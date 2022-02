Lupin annonce un changement de direction - Le Dr Fabrice Egros assumera les responsabilités de développement d'entreprise, au titre de président en charge du développement d'entreprise et des marchés en croissance

ZUG, Suisse, 24 février 2022 /PRNewswire/ -- Lupin Limited (Lupin), leader mondial du secteur pharmaceutique, a annoncé aujourd'hui que des changements serait apportés à son équipe de direction. Le Dr Fabrice Egros assumera les responsabilités de développement d'entreprise à l'échelle mondiale, au titre de président en charge du développement d'entreprise et des marchés en croissance. Le Dr Egros remplace Alan Butcher au poste de développement d'entreprise. M. Butcher a quitté l'entreprise le 28 février 2022. Le Dr Egros dirigera l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie de croissance inorganique de la société, y compris les fusions et les acquisitions, le développement commercial, les ententes d'octroi de licences et les questions connexes. Il continuera à diriger les activités dans les régions d'Amérique latine et d'Asie à ce nouveau poste.

« Nous sommes très heureux d'annoncer que le Dr Egros prend en charge le développement de l'entreprise en plus de l'activité relative aux marchés en croissance. Grâce au leadership du Dr Egros et au succès dont il a fait preuve en développant les activités de Lupin grâce à des initiatives organiques et inorganiques, nous sommes bien positionnés pour mettre en œuvre nos aspirations de croissance. Nous remercions Alan Butcher de sa contribution à notre organisation et lui souhaitons bonne chance pour l'avenir », a déclaré Vinita Gupta, PDG de Lupin.

Au cours des six dernières années, le Dr Egros a joué un rôle essentiel au sein de Lupin, une entreprise de premier plan dans les marchés en croissance et dans les marchés développés. Sa vaste expérience transfrontalière ainsi que son expérience réussie en matière d'acquisitions, de dessaisissements, de coentreprises et de partenariats seront un atout pour Lupin dans ses nouvelles fonctions.

Lupin est une société pharmaceutique transnationale axée sur l'innovation et basée à Mumbai, en Inde. La société développe et commercialise un large éventail de formulations génériques et de marque, de produits biotechnologiques et d'API sur plus de 100 marchés aux États-Unis, en Inde, en Afrique du Sud et dans toute la région Asie-Pacifique (APAC), en Amérique latine (LATAM), en Europe et au Moyen-Orient.

La société occupe une position de leader dans les segments cardiovasculaire, antidiabétique et respiratoire et est très présente dans le domaine des anti-infectieux, en gastro-entérologie (système gastro-intestinal), ainsi que dans les domaines du système nerveux central (SNC) et de la santé des femmes. Lupin est la troisième plus grande société pharmaceutique aux États-Unis en termes d'ordonnances. La société a investi 9,6 % de son chiffre d'affaires dans la recherche et le développement au cours de l'exercice 2021.

Dans le monde, Lupin compte 15 sites de fabrication et 7 centres de recherche. La société peut s'appuyer sur les plus de 20 000 professionnels qui y travaillent. Elle a toujours été reconnue comme un « excellent lieu de travail » dans le secteur de la biotechnologie et des produits pharmaceutiques.

