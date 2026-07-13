Lumosenergy organise le lancement mondial de sa marque à Munich et présente sa vision et ses innovations pour la recharge

MUNICH, 13 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Lumosenergy a organisé sa soirée de lancement mondial de la marque et de réseautage, intitulée Power in a New Light, à l'hôtel The Westin Grand Munich dans le cadre du salon Power2Drive Europe 2026. Cet événement a réuni des partenaires, des gestionnaires de flottes, des responsables des achats, des fournisseurs de technologies et des représentants des médias issus des secteurs européens de la mobilité électrique et des énergies propres, marquant le passage officiel de Gresgying à Lumosenergy sur la scène internationale.

On-site at the Lumosenergy Global Brand Launch

Bill Li, fondateur et CEO de Lumosenergy, accompagné de l'équipe de direction européenne de l'entreprise, a présenté la vision mondiale de la marque, sa stratégie européenne ainsi que ses solutions de recharge et d'énergie de nouvelle génération.

Comptant parmi les trois principaux fournisseurs chinois d'équipements de recharge pour véhicules électriques, Lumosenergy est passé du statut de pionnier chinois dans le domaine des énergies nouvelles à celui de fournisseur mondial de solutions de recharge pour véhicules électriques, avec plus de 170 000 chargeurs CC livrés, des projets dans plus de 50 pays, un chiffre d'affaires dépassant les 250 millions USD, une capitalisation d'environ un milliard USD et plus de 1 300 employés en 2025.

Lumosenergy a également mis en avant sa Mega Factory à Xi'an, récemment achevée : une usine intelligente zéro carbone de 220 000 mètres carrés, dotée d'une capacité annuelle de 200 000 bornes de recharge CC, 500 000 chargeurs CA et 2,4 GWh de systèmes de stockage d'énergie par batterie, renforçant ainsi la capacité de Lumosenergy à répondre aux besoins de ses clients internationaux grâce à des livraisons fiables et de masse.

Au cours de cet événement, Lumosenergy a présenté son portefeuille de produits adaptés au marché européen, comprenant notamment des chargeurs CA certifiés CE, des chargeurs CC tout-en-un, des systèmes de recharge décentralisés pouvant atteindre 1,44 MW, des solutions de gestion dynamique de la charge et des solutions énergétiques intégrant des batteries. L'entreprise a également présenté sa feuille de route en matière d'innovation dans les domaines de la recharge en mégawatts, de la recharge mobile CC V2V, des bras de recharge robotisés et des chargeurs CC mobiles autonomes, reflétant sa philosophie de produit : « La qualité et la conformité d'abord, l'innovation ensuite ».

Un autre temps fort de la soirée a été l'engagement de Lumosenergy en faveur de l'implantation locale en Europe, depuis les premières visites chez les clients et les ateliers techniques jusqu'à une équipe internationale de plus de 70 personnes et un bureau à Düsseldorf. Lumosenergy renforce son assistance locale, la disponibilité de ses pièces de rechange et ses partenariats régionaux afin de mieux servir ses clients dans toute l'Europe.

Le conseiller Fang Guo, du consulat général de la République populaire de Chine à Munich, a assisté à l'événement, aux côtés de clients européens et de partenaires stratégiques. La signature de cet accord de coopération stratégique avec Phoenix Contact E-Mobility a une nouvelle fois démontré l'engagement de Lumosenergy à mettre en place un solide écosystème de partenariats locaux en Europe.

Avec le lancement de Lumosenergy, l'entreprise a réaffirmé sa stratégie mondiale fondée sur la qualité, la conformité, l'innovation, le développement durable et la collaboration ouverte, ainsi que son ambition de contribuer à un avenir énergétique plus intelligent, plus propre et plus connecté.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.lumos-energy.com.

Contact :

Summer Huang, analyste principale en solutions de mobilité électrique

[email protected]

Bruce Wen, directeur de la stratégie

[email protected]