L'université de Tel Aviv crée un fonds de capital-risque

Le fonds exploitera différents programmes d'incubation, aux côtés de partenaires stratégiques, dans divers domaines technologiques. Le premier programme se déroule avec NEC, géant japonais, et se focalise sur la cyber-sécurité.

Parmi les investisseurs, on compte le fonds de placement clé de Singapour, « Chartered High Tech Fund », qui unit des sociétés japonaises de premier plan via le dénommé « Japan - Israel High Tech Fund », ainsi que des investisseurs additionnels des États-Unis et du Canada. Le fonds opèrera selon un modèle typique septennal.

Joseph Klafter, président de l'université de Tel Aviv, a déclaré : « L'université de Tel Aviv est l'université la plus innovante et la plus entrepreneuriale d'Israël et je suis fier que nous ayons évolué pour passer à la prochaine étape essentielle. Ceci est un nouveau modèle pour Israël, qui met l'université au niveau des plus grandes université du monde. Cette université rassemble les meilleurs étudiants actuels et anciens d'Israël, et TAU Ventures permettra aux entrepreneurs parmi eux de mettre à exécution leurs idées révolutionnaires ».

Nimrod Cohen, associé principal du fonds, a déclaré : « L'avantage du fonds sera d'identifier des opportunités uniques en phase initiale. TAU Ventures sera également en mesure d'offrir une valeur ajoutée aux entrepreneurs parmi les étudiants actuels et anciens de l'université de Tel Aviv, via une variété de ressources entourant l'université. Le fonds profitera du large spectre de connaissances et de soutien du secteur, étant donné la position importante que détient l'université de Tel Aviv. »

Eyal Agmoni, responsable de Chartered Group, a déclaré : « Nous avons réalisé cet investissement parce que nous croyons réellement au secteur de haute technologie d'Israël en général, et parce que nous savons que la majorité de l'esprit entrepreneurial d'Israël est générée autour de l'université de Tel Aviv ».

« En tant que passionné des études supérieures et de l'avenir d'Israël, je suis fier de faire partie d'un fonds qui opèrera sous l'ombrelle de l'université de Tel Aviv », a déclaré Bahzad Kianmahd, co-fondateur et investisseur principal de Los Angeles, en Californie, ainsi que président et PDG de Maxim Commercial Capital. Et d'ajouter : « Le fonds aura de nombreuses opportunités de gérer les complexités dans le monde et ouvrira des portes à la jeune génération d'Israël. »

Contact : Meital Levi, +972-54-7739677, meital@xmind.co.il

SOURCE Tel Aviv University