LumiThera annonce la nomination de Ryan Montecucco au poste d'avocat-conseil général

SEATTLE, 12 novembre 2020 /PRNewswire/ -- LumiThera, Inc., une entreprise de dispositifs médicaux au stade commercial qui offre un traitement par photobiomodulation (PBM) pour les troubles et maladies oculaires, a annoncé aujourd'hui l'arrivée de Ryan Montecucco dans son équipe à titre d'avocat-conseil principal et de secrétaire.

« Nous sommes très heureux que Ryan se joigne à notre équipe, a déclaré Clark Tedford, président et chef de la direction de LumiThera. Il était conseiller externe pour notre entreprise depuis sa création, et possède une vaste expérience dans les domaines du droit et de la gouvernance d'entreprise. À l'heure où LumiThera grandit, Ryan vient considérablement renforcer notre expertise juridique et nous apporte une perspective qui nous aidera à passer à la prochaine étape. »

Avant de se joindre à LumiThera, M. Montecucco a passé plus de 20 ans dans un cabinet privé où il conseillait des sociétés publiques et privées sur une multitude d'opérations liées à des titres, dont certaines avaient une valeur individuelle de près d'un milliard de dollars. Il a représenté des entreprises nationales et internationales et a été le conseiller juridique, aux États-Unis, de sociétés basées en Argentine, en Australie, en Bulgarie, en Inde, en Israël, en Russie et en Suisse. M. Montecucco a travaillé dans l'un des plus grands cabinets d'avocats du monde et a fondé et géré un cabinet boutique axé sur les entreprises. Plus récemment, Ryan a dirigé le groupe des pratiques d'entreprise de Seattle dans un cabinet de 300 avocats situé sur la côte Ouest. Il a reçu le titre de « Super Lawyer » (super avocat) de l'agence Thomson Reuters. M. Montecucco est titulaire d'une licence en administration des affaires (option finance) de la Foster School of Business de l'Université de Washington et d'un diplôme en droit (doctorat en jurisprudence) avec distinction de la Faculté de droit de l'Université de Seattle.

« Après avoir été témoin de la croissance et des réalisations impressionnantes de LumiThera au cours des sept dernières années, j'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve et ce qu'il sera possible de faire pour les patients souffrant d'une perte de la vision due à une maladie pour laquelle il n'existe actuellement aucun traitement, ou seulement des possibilités limitées », s'est réjoui M. Montecucco.

Consultez le site Web de l'entreprise à l'adresse www.lumithera.com.

À propos de LumiThera, Inc.

LumiThera est une entreprise de dispositifs médicaux au stade commercial axée sur le traitement des personnes souffrant de troubles et de maladies oculaires, y compris la forme sèche de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, une des principales causes de cécité chez les adultes de plus de 65 ans. L'entreprise est un leader dans l'utilisation du PBM pour le traitement des maladies et des troubles oculaires aigus et chroniques. Elle a mis au point le Valeda® Light Delivery System, qui sera utilisé par les ophtalmologistes pour les traitements médicaux.

Le Valeda Light Delivery System a reçu l'autorisation d'utiliser le marquage CE par un organisme notifié de l'Union européenne, tel qu'exigé pour une utilisation commerciale dans l'Espace économique européen uniquement. La Food and Drug Administration (FDA) n'a pas approuvé l'utilisation du système Valeda aux États-Unis.

2020 LumiThera, Inc. Tous droits réservés.

Related Links

http://www.lumithera.com



SOURCE LumiThera Inc.