Lutter contre les fake news grâce à la technologie blockchain : la nouvelle plateforme « Eventum » détecte les faux contenus en seulement quelques minutes

Dans l'ère de la surabondance d'informations, les « fake news » sont devenues un véritable problème. La prolifération d'articles non vérifiés, ou pire, entièrement fabriqués, publiés sur les réseaux sociaux a été utilisée comme une arme pour influencer des populations entières, comme on a pu le voir lors des dernières élections aux États-Unis et dans le cadre du référendum sur le Brexit au Royaume-Uni.

Eventum (Eventum.network), une start-up spécialisée dans la blockchain, a mis au point une plateforme qui identifie les fake news de manière rapide, sûre et bon marché en utilisant le vieil adage de « la sagesse des foules » ainsi que la technologie blockchain.

Cette plateforme fonctionne en payant des personnes réelles pour qu'elles effectuent des vérifications rapides de nouvelles et utilise un algorithme avancé pour récompenser la vitesse et la précision. Lors des essais réalisés sur son « réseau alpha », la plateforme Eventum a été en mesure d'identifier de fausses histoires en moins de trois minutes. Ce genre de technologie pourrait être utilisée pour réduire, voire éliminer, la propagation de fausses informations sur les réseaux sociaux et pourrait devenir une arme essentielle dans la lutte contre les fake news et la propagande.

Martin Milken, co-fondateur d'Eventum, explique :

« Le réseau Eventum utilise une combinaison de trois éléments : une production participative avec des mesures incitatives, un algorithme avancé et une blockchain, qui nous permet de détecter les fake news de manière rapide et bon marché. Notre technologie pourrait servir de couche de vérification pour les nouvelles existantes ou pour détecter des fake news avant même qu'elles ne soient publiées. »

La détection des fake news n'est que l'une des nombreuses utilisations du réseau Eventum. La plateforme puissante peut être utilisée pour recueillir et vérifier presque n'importe quelle information, y compris des événements d'actualité en direct et des données sportives, ainsi que pour la reconnaissance d'images et la modération de contenu.

Eventum permet aux gens de se faire payer facilement pour signaler des événements et des informations en temps réel autour d'eux, tandis que les développeurs peuvent obtenir toutes les données qu'ils souhaitent sous la forme d'un fil de données bon marché, rapide et sûr. La plateforme utilise le principe de « la sagesse des foules » et la technologie « blockchain en tant que système judiciaire » sur le réseau Ethereum afin de résoudre des problèmes, notamment les fake news, l'extraction de données sportives en ligne et la rétroaction en temps réel à des algorithmes d'intelligence artificielle. Eventum est basée à Ljubljana, en Slovénie, emploie une équipe internationale composée de 13 personnes et a levé plus de 5 millions d'euros de financement jusqu'à présent.





