L'Université Tongji et Timeasset Financial fondent le premier Robo-Advisor Lab de Chine

Les robo-advisors, un nouveau service financier qui a émergé au cours des deux dernières années, se focalisent sur la prise de décisions d'investissement et la répartition des actifs intelligentes. Avec un service encourageant les investissements en simplifiant le processus, les petits investisseurs qui sont souvent ignorés par le système financier traditionnel ont aujourd'hui l'opportunité d'accéder à des services personnalisés de répartition des actifs. Par conséquent, les robo-advisors offrent un « marché de longue traîne » prometteur.

Les robo-advisors sont de plus en plus populaires dans le secteur financier chinois depuis début 2018 et sont en voie de devenir la plateforme dominante par laquelle les institutions financières chinoises fournissent des services financiers personnalisés. Cependant, la mise en place étendue des robo-advisors, qui sont toujours à un stade de développement précoce en Chine, fait face à plusieurs obstacles d'ordre pratique. On s'attend à ce que la création du Robo-Advisor Lab de l'Université Tongji joue un rôle important dans la standardisation des comportements du marché et l'expansion du portefeuille de services proposés, tout en aidant à promouvoir les derniers développements de pointe qui ont eu lieu dans le monde de la technologie financière.

Basé sur les recherches et le soutien académique de la CASTM ainsi que sur les réalisations technologiques de Timeasset Financial, le Robo-Advisor Lab va créer un système de norme industrielle et d'évaluation technologique ainsi qu'un système de contrôle dynamique.

En tant que plateforme laboratoire d'idées tierce, le Robo-Advisor Lab publiera de façon périodique des rapports et des livres blancs de l'industrie des robo-advisors après avoir complété l'évaluation et le contrôle dynamique des développements industriels et des fournisseurs de services de technologie liés aux robo-advisors. Le Lab offre également des solutions complètes et des services d'intégration système pour les systèmes robo-advisor personnalisés des institutions financières, en plus des carrières liées aux robo-advisors et d'une formation technologique.

Rassembler les meilleurs experts du secteur pour construire une plateforme laboratoire d'idées de premier plan

Le Robo-Advisor Lab rassemble de nombreux experts majeurs du secteur, parmi lesquels Wu Zhiqiang, académicien de l'Académie chinoise d'ingénierie, de l'Académie des sciences de l'ingénieur allemande et de l'Académie royale des sciences de l'ingénieur de Suède, vice-président de l'Université Tongji et expert bénéficiaire d'une allocation spéciale du Conseil d'État, a été nommé conseiller général (general advisor) pour le Lab. Le professeur Huo Jiazhen, doyen associé de la CASTM, président de la gestion de la chaîne logistique pour Bosch, en Allemagne, et expert bénéficiaire d'une allocation spéciale du Conseil d'État, est le directeur du Lab. Li Yangang, président de Timeasset Financial exerce la fonction de directeur adjoint. M. Li n'est pas seulement le fondateur du premier système de prise de décisions d'investissement basé sur l'intelligence artificielle (IA) en Chine, mais aussi le premier directeur d'investissement chinois à introduire sur le marché le concept et approche d'investissement quantitatif. Il a également été nommé « leader du secteur de l'investissement quantitatif chinois » par le China Securities Journal.

« Le Lab s'engagera à collaborer avec les acteurs de l'industrie, les universités et les organismes de recherche dans le domaine des robo-advisors », a déclaré le professeur Huo lors de la cérémonie inaugurale. « Le comité expert du Lab inclura des chercheurs scientifiques expérimentés, des experts, des intellectuels et des cadres issus du gouvernement, des universités, des institutions financières et des sociétés de technologie ainsi que des professionnels de haut niveau de la technologie travaillant dans le secteur chinois des robo-advisors, avec pour mission de créer une plateforme laboratoire d'idées de premier plan dans le secteur. »

L'École d'économie et de management (School of Economics and Management) de l'Université Tongji a reçu plusieurs certifications officielles, dont AACSB, EQUIS, AMBA et CAMEA. Avec une équipe financière concentrée sur les technologies d'investissement basées sur l'IA et le développement d'applications technologiques dans le secteur des technologies financières, Timeasset Financial est devenue la plus importante société de technologie financière chinoise fournissant des systèmes de prise de décisions d'investissement basées sur l'IA et des solutions de services de robo-advisors. Cette collaboration entre Timeasset Financial et l'Université Tongji va vraisemblablement créer un nouveau modèle de développement pour le secteur chinois des robo-advisors.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/695563/Tongji.jpg

SOURCE School of Economics and Management, Tongji University