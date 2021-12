Lunit obtém certificado MDSAP e recebe processo regulatório de fast-track em países importantes

Lunit atende aos requisitos do MDSAP como fabricante global de referência de software de IA médica

Isenção de auditoria da QMS nos Estados Unidos, Canadá, Japão, Austrália e Brasil

SEUL, Coreia do Sul, 27 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Lunit, empresa líder em software de IA para detecção e tratamento de câncer, anunciou que obteve o certificado MDSAP (Medical Device Single Audit Program).

O MDSAP, operado pelo International Medical Device Regulators Forum (IMDRF), é um programa global de auditoria que utiliza recursos regulatórios para gerenciar um programa de auditoria única eficiente, eficaz e sustentável.

Um fabricante certificado é autorizado a ter uma auditoria única do sistema de gerenciamento de qualidade, em vez de várias auditorias, em cinco países: Estados Unidos (FDA), Canadá (Health Canada), Japão (MHLW), Austrália (TGA) e Brasil (ANVISA). A certificação é considerada como prova do compromisso de um fabricante de dispositivos médicos com a qualidade do produto e a conformidade regulatória.

Em 2021, a FDA disse que aceitaria os relatórios de auditoria do MDSAP como um "substituto" das inspeções de rotina da agência. Em 2019, o governo canadense fortaleceu os requisitos do mercado para permitir apenas aqueles que adquirissem certificados MDSAP.

De acordo com o Korea Health Industry Development Institute, o tamanho do mercado de dispositivos médicos nos cinco países acima é estimado em USD 223,2 bilhões, o que corresponde a cerca de 55% do mercado global de dispositivos médicos.

"O certificado MDSAP indica o reconhecimento global da excelente gestão da qualidade de nossos produtos", disse Brandon Suh, CEO da Lunit. "Esperamos acelerar a expansão no mercado global com nossas soluções de IA comercializadas atualmente e no pipeline."

O Lunit INSIGHT CXR para imagens de raio-X de tórax e o Lunit INSIGHT MMG para mamografia já são utilizados em 450 instituições médicas em 38 países do mundo.

Recentemente, a Lunit obteve autorização da FDA para o Lunit INSIGHT CXR Triage para rastreamento de doenças de emergência e para o Lunit INSIGHT MMG para detecção de câncer de mama.

A Lunit pretende ampliar sua linha de soluções para incluir a plataforma de biomarcadores de IA Lunit SCOPE e outros softwares de IA, como o Lunit INSIGHT Chest CT e o Lunit INSIGHT DBT para tomografia de mama.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1576401/Lunit_CI_Logo.jpg

FONTE Lunit

SOURCE Lunit