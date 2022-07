LumiThera, Inc. annonce l'achat des actifs de MacuLogix

SEATTLE, 27 juillet 2022 /PRNewswire/ -- LumiThera Inc, une société de dispositifs médicaux au stade commercial proposant un traitement par photobiomodulation (PBM) pour les dommages et les maladies oculaires, a annoncé aujourd'hui l'achat des actifs de MacuLogix par sa filiale à part entière. MacuLogix, Inc. est le leader du diagnostic précoce des patients atteints de dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) et le développeur de l'adaptomètre à l'obscurité AdaptDX Pro® portable. Cet appareil permet aux professionnels des soins oculaires de mesurer l'adaptation à l'obscurité, qui est utilisée pour diagnostiquer la DMLA sèche chez les patients plus tôt que toute autre technologie. L'AdaptDx Pro, lancé en 2020, est disponible à la vente aux États-Unis, au Canada, dans l'Union européenne et dans d'autres pays.

« La technologie de base mesure l'incapacité à s'adapter visuellement à de faibles niveaux de lumière, un marqueur clinique clé observé chez les patients atteints de DMLA précoce. La technologie d'adaptation à l'obscurité a été validée dans 42 articles évalués par des pairs », a déclaré Greg Jackson, Ph.D., ancien directeur de la technologie et cofondateur de MacuLogix. « Plus d'un million de tests AdaptDX ont été réalisés et environ 200 000 patients ont été nouvellement diagnostiqués. »

L'annonce de LumiThera fait suite à la publication de ses données positives sur le traitement LIGHTSITE III de 13 mois aux États-Unis chez des patients atteints de dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) de type sec intermédiaire avec le système de diffusion de la lumière Valeda®. L'essai LIGHTSITE III a recruté 100 patients, qui reçoivent des traitements Valeda tous les 4 mois. Le critère d'efficacité à 13 mois pour tous les patients a atteint le critère principal prédéfini de la meilleure acuité visuelle corrigée, avec une amélioration statistiquement significative par rapport au groupe fictif (p = 0,02). L'étude a montré des améliorations de la meilleure acuité visuelle corrigée chez les sujets atteints de DMLA sèche de stade intermédiaire, plus de 50 % d'entre eux présentant une amélioration d'une ligne ou plus sur l'oculomètre, avec un gain moyen de 9,7 lettres pour les répondants. L'étude pivotale américaine et les études cliniques précédentes soutiendront la soumission à la FDA en vue d'une approbation potentielle aux États-Unis. Valeda est actuellement approuvé en Europe et dans plusieurs pays d'Amérique latine.

En mars, LumiThera a annoncé l'acquisition de la technologie de test de vision de potentiel visuel évoqué (VEP) Diopsys® et d'électroretinogramme (ERG). La ligne de produits Diopsys est un système de diagnostic et de surveillance établi qui mesure l'activité électrique de la rétine de l'œil en réponse à un stimulus lumineux, fournissant une mesure quantitative de la vision pour aider au diagnostic et à la surveillance des maladies oculaires.

« L'AdaptDx Pro peut identifier les patients atteints de DMLA sèche au plus tôt, avant la pathologie et avant la perte de vision », a déclaré Clark E. Tedford, Ph.D., président et chef de la direction de LumiThera, Inc. « Le diagnostic précoce AdaptDx, basé sur la lumière et portable, pour la DMLA sèche, ajoute une évaluation complémentaire de la santé rétinienne à la gamme de produits LumiThera, élargissant ainsi la plateforme synergique de produits de LumiThera pour les professionnels des soins oculaires. Nous sommes ravis de combiner les plateformes de diagnostic, de traitement et de suivi pour offrir une solution complète aux patients atteints de DMLA sèche. »

À propos de la DMLA

La DMLA est une des principales causes de perte de vision chez les personnes âgées de 65 ans et plus. La perte de la vision centrale peut rendre plus difficiles l'observation des visages, la conduite automobile ou les travaux de proximité, comme la cuisine ou la réparation des objets de la maison. On estime que la prévalence globale de la DMLA est multipliée par 7 avec l'âge, passant de 4,2 % chez les 45 - 49 ans à 27,2 % chez les 80 - 85 ans. Au niveau mondial, on estime que la prévalence augmentera de 20 % entre 2020 (195,6 millions) et 2030 (243,3 millions).

À propos de MacuLogix

MacuLogix, Inc. MacuLogix, Inc. équipe les professionnels de la vue de l'instrument, des outils et de la formation nécessaires pour prendre en charge efficacement les patients atteints de dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) en s'appuyant sur la science de l'adaptation à l'obscurité grâce à ses produits AdaptDx® et AdaptDx Pro® guidés par Theia™. La technologie de test fonctionnel d'adaptation à l'obscurité de MacuLogix permet aux professionnels de la vue de détecter, de surveiller et de traiter la DMLA trois ans avant qu'elle ne puisse être observée cliniquement. L'AMD Excellence Program® de MacuLogix fournit à chaque client une formation en pratique et les meilleures pratiques de traitement pour soutenir la mise en œuvre et l'optimisation du test d'adaptation sombre. Visitez le site www.maculogix.com pour des informations supplémentaires.

À propos de Diopsys

Diopsys, Inc. est un leader dans le domaine des dispositifs médicaux modernes d'électrophysiologie visuelle qui aident les professionnels de l'ophtalmologie à analyser l'ensemble de la voûte visuelle pour détecter les troubles visuels et neuro-visuels. La société fournit la technologie d'examen visuel par potentiel visuel évoqué (VEP).

À propos de LumiThera, Inc.

LumiThera est une société de dispositifs médicaux en phase de commercialisation, axée sur le traitement des personnes atteintes de lésions et de maladies oculaires, notamment la dégénérescence maculaire sèche liée à l'âge, l'une des principales causes de cécité chez les adultes de plus de 65 ans. La société est un leader dans l'utilisation de PBM pour le traitement des troubles visuels. La société commercialise le système de diffusion de lumière Valeda (Valeda® Light Delivery System), qui sera utilisé par les spécialistes des soins oculaires comme traitement médical.

Le système d'émission de lumière Valeda a été autorisé à utiliser le marquage CE par un organisme notifié de l'Union européenne, comme cela est exigé pour une utilisation commerciale dans l'UE uniquement. Le système Valeda est disponible dans certains pays d'Amérique latine. L'utilisation du système Valeda n'a pas encore été approuvée par la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis.

Consultez le site Web de la société à l'adresse www.lumithera.com.

2022 LumiThera, Inc., Tous droits réservés.

SOURCE LumiThera Inc.