LumiThera si assicura dei finanziamenti a supporto delle attività commerciali

SEATTLE, 10 marzo 2022 /PRNewswire/ -- LumiThera Inc., azienda che si occupa di dispositivi medicali in fase commerciale, che offre il trattamento per fotobiomodulazione (PBM) di patologie e danni oculari, ha annunciato oggi di aver portato a termine un finanziamento del debito con Leste Clearway e Serengeti Asset Management.

Questo finanziamento combinato apporta 5,5 milioni di dollari di capitale a supporto dell'integrazione, crescita ed espansione commerciale del sistema LumiThera Valeda® Light Delivery System, per il trattamento della degenerazione maculare senile secca (DMLE), e la linea di prodotti Diopsys® per elettroretinografia (ERG), un sistema di diagnostica e monitoraggio consolidato, che misura l'attività elettrica della retina dell'occhio in risposta a uno stimolo luminoso.

"Siamo entusiasti di collaborare con Leste Clearway e Serengeti", ha dichiarato Clark E. Tedford, Ph.D., Presidente e CEO di LumiThera. "Questi partner del debito hanno il potenziale adatto per supportare ulteriormente l'espansione commerciale delle linee di prodotti LumiThera, senza la tipica frammentazione in azionisti e dovrebbero posizionare bene l'azienda per un futuro round di Serie D.

Informazioni su Serengeti Asset Management

Serengeti Asset Management (www.serengeti-am.com) è una società di investimento orientata al valore e focalizzata sul credito, che fornisce sofisticate soluzioni di finanziamento a società private innovative e ai loro azionisti. Serengeti gestisce beni per circa 1,2 miliardi di dollari.

Informazioni su Leste Clearway

Clearway (www.lesteclearway.com) è un fondo di venture debt basato sull'intelligenza artificiale, che utilizza una tecnologia proprietaria per identificare e sottoscrivere società tecnologiche emergenti, sostenute da grandi finanziatori negli Stati Uniti e in Canada. A settembre 2021, il Leste group, che possiede quote di Clearway, gestisce beni per circa 1,3 miliardi di dollari.

Informazioni sulla DMLE

La DMLE è una delle principali cause di perdita della vista per le persone con più di 65 anni. Perdere la visione centrale può rendere più difficile vedere i volti, guidare o svolgere lavori dove occorre vedere da vicino, come cucinare o fare piccole riparazioni in casa. Si stima che la prevalenza complessiva della DMLE aumenti di 7 volte con l'età, dal 4,2% nelle persone di età compresa tra 45 e 49 anni al 27,2% nelle persone di età compresa tra 80 e 85 anni. A livello globale, si stima che la prevalenza aumenterà del 20% tra il 2020 (195,6 milioni) e il 2030 (243,3 milioni).

Informazioni su Diopsys

Diopsys, Inc. è leader nel campo dei moderni dispositivi medici per l'elettrofisiologia visiva che aiutano i professionisti operanti nel campo oculistico ad analizzare l'intero percorso visivo per i disturbi visivi e neurovisivi. L'azienda fornisce sia la tecnologia per il test visivo del potenziale evocato (VEP) che l'elettroretinografia (ERG). È questa la tecnologia alla base dei dispositivi medicali prodotti da Diopsys, Inc. – le serie di prodotti di sistemi per l'esame della vista mediante ERG e VEP Diopsys® NOVA™, Diopsys® ARGOS™ e Diopsys® RETINA PLUS™ e il sistema per l'esame della vista VEP Enfant® per uso pediatrico.

Informazioni su LumiThera

LumiThera è una società che si occupa di dispositivi medicali in fase commerciale focalizzata sul trattamento delle persone affette da patologie e danni oculari, tra cui la degenerazione maculare senile secca, una delle principali cause di cecità negli adulti di età superiore ai 65 anni. L'azienda è leader nell'utilizzo della fotobiomodulazione per il trattamento dei disturbi della vista. L'azienda commercializza per gli studi medici il Sistema di applicazione della luce Valeda® Light Delivery System, che gli oculisti possono usare come trattamento medico.

Il Valeda Light Delivery System ha ricevuto l'autorizzazione all'uso del marchio CE da parte di un Ente riconosciuto dall'UE, come richiesto per l'uso commerciale esclusivamente nell'Unione Europea. Valeda non è approvato per l'uso dalla Food & Drug Administration (FDA) negli Stati Uniti.

Visitare il sito web dell'azienda all'indirizzo www.lumithera.com.

