LOS ANGELES AUTO SHOW DEFINE LA PRÓXIMA ETAPA DE CHEVRON CON TECHRON®; LA MARCA SE UNE AL EVENTO DE 2026 COMO PATROCINADORA PRINCIPAL

El patrocinio consolida a Los Angeles Auto Show como el principal escenario de consumo del país para productos e innovaciones automotrices

LOS ÁNGELES, 16 de julio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Los Angeles Auto Show® anunció hoy que Chevron con Techron® se une al evento de 2026 como patrocinador principal. Chevron con Techron de última generación es una versión reformulada de su aditivo de gasolina patentado diseñado para proporcionar una mayor protección a los motores contra los depósitos dañinos generados por combustibles de menor calidad, lo que favorece el rendimiento del motor a largo plazo.

El patrocinio consolida la posición del evento como uno de los escenarios más importantes del país para las innovaciones en la industria automotriz. Cada mes de noviembre, los fabricantes de automóviles, los diseñadores y las marcas que contribuyen a la experiencia de conducción eligen Los Angeles Auto Show para mostrar muchos de sus últimos productos frente a esta gran e influyente mercado de automóviles. Las presentaciones de vehículos, los estrenos tecnológicos y las experiencias inmersivas para el consumidor contribuyen a que cada otoño en Los Ángeles se convierta en uno de los momentos decisivos del sector.

"Los Ángeles constituye el mercado automovilístico más grande e importante de los Estados Unidos, y Los Angeles Auto Show es donde los consumidores y las empresas que diseñan el futuro de la movilidad se reúnen para descubrir lo próximo que sigue", expresó Terri Toennies, presidenta y directora de Operaciones de Los Angeles Auto Show. "Cuando una marca con el alcance y la reputación de Chevron con Techron elige nuestro evento para presentar la próxima etapa de una emblemática tecnología de combustible, eso refleja exactamente el papel que desempeña este evento".

"La tecnología del combustible nunca se detiene", afirmó Andy Walz, presidente de Downstream, Midstream y Chemicals de Chevron. "Nuestra nueva formulación de Techron se basa en lo que los conductores ya esperan de nuestros combustibles de marca: motores limpios, rendimiento fiable y confianza en la bomba, a la vez que reafirma nuestro enfoque continuo en la innovación basada en la ciencia. Estamos entusiasmados de mostrarlo en Los Angeles Auto Show".

Donde se inicia una nueva etapa

En el centro del patrocinio se encuentra una experiencia exclusiva en el lugar en Los Angeles Auto Show 2026 y que presenta a Chevron con Techron de última generación. Esta experiencia representa una nueva etapa para una marca de combustible de confianza, presentada en la sala de exposiciones junto con los vehículos más recientes de la industria, las últimas tecnologías y los debuts más esperados del año. Los detalles adicionales de programación, creatividad y activación se anunciarán durante los meses previos al día de la inauguración.

Una experiencia más amplia para los aficionados y las familias

Los Angeles Auto Show 2026 también ampliará su experiencia del consumidor, con nuevas activaciones en el lugar, una programación ampliada y ofertas especiales de entradas para familias y aficionados del sur de California durante todo el evento. Chevron con Techron se presentará durante toda la campaña para los consumidores, la experiencia en el lugar y la narración digital que tendrán lugar en el transcurso del evento. Los detalles de la programación y la oferta se compartirán a medida que se acerque el día de la inauguración.

Integrado en la dinámica de cómo funciona Los Ángeles

Ambas marcas comparten una comprensión de lo que distingue a Los Ángeles: es una de las comunidades de conductores más diversas del mundo y lo que la conecta es la carretera. Chevron tiene una de las mayores redes de estaciones de servicio de la marca en la región, y todos sus tipos de gasolina incluye la famosa fórmula de Techron. Para millones de angelinos, la marca forma parte del ritmo diario de la ciudad, y está presente en las rutas que recorren cada día.

Los Angeles Auto Show celebra esa perspectiva a través de All Roads Stories, su serie de videos originales que muestra en primer plano a las personas, lugares y vehículos que ayudan a definir la cultura automotriz del sur de California en sus muchas comunidades.

AutoMobility LA

Chevron con Techron también estará presente en AutoMobility LA, el programa de la industria y los medios que da inicio a Los Angeles Auto Show 2026 y convoca a fabricantes de automóviles, proveedores, diseñadores, tecnólogos y la prensa internacional para presentaciones de vehículos, presentaciones ejecutivas y conversaciones sobre el futuro que definirán el próximo año del sector. La programación específica de AutoMobility LA para Chevron con Techron se confirmará antes del evento.

Los Angeles Auto Show 2026 se celebrará del 20 al 29 de noviembre de 2026 en el Centro de Convenciones de Los Ángeles. Para conocer las últimas noticias sobre presentaciones de vehículos, programación especial, ofertas de entradas y horarios diarios, visite laautoshow.com. AutoMobility LA tendrá lugar el 19 de noviembre de 2026; obtenga más información en automobilityla.com.

Acerca de Los Angeles Auto Show

Los Angeles Auto Show®, fundado en 1907, es uno de los eventos automovilísticos más antiguos e influyentes del mundo y uno de los principales destinos de consumo para compradores de automóviles, aficionados, familias, medios de comunicación y la industria mundial. La exposición, que se celebra anualmente en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, cuenta con la participación de fabricantes de automóviles de todo el mundo, presentaciones de vehículos, pruebas de conducción, tecnología, actividades relacionadas con el estilo de vida y la cultura automovilística del sur de California, en el mercado de vehículos más importante de Estados Unidos. Los Angeles Auto Show 2026 se celebrará del 20 al 29 de noviembre de 2026. Para más información, visite laautoshow.com.

Acerca de Chevron

Chevron es una de las principales empresas integradas de energía del mundo. Creemos que una energía asequible, confiable y cada vez más ecológica es fundamental para impulsar el progreso humano. Chevron produce petróleo crudo y gas natural; fabrica combustibles para el transporte, lubricantes, productos petroquímicos y aditivos; y desarrolla tecnologías que mejoran nuestro negocio y el sector. Nuestro objetivo es hacer crecer nuestro sector petrolero y del gas, reducir la concentración de carbono en las operaciones e impulsar negocios de nuevas energías. Puede encontrar más información sobre Chevron en www.chevron.com.

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FUENTE Los Angeles Auto Show