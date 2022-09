LumiThera: Fast Company ehrt AdaptDx Pro als Gewinner des Innovations- und Designpreises

SEATTLE, 16. September 2022 /PRNewswire/ -- LumiThera Inc., ein Medizintechnikunternehmen, das Photobiomodulation (PBM) zur Behandlung von Augenschäden und -krankheiten anbietet, gibt stolz bekannt, dass das AdaptDx Pro® als einer der Preisträger des Fast Company Innovation and Design Award 2022 ausgezeichnet worden ist. Es handelt sich dabei um einen der begehrtesten Designpreise, mit dem Einzelpersonen und Unternehmen ausgezeichnet werden, die entscheidende Probleme der Welt durch innovatives Design lösen.

„Wir fühlen uns geehrt, von den Innovation by Design Awards 2022 der Fast Company für den AdaptDx Pro ausgezeichnet worden zu sein", erklärte Clark E. Tedford, Ph.D., Präsident und CEO von LumiThera, Inc. „Dies bestätigt unsere Begeisterung für das innovative Design des AdaptDx Pro und untermauert unsere Einschätzung seiner Bedeutung für die Frühdiagnose der trockenen Makuladegeneration."

Im Juli 2022 erwarb LumiThera das AdaptDx Pro und die anderen Vermögenswerte von MacuLogix. Das tragbare AdaptDx Pro-Dunkeladaptometer ist führend in der Früherkennung der trockenen altersbedingten Makuladegeneration (AMD). Es wurden über eine Million Tests durchgeführt und etwa 200.000 Patienten haben eine neue Diagnose erhalten. Das Gerät ermöglicht Augenärzten die Messung der Dunkeladaptation, mit der die trockene AMD bei Patienten zum frühesten Zeitpunkt diagnostiziert werden kann, d. h. noch vor der pathologischen Entwicklung und vor dem Sehverlust. Der AdaptDx Pro, der 2020 auf den Markt kommt, ist in den USA, Kanada und anderen Ländern erhältlich.

Informationen zur AMD

AMD (altersbedingte Makuladegeneration) ist eine der Hauptursachen für den Verlust des Sehvermögens bei Menschen über 65 Jahren. Der Verlust des zentralen Sehvermögens kann es erschweren, Gesichter zu erkennen, Auto zu fahren oder Arbeiten im Nahbereich zu verrichten, wie z. B. zu kochen oder Dinge im Haus zu reparieren. Die Gesamtprävalenz der AMD steigt mit dem Alter schätzungsweise um das 7-fache, von 4,2% bei den 45-49-Jährigen auf 27,2 % bei den 80-85-Jährigen. Schätzungen zufolge wird die Prävalenz zwischen 2020 (195,6 Millionen) und 2030 (243,3 Millionen) weltweit um 20% steigen.

Informationen zu LumiThera

LumiThera ist ein Medizintechnikunternehmen, das sich auf die Behandlung von Menschen konzentriert, die von Augenschäden und -krankheiten betroffen sind, einschließlich trockener altersbedingter Makuladegeneration, einer der Hauptursachen für Erblindung bei Erwachsenen über 65 Jahren. Das Unternehmen ist führend bei der Verwendung der Photobiomodulation zur Behandlung von Sehstörungen. Das Unternehmen vermarktet das Valeda® Light Delivery System, das von Augenärzten für medizinische Behandlungen eingesetzt werden kann.

Das Valeda Light Delivery System hat die Zulassung zur Verwendung des CE-Zeichens von einer EU-benannten Stelle, wie nur es für die gewerbliche Nutzung in der Europäischen Union erforderlich ist. Valeda ist in ausgewählten Ländern Lateinamerikas erhältlich. In den USA ist Valeda von der Food & Drug Administration (FDA) nicht zur Anwendung zugelassen.

Informationen zu Fast Company

Fast Company ist ein monatlich erscheinendes amerikanisches Wirtschaftsmagazin, das sich auf Technologie, Wirtschaft und Design konzentriert. Es befasst sich mit Unternehmensführung und Innovation, Umwelt- und Sozialthemen, Unterhaltung und Marketing sowie der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Design, von Architektur über Elektronik und Konsumgüter bis hin zu Mode.

www.lumithera.com

