Lusochimica S.p.A. (Grupa Menarini) uhonorowana nagrodą „STEP Seal" Komisji Europejskiej oraz dofinansowaniem UE na realizację projektu SmartNEBI, który sprawia, że synteza nebiwololu staje się bardziej ekologiczna i zrównoważona

LOMAGNA (Włochy), 22 września 2025 r. /PRNewswire/ -- Lusochimica S.p.A., spółka Grupy Menarini specjalizująca się w syntezie farmaceutycznych substancji czynnych (API), ogłosiła, że otrzymała prestiżową nagrodę STEP Seal przyznawaną przez Komisję Europejską. Ten znak jakości potwierdza potencjał obiecujących projektów w sektorze czystych technologii i stanowi certyfikat ich doskonałości. Nagroda została przyznana za projekt SmartNEBI - innowacyjną inicjatywę mającą na celu opracowanie bardziej zrównoważonej i wydajnej syntezy nebiwololu, znanej substancji czynnej stosowanej w leczeniu chorób sercowo-naczyniowych.

Projekt SmartNEBI jest zarządzany przez HaDEA, agencję wykonawczą Komisji Europejskiej, i finansowany w ramach programu EU4Health, powstałego m.in. w celu przeciwdziałania transgranicznym wyzwaniom zdrowotnym poprzez realizację wysokiej jakości innowacyjnych projektów w sektorze zdrowia. Przyznane wyróżnienie podkreśla strategiczny wkład SmartNEBI w realizację celów Platformy Technologii Strategicznych dla Europy (STEP) oraz uznaje jego znaczenie dla rozwoju technologicznego i przemysłowego Europy.

Innowacyjność SmartNEBI polega na synergicznym połączeniu biokatalizy - procesu wykorzystującego enzymy jako katalizatory biologiczne do selektywnych, wydajnych i przyjaznych dla środowiska przemian chemicznych - z chemią przepływową, umożliwiającą prowadzenie procesów w sposób bardziej efektywny i bezpieczny, przy lepszym transferze ciepła i masy. To połączenie oznacza bardziej produktywną, skalowalną i zrównoważoną syntezę nebiwololu, która pozwana na ograniczenie wpływu na środowisko, szczególnie w zakresie zużycia energii.

„Jesteśmy niezwykle dumni z tego wyróżnienia, które potwierdza zaangażowanie Grupy Menarini w badania i rozwój innowacyjnych rozwiązań dla całego przemysłu farmaceutycznego, a także kompetencje naszego zespołu Grants & Funding w promowaniu naszej doskonałości na poziomie europejskim" - powiedział Roberto Falorni, dyrektor generalny Lusochimica S.p.A. „SmartNEBI to projekt strategiczny dla Lusochimica i stanowi kluczowy krok w kierunku bardziej ekologicznej, bezpieczniejszej i wydajniejszej produkcji farmaceutycznej. Ogranicza zużycie rozpuszczalników, optymalizuje zużycie energii i wzmacnia odporność łańcucha dostaw nebiwololu - leku niezbędnego dla zdrowia milionów pacjentów na całym świecie".

Lusochimica S.p.A. to włoska spółka należąca do Grupy Menarini, która zajmuje się produkcją i syntezą farmaceutycznych substancji czynnych (API) oraz rozwojem skalowalnych procesów wytwórczych. Jej siedziba główna mieści się w Lomagnie (LC), a działalność prowadzona jest w trzech zakładach produkcyjnych: w Lomagnie, Pizie i Casaletto Lodigiano (LO). Wszystkie procesy produkcyjne są prowadzone w ścisłej zgodności z międzynarodowymi standardami cGMP.

Grupa Menarini to firma farmaceutyczna i diagnostyczna z siedzibą we Florencji, działająca w 140 krajach na całym świecie. Z przychodami skonsolidowanymi w wysokości 4,603 mld euro i ponad 17 000 pracowników, firma prowadzi działalność w 9 ośrodkach badawczo-rozwojowych i jest aktywna w kluczowych obszarach terapeutycznych, takich jak kardiologia, onkologia, gastroenterologia, pulmonologia, choroby zakaźne, diabetologia oraz leczenie stanów zapalnych i bólu. Produkcja farmaceutyczna odbywa się w 18 zakładach we Włoszech i za granicą, w których wytwarza się i dystrybuuje ponad 609 milionów opakowań rocznie na pięciu kontynentach. Doskonałość produkcyjna Menarini konsekwentnie wspiera zdrowie pacjentów na całym świecie, zapewniając najwyższe standardy jakości.

Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej. Poglądy i opinie wyrażone w niniejszym dokumencie należą wyłącznie do jego autora(ów) i nie odzwierciedlają stanowiska Unii Europejskiej ani HaDEA. Unia Europejska ani organ przyznający środki nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

