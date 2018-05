L'Union Bancaire Privée rachète Banque Carnegie Luxembourg

Etablie au Luxembourg depuis 1976, BCL, filiale de Carnegie Investment Bank, est spécialisée dans les services de banque privée internationale à l'intention de la clientèle nordique.

L'UBP est présente depuis 2002 au Luxembourg, où elle exerce ses activités au travers de ses filiales Union Bancaire Privée (Europe) S.A. (centrée sur la gestion de patrimoine) et UBP Asset Management (Europe) S.A. L'UBP, qui affiche CHF 125,3 milliards d'actifs sous gestion (AUM) au 31 décembre 2017, voit en cette acquisition l'opportunité d'étendre significativement son empreinte au Luxembourg, où ses AUM totaliseront désormais près de CHF 24 milliards, pour l'ensemble de ses activités de private banking et d'asset management.

Guy de Picciotto, CEO de l'UBP, déclare à cette occasion: «BCL est une banque privée bien établie, avec un excellent track record. En cette période où l'accès au marché de l'UE est primordial, nous sommes très satisfaits de cette transaction, qui reflète notre volonté de renforcer encore notre présence au Luxembourg et de faire de cette place le hub européen de l'UBP. Cette acquisition présente également un avantage clé à la fois sur le plan géographique et culturel, nous permettant de bénéficier de la solide expertise de BCL sur les marchés nordiques, essentiels pour notre Banque.»

Björn Jansson, CEO de Carnegie Investment Bank, ajoute pour sa part: «La logique stratégique à l'origine de cette décision sert aussi bien les intérêts de nos clients que ceux des autres parties prenantes. L'UBP dispose de toutes les ressources nécessaires pour le développement de produits, services et opérations au Luxembourg, tandis que Carnegie peut désormais se concentrer sur ses marchés domestiques.»

Le montant de la transaction n'est pas divulgué.

L'UBP figure parmi les plus grandes banques privées de Suisse et est l'une des banques les mieux capitalisées, avec un ratio Tier 1 de 27,5% au 31 décembre 2017. La Banque est spécialisée dans la gestion de fortune au service de clients privés et institutionnels. Basée à Genève et présente dans plus de vingt implantations à travers le monde, l'UBP emploie quelque 1'697 collaborateurs et dispose de CHF 125,3 milliards d'actifs sous gestion au 31 décembre 2017.

