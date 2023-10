L'usine de Midea RAC en Thaïlande a produit son millionième système de climatisation, amorçant ainsi un nouveau chapitre dans la fabrication intelligente

PATTAYA, Thaïlande, 13 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Le 10 octobre, Midea RAC a tenu sa conférence mondiale à l'intention des clients sous le thème « Innover pour l'avenir », et une cérémonie soulignant la production de son millionième système de climatisation. Le gouverneur provincial de Chonburi, le conseiller de l'ambassade de Chine en Thaïlande, le directeur général de l'Industrial Estate Authority (IEAT) de Thaïlande, ainsi que le président de Midea RAC, d'autres dirigeants et des représentants de clients internationaux ont participé à la cérémonie.

L'usine de Midea RAC située à Chonburi, en Thaïlande, dont la construction a coûté plus de 137 millions de dollars, a produit son millionième appareil moins d'un an après son lancement en novembre 2022. Ce jalon souligne non seulement les percées de Midea RAC dans les domaines de « la technologie et des ventes » grâce à la localisation de la R&D, de la fabrication et des ventes, mais aussi le commencement d'une nouvelle étape de la mise en œuvre de sa stratégie mondiale.

Depuis l'exportation de sa millionième unité en 2003, Midea RAC peut exporter aujourd'hui plus de 30 millions d'unités par année. En 2022, Midea s'est classée au premier rang en Chine au chapitre des ventes et des exportations nationales et à l'échelle mondiale selon les ventes de la série écologique R290.

Midea RAC a également invité les équipes des centres de recherche de Midea au Japon, en Europe et en Amérique du Nord, ainsi que le centre de design de Milan à cette manifestation, où l'entreprise a lancé ses solutions climatiques et énergétiques pour toute la maison, y compris sa technologie de fonctionnement à onduleur, ses solutions vertes pour toute la maison, ses nouveaux espaces résidentiels et ses conceptions de systèmes de climatisation. Sa technologie de fonctionnement à onduleur intelligent de nouvelle génération basée sur l'IA permet de mieux contrôler la conversion de fréquence grâce aux algorithmes d'IA et au cloud, générant des effets ultimes d'économie d'énergie. Midea RAC a également lancé MHELIOS, un système énergétique résidentiel intelligent, qui fusionne un stockage d'énergie solaire et une capacité de refroidissement/chauffage efficace compatible avec les appareils de Midea.

Midea met l'accent sur le leadership technologique et s'adapte rapidement aux changements du marché, en mettant l'accent sur l'amélioration de ses produits et l'établissement d'un écosystème coopératif favorisant une industrie durable. Démontrant son engagement sur le plan environnemental, Midea RAC collabore avec l'ONUDI, afin de remplacer les fluides frigorigènes nocifs par du propane écologique (R-290), et est reconnu par Euromonitor International comme le plus important fabricant de systèmes de climatisation utilisant du R-290.

Midea RAC renforce également la coopération entre l'industrie, les universités et les centres de recherche. À l'occasion de l'événement, l'entente a signé une entente avec l'UTCC pour lancer un centre d'échange de technologies vertes et un programme de formation des talents.

Midea RAC renforce ses services mondiaux grâce à l'innovation et aux partenariats continus. L'entreprise forme également un plus grand nombre de talents locaux pour offrir des produits plus efficaces et plus sécuritaires, et qui répondent à des normes plus élevées.

Midea RAC offrira des expériences de vie écologiques et intelligentes à un plus grand nombre d'utilisateurs, alors qu'elle poursuit sa stratégie de localisation et « d'aller plus haut et de percer de nouveaux marchés » dans le cadre de son expansion mondiale.

