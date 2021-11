LumiThera, Inc. anuncia la adquisición de Diopsys, Inc.

-LumiThera, Inc. anuncia la creación de un enfoque teranóstico basado en la luz para tratar enfermedades oculares con la adquisición de Diopsys, Inc.

SEATTLE, 11 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- LumiThera Inc., una compañía de dispositivos médicos en fase comercial que ofrece tratamiento de fotobiomodulación (PBM) para el daño y la enfermedad ocular, ha anunciado hoy su entrada en un acuerdo de fusión definitivo con Diopsys, Inc, un líder en dispositivos médicos de electrofisiología visual moderna que ayuda a los profesionales del cuidado de los ojos a analizar toda la vía visual para los trastornos visuales y neurovisuales. Según los términos del acuerdo, que ha sido aprobado por los accionistas de LumiThera y Diopsys, los accionistas de Diopsys recibirán acciones de LumiThera, y Diopsys se convertirá en una filial de propiedad total de LumiThera. Se espera que la transacción se cierre en los próximos meses.

La adquisición debería proporcionar una plataforma de diagnóstico y seguimiento complementaria a la plataforma de tratamiento líder de LumiThera que utiliza la fotobiomodulación (PBM) para las enfermedades y daños oculares. La electrorretinografía (ERG) es una prueba de diagnóstico establecida que mide la actividad eléctrica de la retina del ojo en respuesta a un estímulo luminoso. Diopsys aporta una fuerza de ventas comercial establecida en los Estados Unidos, y cuando se combina con LumiThera crea una huella global más grande con una base de clientes de oftalmología/optometría significativa a medida que LumiThera se acerca al mercado de los Estados Unidos. Anteriormente, LumiThera informó que el ensayo LIGHTSITE III de Degeneración Macular Asociada a la Edad (AMD) en Estados Unidos inscribió a 100 sujetos en el primer trimestre de 2021. El ensayo LIGHTSITE III sigue avanzando con el punto de eficacia de 13 meses para todos los pacientes previsto para el primer trimestre de 2022.

A principios de este año, LumiThera y Diospys anunciaron los datos finales positivos del estudio piloto ELECTROLIGHT en pacientes con AMD seca intermedia. Un total de 23 ojos de 15 sujetos con DMAE seca se inscribieron en el estudio clínico prospectivo y fueron tratados con PBM utilizando el sistema de administración de luz Valeda (3 veces por semana durante 3 semanas) y la función ERG se evaluó con el sistema Diospys NOVA ERG. El ERG de multiluminancia mejoró en un 14,4% con respecto a la línea base (BL) tras completar el tratamiento del mes 1 y mostró una mejora del 9% a los 6 meses en la población con intención de tratar (ITT). Se observó una correlación positiva entre el ERG de multiluminancia y la agudeza visual mejor corregida (BCVA) (p < 0,05) tras el tratamiento inicial con PBM. En el análisis del primer mes también se observaron correlaciones positivas entre el ERG de multiluminancia y la luminancia fija (R = 0,870) y los resultados del ERG cromático (R = 0,676).

Los sujetos mostraron una mejora de aproximadamente 12,8 ± 0,98 letras en BCVA en el mes 6 en comparación con las puntuaciones de la BL. La sensibilidad al contraste (CS) de Marte también mostró una mejora desde la BL hasta el Mes 6 en 40 cm (0,202 log + 0,02), 80 cm (0,197 log + 0,02) y 120 cm (0,28 log + 0,03).

"La prueba ERG de Diopsys es un diagnóstico potente y cuantitativo que puede combinarse con los tratamientos PBM de LumiThera para caracterizar los beneficios tempranos de los pacientes en la función visual", indicó Joe Fontanetta, consejero delegado de Diopsys. "La compañía teranóstica será capaz de proporcionar las herramientas que los médicos necesitan para diagnosticar, tratar y monitorizar a los pacientes y proporciona a los médicos una solución para múltiples enfermedades oculares con opciones de tratamiento limitadas".

"Creemos firmemente en el tratamiento temprano de las enfermedades degenerativas para frenar la progresión de las enfermedades que amenazan la visión. La sinergia de estas tecnologías tiene sentido en muchos niveles y podría optimizar los tratamientos de Valeda", declaró Clark E. Tedford, Ph.D., presidente y consejero delegado de LumiThera, Inc. "La clave en las enfermedades oculares crónicas es el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento tempranos. Creemos que utilizando dispositivos basados en la luz, podemos crear un enfoque unificado para diagnosticar, tratar y seguir a los pacientes. Esto puede allanar el camino hacia un enfoque más preventivo de la pérdida de visión y una vía para optimizar y crear un enfoque de aprendizaje automático para individualizar la terapia ocular".

Acerca de AMD

AMD es una de las principales causas de pérdida de visión en personas de 65 años o más. La pérdida de visión central puede dificultar la visión de los rostros, la conducción o las tareas de cerca, como cocinar o arreglar cosas en casa. Se calcula que la prevalencia global de AMD se multiplica por 7 con la edad, desde el 4,2% en las personas de 45-49 años hasta el 27,2% en las de 80-85 años. A nivel mundial, se estima que la prevalencia aumentará un 20% entre 2020 (195,6 millones) y 2030 (243,3 millones).

Acerca de Diopsys

Diopsys, Inc. es líder en dispositivos médicos de electrofisiología visual modernos que ayudan a los profesionales de la salud visual a analizar toda la vía visual para detectar trastornos visuales y neurovisuales. La empresa ofrece tecnología de pruebas visuales Visual Evoked Potential (VEP) y ERG. Esta tecnología es la que impulsa los dispositivos médicos de Diopsys, Inc. – Diopsys® NOVA™, Diopsys® ARGOS™, y Diopsys® RETINA PLUS™ Serie de productos del Sistema de Pruebas de Visión ERG y VEP y el Sistema de Pruebas de Visión Enfant® Pediatric VEP.

Acerca de LumiThera Inc.

LumiThera es una compañía de dispositivos médicos en fase comercial centrada en el tratamiento de la gente afectada por enfermedades oculares incluyendo degeneración macular relacionada con la edad seca, una causa principal de ceguera en adultos mayores de 65 años. La compañía es líder en el uso de PBM para el tratamiento de enfermedades oculares agudas y crónicas. La compañía está desarrollando el sistema de aplicación de luz Valeda basado en sus oficinas que se usará por especialistas oftalmólogos como tratamiento médico.

El sistema de aplicación de luz Valeda cuenta con un autorización de uso con marca CE de un organismo acreditado de la UE, como corresponde para su uso comercial en la Unión Europea solo. Valeda no cuenta con la aprobación de la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) en Estados Unidos.

Visite la página web de la Compañía en www.lumithera.com .

2021 LumiThera, Inc., Todos los derechos reservados.

