LumiThera et Diopsys annoncent la collaboration et l'inscription du premier sujet dans l'étude ELECTROLIGHT chez les patients atteints de la forme sèche de la DMLA

SEATTLE, 11 septembre 2020 /PRNewswire/ -- LumiThera Inc., une entreprise de dispositifs médicaux au stade commercial qui crée un traitement par photobiomodulation (PBM) pour les troubles et maladies oculaires, a annoncé aujourd'hui sa collaboration avec Diopsys, un des principaux fournisseurs de solutions modernes d'électrophysiologie visuelle. La technologie de Diopsys aide les professionnels de la vue à mesurer avec précision et objectivité la fonction rétinienne et de la voie optique.

L'effort conjoint soutient un essai clinique prospectif pilote, sur des sujets américains atteints de la forme sèche de la dégénérescence maculaire liée à l'âge. L'étude sera dirigée par Dan Montzka, M.D. et Larry Perich, D.O. au Perich Eye Center de New Port Richey en Floride. L'étude évaluera la capacité du traitement par photobiomodulation (PBM) utilisant le Valeda® Light Delivery System (système d'émission de lumière Valeda) à améliorer les résultats de l'électrorétinogramme (ERG) chez les sujets atteints de la forme sèche de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA). Les sujets seront suivis jusqu'à six mois. Ils recevront trois traitements de PBM par semaine pendant trois semaines, soit un total de neuf séances sur trois semaines. L'analyse initiale examinera les modifications de la fonction ERG multifocale.

La DMLA est la principale cause de perte de vision chez les personnes de 50 ans et plus. Elle détruit la macula, la partie de l'œil qui fournit une vision nette et centrale nécessaire pour voir clairement les objets. Perdre la vision centrale peut rendre plus difficile la vision des visages, la conduite ou la vision de près, comme pour cuisiner et bricoler dans la maison. Si vous avez une DMLA précoce, vous pourriez ne pas avoir de perte de vision pendant longtemps. Pour d'autres personnes, la DMLA progresse plus rapidement et peut entraîner une perte de vision centrale d'un œil ou des deux yeux.

« L'ERG donne des résultats fonctionnels objectifs aux problèmes visuels et permet une meilleure gestion des patients, » a déclaré Larry Perich, D.O., corps professoral, programme de résidence HCA / USF d'ophtalmologie. « Les tests d'ERG peuvent aider les médecins à gérer de nombreux troubles courants comme la DMLA sèche, le glaucome, la rétinopathie diabétique et d'autres indications. Les résultats de l'ERG combinés au traitement par PBM pourraient déterminer les améliorations apportées aux patients, surveiller les progrès et optimiser le retraitement. »

« Nous sommes ravis de travailler avec LumiThera et l'objectif est d'utiliser les tests ERG comme tests de contrôle diagnostic pour travailler avec les traitements PBM de LumiThera afin de mieux caractériser les avantages pour la fonction visuelle du patient, a indiqué Joe Fontanetta, PDG de Diopsys. Cette étude permettra d'établir l'ERG comme outil de diagnostic pour les nouveaux traitements tels que le PBM. »

« Le PBM permet de constater des améliorations des tests fonctionnels ERG dans les études animales et est un critère de référence de la fonction visuelle. De plus, les tests ERG peuvent être utilisés aux stades précoces de la maladie pour identifier les perturbations visuelles, a déclaré Clark E. Tedford, Ph. D., président et chef de la direction de LumiThera, Inc. Alors que nous présentons la plateforme PBM pour les maladies et troubles oculaires, nous voulons associer les traitements PBM aux modalités de diagnostic et d'imagerie pour aider les médecins à diagnostiquer, surveiller et traiter les patients rapidement et efficacement. Cette étude nous permettra d'examiner les changements de l'ERG avec le temps et de jeter les bases des pratiques de traitement. »

En 2018, LumiThera a obtenu une marque CE pour commercialiser le Valeda Light Delivery System en Europe pour le traitement de la DMLA sèche. LumiThera étudie actuellement les avantages du Valeda Light Delivery System dans les essais cliniques des patients atteints de DMLA sèche et de rétinopathie diabétique.

Diopsys, Inc. est le leader mondial des dispositifs médicaux modernes d'électrophysiologie visuelle qui aident les professionnels de la vue à analyser l'ensemble de la voie optique pour les troubles visuels et neurovisuels. La société fournit à la fois la technologie d'examen visuel par potentiel évoqué visuel (VEP) et électrorétinographie (ERG). C'est cette technologie qui alimente les dispositifs médicaux de Diopsys, Inc. – la série Diopsys® NOVA™, Diopsys® ARGOS™, et Diopsys® RETINA PLUS™ de produits d'examen visuel ERG et VEP et le système d'examen visuel VEP pédiatrique Enfant®.

LumiThera est une entreprise de dispositifs médicaux au stade commercial axée sur le traitement des personnes souffrant de troubles et de maladies oculaires, y compris la forme sèche de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, une des principales causes de cécité chez les adultes de plus de 65 ans. L'entreprise est un leader dans l'utilisation du PBM pour le traitement des maladies et troubles oculaires aigus et chroniques. Elle est en train de mettre au point le Valeda® Light Delivery System, qui sera utilisé par les ophtalmologistes pour les traitements médicaux.

Le Valeda Light Delivery System a reçu l'autorisation d'utiliser la marque CE par un organisme notifié de l'Union européenne, tel qu'exigé pour une utilisation commerciale dans l'UE uniquement. Le système Valeda n'est pas approuvé par la Food & Drug Administration (FDA) pour une utilisation aux États-Unis.

