande no. A86. Nele, os participantes terão acesso a apresentações de especialistas e reuniões individuais com as principais autoridades, incluindo o Dr. Michael Gold e a Dra. Ines Verner (Legend Pro+), Dra. Mary Lupo (SPLENDOR X), Dr. Franco Vercesi (PiQo4), Dra. Jennifer Browning (FemTouch), bem como outras reuniões com especialistas destacando as tecnologias NuEra tight™ e LightSheer. Durante essas sessões, os convidados terão a oportunidade de se conectarem e obterem novos insights, à medida que os especialistas partilham técnicas exclusivas sobre como melhor utilizar esses dispositivos para otimizar os resultados dos pacientes.

"Estamos animados em apresentar nosso poderoso portfólio de tecnologias e soluções premium", declarou Tzipi Ozer-Armon, CEO da Lumenis. "Como sempre, a Lumenis está comprometida em proporcionar aos nossos clientes uma ampla gama de soluções inovadoras e desenvolver suas práticas, bem como em cumprir nossa promessa clínica de melhor tecnologia para um melhor cuidado dos pacientes!"

A Lumenis proporcionará aos frequentadores do estande fotos profissionais do rosto como cortesia e realizará um brinde VIP exclusivo com Champagne em seu estande na terça-feira, 11 de junho, às 15h00. Para mais informações, acesse: Lumenis.com ou o estande no. A86.

