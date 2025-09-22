Lusochimica S.p.A. (Groupe Menarini) reçoit le prix "STEP Seal" de la Commission européenne et un financement de l'UE pour le projet SmartNEBI, qui rend la synthèse du nébivolol plus verte et plus durable.

LOMAGNA, Italie, 22 septembre 2025 /PRNewswire/ -- Lusochimica S.p.A., une société du groupe Menarini spécialisée dans la synthèse de principes actifs pharmaceutiques (API), annonce qu'elle a reçu le prestigieux sceau STEP de la Commission européenne. Ce label de qualité reconnaît le potentiel de projets prometteurs dans le secteur des technologies propres et certifie leur excellence. Le prix a été décerné au projet SmartNEBI , une initiative innovante visant à créer une synthèse plus durable et plus efficace du nébivolol, un ingrédient actif bien connu utilisé dans le traitement des maladies cardiovasculaires.

Le projet SmartNEBI est géré par la HaDEA, une agence exécutive de la Commission européenne, et financé dans le cadre de EU4Health, le programme de financement de l'UE conçu, entre autres objectifs, pour relever les défis transfrontaliers en matière de santé grâce à des projets innovants et de grande qualité dans le secteur de la santé. Cette approbation souligne la contribution stratégique de SmartNEBI aux objectifs de la plateforme STEP (Strategic Technologies for Europe Platform) et reconnaît sa valeur pour le développement technologique et industriel de l'Europe.

L'innovation derrière SmartNEBI réside dans l'intégration synergique de la biocatalyse - un processus qui utilise des enzymes comme catalyseurs biologiques pour conduire des transformations chimiques de manière sélective, efficace et respectueuse de l'environnement - et de la chimie de flux , qui permet d'effectuer des opérations avec une plus grande efficacité et dans des conditions plus sûres, grâce à un meilleur transfert de chaleur et de masse. Cette combinaison permet une synthèse plus productive, plus évolutive et plus durable du nébivolol, ce qui se traduit par une réduction de l'impact sur l'environnement, notamment en termes de consommation d'énergie.

"Nous sommes extrêmement fiers d'avoir reçu cette reconnaissance, qui confirme l'engagement du groupe Menarini dans la recherche et le développement de solutions innovantes pour l'ensemble de l'industrie pharmaceutique, ainsi que la capacité de notre équipe Grants & Funding à promouvoir notre excellence au niveau européen", a déclaré Roberto Falorni, directeur général de Lusochimica S.p.A., à l'adresse . "SmartNEBI est un projet stratégique pour Lusochimica et représente une étape clé vers une production pharmaceutique plus verte, plus sûre et plus efficace. Il réduit l'utilisation de solvants, optimise la consommation d'énergie et renforce la résilience de la chaîne d'approvisionnement du nébivolol, un médicament essentiel pour la santé de millions de patients dans le monde entier".

À propos de Lusochimica S.p.A.

Lusochimica S.p.A. est une société italienne du groupe Menarini qui se consacre à la production et à la synthèse d'ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA) et au développement de processus de fabrication évolutifs. Basée à Lomagna (LC), elle exploite trois sites de production à Lomagna, Pise et Casaletto Lodigiano (LO). Tous les processus de production sont strictement conformes aux normes internationales cGMP.

A propos du Groupe Menarini

Le Groupe Menarini est une entreprise pharmaceutique et de diagnostic dont le siège est à Florence et qui opère dans 140 pays à travers le monde. Avec un chiffre d'affaires consolidé de 4,603 milliards d'euros et plus de 17 000 employés, l'entreprise exploite 9 centres de R&D et est active dans des domaines thérapeutiques majeurs tels que la cardiologie, l'oncologie, la gastro-entérologie, la pneumologie, les maladies infectieuses, la diabétologie, l'inflammation et l'analgésie. La production pharmaceutique est réalisée dans 18 sites de production situés en Italie et à l'étranger, produisant et distribuant plus de 609 millions d'emballages par an sur les cinq continents. L'excellence de la production de Menarini contribue constamment à la santé des patients dans le monde grâce aux normes de qualité les plus élevées.

STEP - Plateforme de technologies stratégiques pour l'Europe, lancée par l'UE début 2024 pour soutenir l'industrie européenne et stimuler l'investissement dans les technologies critiques à travers l'Europe.

Financé par l'Union européenne. Les points de vue et les opinions exprimés sont toutefois ceux du ou des auteurs et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne ou de HaDEA. Ni l'Union européenne ni l'autorité chargée de l'octroi ne peuvent en être tenues pour responsables.

