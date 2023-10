L'UNISA s'associe à Huawei pour construire un campus intelligent à l'épreuve du temps

SHENZHEN, Chine, 18 octobre 2023 /PRNewswire/ -- L'Université d'Afrique du Sud (UNISA), fondée en 1873, est le plus grand établissement d'enseignement ouvert à distance d'Afrique du Sud. Son campus principal, Muckleneuk Campus, est situé à Pretoria, la capitale administrative de l'Afrique du Sud.

L'UNISA compte plus de 400 000 étudiants, y compris des étudiants internationaux originaires de plus de 130 pays et régions du monde. C'est l'une des rares « méga-universités » du continent africain.

L'UNISA offre une variété de certifications et de diplômes du premier cycle au doctorat. Elle propose également une offre d'enseignement et de formation professionnels (EFP) et de formation continue (FC), qui couvrent un large éventail de disciplines dans les domaines des affaires, du droit, des sciences, de l'ingénierie, de l'éducation, des arts et des sciences humaines. En outre, l'UNISA est réputée pour ses approches pédagogiques polyvalentes et son enseignement de haute qualité. Tout cela fait de l'UNISA un pionnier mondialement reconnu de l'enseignement à distance.

Opportunités et défis pour l'UNISA à l'ère de la transformation numérique

UNISA dispose d'un système d'apprentissage en ligne à distance ouvert (ODeL), offrant un environnement d'enseignement et d'apprentissage en ligne flexible. Les élèves peuvent apprendre dans leurs propres fuseaux horaires et interagir avec les enseignants et leurs camarades de classe en utilisant des plateformes d'apprentissage en ligne, ou par le biais d'emails, d'appels et de liens vidéo.

Depuis sa création, l'UNISA a proposé le concept d'éducation ouverte « centrée sur l'apprenant ». Depuis un siècle et demi, l'UNISA fournit de manière continue des outils de haute qualité pour les étudiants et les enseignants. Pour donner un exemple récent, elle a fourni des services de données aux étudiants et aux universitaires pour accéder à l'environnement éducatif virtuel de l'UNISA. Cependant, à mesure que le corps professoral s'agrandit et que de nouveaux campus sont construits, il devient laborieux et fastidieux de gérer de manière centralisée les appareils sur le réseau de l'UNISA et d'en assurer l'exploitation et la maintenance (O&M).

L'équipe O&M du réseau étant limitée par sa taille et par ses compétences techniques, celle-ci choisit d'acheter des services supplémentaires pendant l'exploitation et la maintenance de systèmes et d'appareils massifs déjà existants. Cela rend difficile la résolution rapide des problèmes et ne fait qu'augmenter les coûts. En ce qui concerne les méthodes d'enseignement elles-mêmes, cette université traditionnelle cherche des moyens d'adapter ses méthodes d'enseignement conventionnelles à une nouvelle ère d'apprentissage intelligent.

Construire un campus ouvert et intelligent pour un apprentissage à distance révolutionnaire

La solution CloudCampus de Huawei, en tant que plateforme choisie par l'UNISA, s'appuie sur des commutateurs, des routeurs, des points d'accès sans fil (AP) et sa propre plateforme de gestion de réseau pour construire un réseau offrant des vitesses élevées, une fiabilité solide et une sécurité robuste. En déployant cette solution, l'UNISA a entièrement modernisé son infrastructure réseau et construit un réseau puissant et facile à gérer permettant un accès Internet stable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Une couverture Wi-Fi 6 totale est désormais disponible sur plus de 30 campus. Elle offre une bande passante et une simultanéité élevées ainsi qu'une faible latence, permettant aux enseignants et aux étudiants de se connecter rapidement à Internet, n'importe où et à tout moment.

De plus, iMaster NCE-CampusInsight — un analyseur de réseau de campus — est utilisé pour l'O&M et la gestion du réseau. Cet analyseur collecte les données réseau par télémétrie en temps réel et adopte des algorithmes d'analyse de mégadonnées et d'apprentissage automatique, pour apprendre les comportements du réseau et identifier les schémas de défaillance. De cette façon, il est possible de gérer efficacement les appareils sur le réseau en direct en évitant tout gaspillage de ressources du système.

Tous ces éléments permettent de disposer d'un réseau fiable pour l'enseignement, la recherche scientifique et la gestion de l'UNISA, avec les avantages suivants :

Une couverture Wi-Fi 6 totale

Plus de 2 500 points d'accès sont déployés sur plus de 30 campus pour construire des réseaux sans fil à haut débit, haute concordance et faible latence. Ainsi, les enseignants et les étudiants peuvent profiter d'un accès sans fil de haute qualité à tout moment et en tout lieu. Grâce au Wi-Fi 6 à couverture totale, l'UNISA s'appuie sur la plateforme d'enseignement à distance ODeL pour permettre un enseignement hybride — apprentissage mixte en ligne et hors ligne — en créant des communautés en ligne et des salles de classe à distance de haute technologie.

Une synergie cloud-réseau

Une architecture de réseau intégrée, intelligente et à l'épreuve du temps a pris forme, se caractérisant par une convergence filaire et sans fil, des performances ultra-élevées, un débit de données massif et des périphériques réseau ouverts full-stack. Tous ces éléments rendent viable l'évolution continue des réseaux et, par conséquent, la mise à niveau des services.

Une O&M centralisée, efficace et rentable

Un système de gestion de réseau unifié (NMS) a été déployé pour gérer de manière centralisée les périphériques réseau, y compris ceux qui seront ajoutés aux solutions ultérieures de campus scolaire intelligent. Cela améliore non seulement l'efficacité de l'exploitation et la maintenance, mais réduit également les dépenses d'exploitation (d'environ 80 %) ainsi que les coûts de formation ou d'instruction du personnel technique.

La perspective d'un avenir meilleur

L'UNISA s'est progressivement orientée vers l'enseignement et l'administration numériques et s'est engagée à améliorer la qualité et l'efficacité de son enseignement et de son apprentissage.

En s'associant avec Huawei, l'UNISA a méticuleusement planifié son réseau de campus, analysé en profondeur ses exigences en matière de TIC et finalement développé une solution de campus scolaire intelligent viable et propice au développement à long terme.

Huawei continuera de travailler avec l'UNISA à l'avenir, pour construire un campus plus intelligent avec des services plus efficaces, sécurisés et économes en énergie. Ensemble, nous définissons demain et innovons pour un avenir meilleur.

Cet article est tiré du numéro Smart Education du magazine ICT Insights. Veuillez consulter le site Web officiel de Huawei pour en savoir plus : https://e.huawei.com/en/ict-insights/global/ict_insights/ict34-intelligent-education

