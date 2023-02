LUNAJETS - LUNAGROUP CHARTER ANNONCE DES CHIFFRES RECORDS POUR 2022

GENÈVE, 24 février 2023 /PRNewswire/ -- Luna Aviation Group, leader européen de l'affrètement aérien, présente ses performances de 2022 qui reflètent une croissance considérable de ses marques LunaJets et LunaGroup Charter alimentée par une demande sans précédent de la part de ses clients actuels, de nouveaux clients et de nouvelles agences.

Le groupe continue d'enregistrer une forte croissance dans ses différents secteurs d'activité avec des revenus en hausse de plus de 45 % par rapport à 2021. Malgré les rendements négatifs des marchés boursiers, la hausse constante de l'inflation et le conflit russo-ukrainien, le groupe a généré un chiffre d'affaires record en 2022.

Croissance en 2022

Après une année 2021 record, LunaJets, la division d'affrètement de jets privés de Luna Aviation Group, a dépassé les 150 millions de dollars* de recettes annuelles en 2022 pour la première fois de son histoire, soit une augmentation de 40 % par rapport à l'année précédente. Le nombre de vols organisés a généré plus de 12 000* mouvements (plus d'un décollage d'avion par heure à travers le monde). La société a accueilli plus de 1 250 nouveaux clients.

Au cours de sa deuxième année d'activité, LunaGroup Charter, la division de jets commerciaux de Luna Aviation Group, a dépassé les 15 millions de dollars* de recettes annuelles grâce à une augmentation de 290 % du nombre de vols organisés. « Compte tenu de la situation post-pandémique, notamment des incertitudes liées au maintien de certains événements internationaux, et d'un début d'année au ralenti, nous sommes ravis de ces chiffres et de l'augmentation de notre part de marché. Notre activité mondiale nous a permis de réaliser un quatrième trimestre record », a déclaré Rémi Aubin, directeur commercial de LunaGroup Charter.

Prévisions pour 2023

Après avoir ouvert de nouveaux bureaux à Londres, Paris, Riga et Monaco au cours des deux dernières années, Luna Aviation Group va poursuivre son expansion en 2023 avec l'ouverture prochaine des bureaux de Zurich et de Madrid.

Le début du mois a été marqué par l'ouverture officielle son entité de Dubaï, située au cœur du prestigieux Dubai International Financial Center (DIFC), dans le cadre de la poursuite de son expansion mondiale et de son engagement auprès du Moyen-Orient.

« Je suis très heureux de l'ouverture de ces nouveaux bureaux à Dubaï. Nous avons connu une croissance formidable en 2022 et c'est notre première expansion en dehors de l'Europe. Ces nouveaux bureaux incarnent notre engagement continu à positionner LunaJets en tant que véritable leader du marché mondial et à nous rapprocher de notre clientèle croissante dans la région. L'équipe est actuellement en formation au siège de Genève afin de pouvoir garantir le même niveau d'excellence partout dans le monde », a déclaré Alain Leboursier, directeur général de Luna Aviation Group.

« Notre division jets privés et commerciaux est extrêmement exposée aux facteurs macro-économiques, aux risques politiques et à la volatilité, mais nous avons confiance dans notre capacité à maintenir un réel avantage concurrentiel et à augmenter notre part de marché. La solidité de notre groupe et sa stratégie commerciale élaborée nous permettra de faire face aux changements et aux défis du marché », a-t-il précisé.

*chiffres non vérifiés

À PROPOS DE LUNAJETS

Basé à Genève,LunaJets est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d'affrètement de jets privés et dispose de bureaux à Londres, Paris, Monaco, Riga et Dubaï. Forte d'une équipe de plus de 70 experts travaillant avec des technologies exclusives, la société indépendante LunaJets accompagne ses clients dans la réservation de tous types de jet privé partout dans le monde, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Elle propose le service le plus flexible du marché sur tous les types de vols. En 2015, LunaJets a été le premier courtier en charters à être certifié ARG/US en dehors des États-Unis. Une certification maintenue à ce jour. La société a été fondée en 2007 par Eymeric Segard, l'actuel PDG.

À PROPOS DE LUNAGROUP CHARTER

LunaGroup Charter fait partie du groupe Luna Aviation, basé à Genève, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d'affrètement de jets privés qui dispose de bureaux à Londres, Paris, Monaco, Riga et Dubaï. Avec un accès à des milliers d'avions, la division Group Charter propose des solutions d'affrètement de jets commerciaux pour tous les projets de voyage dans le monde entier. L'équipe Group Charter répond à tous les besoins en matière d'aviation et rassemble les personnes. Événements sportifs, showcases, lancements de produits, séminaires ou rotations d'équipe, notre groupe mondial indépendant peut répondre à toutes vos exigences en matière d'affrètement grâce à sa vaste expertise.

