Luuna Colchões oferece os melhores produtos para uma excelente noite de sono

Dormir bem é tão importante que pode-se dizer que ter mais qualidade de vida durante o dia, certamente começa à noite

SÃO PAULO, 8 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Uma noite bem dormida é fundamental para manter a saúde em dia, melhorar a qualidade de vida, além de proporcionar um dia a dia mais produtivo. O descanso é importante e colabora também no equilíbrio do organismo e em seu melhor funcionamento. Não dormir a quantidade de horas necessárias para se sentir realmente descansado pode, a longo prazo, afetar a memória, concentração, humor, e em linhas gerais, a saúde mental. Além de colaborar no surgimento de alguns tipos de doenças, como diabetes, obesidade, pressão alta, doenças cardiovasculares e interferir no sistema imunológico.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 40% da população mundial apresenta algum tipo de dificuldade para dormir. No Brasil, estudos recentes da Associação Brasileira do Sono (ABS) indicam que 73 milhões de pessoas não têm boas noites de sono.

Em alguns casos, dormir bem tem muita relação com o colchão, cama e/ou travesseiro que se possui, caso não seja de boa qualidade ou já muito antigo, em um estado ruim. Vale ressaltar ainda que o tamanho, densidade e o material do colchão, também são questões muito importantes e que devem ser avaliadas para quem deseja melhorar a qualidade do sono.

Com a missão de contribuir para a melhora da qualidade do sono e, consequentemente, da vida dos brasileiros, a Luuna Sleep, marca pioneira na América Latina no conceito de colchão na caixa, desenvolve produtos de alta tecnologia, que combinam espumas que se adaptam ao corpo, oferecendo firmeza e conforto. "Trouxemos para o Brasil um portfólio com sete produtos entregues em caixa, para garantir a praticidade e comodidade de todos. São colchões, protetores, bases de cama e travesseiros que melhoram a qualidade do descanso e do sono, essencial para um dia melhor e muito mais produtivo" explica Valter Roldão, diretor da Luuna no Brasil.

Para atender a necessidade e os diferentes perfis de consumidores, a Luuna, que foi lançada no México em 2015 e já atua também nos EUA, chegou ao Brasil em 2022 com três modelos de colchões, protetores, dois modelos de bases e dois modelos de travesseiros.



Todos os produtos são entregues em caixa, inclusive os colchões, garantindo maior comodidade até no recebimento e instalação em casa.

Conheça os produtos:

COLCHÕES LUUNA

Os colchões Luuna One são os mais premium da marca. Perfeitos para aqueles que buscam um descanso reparador. Com 32 cm de altura, espuma viscoelástica de alta densidade e suporte adaptado por zonas, oferece uma ergonomia imbatível. A escolha certa para quem ama um colchão de hotel, entre firme e suave.

Já os colchões Luuna Original possuem alta ergonomia, combinando materiais que se adaptam ao corpo, oferecendo firmeza e conforto durante o descanso. Com tecnologia Luuna, possui quatro espumas e 28 cm de altura.

O colchão Luuna Blue é ideal para quem procura qualidade de descanso a um preço mais em conta. Com duas espumas, 20 cm de altura e uma capa ultra suave, o Blue é um colchão firme que se adapta ao corpo.

Todos os colchões Luuna possuem a tecnologia que oferece maciez e firmeza, em quatro camadas de espumas com as certificações mais exigentes pelos padrões internacionais e nacionais (Inmetro, CertiPUR-US e OEKO-TEX), sendo uma delas a Espuma Viscoelástica, que se adapta ao corpo e alivia os pontos de pressão, oferecendo suporte e conforto.

A tecnologia também possibilita a não transferência de movimento, ou seja, quando um lado do colchão se move, o outro não sente, garantindo noites sem interrupções. Possuem ainda uma capa lavável hipoalergênica, feita de viscose de bambu, que proporciona uma sensação extra de frescor, até nas noites mais quentes.

CAMAS LUUNA

A Base Luuna Rise é a mais inovadora do mercado. Ideal para quem busca uma posição perfeita para dormir. Por ser elétrica, pode ser movimentada de diversas formas, como por exemplo, para ler melhor ou assistir TV, sem estar completamente deitada.

Possui controle remoto que permite mudança de ângulos, podendo também ser feita pelo app (via smartphone ou tablet), inclusive permitindo salvar a posição preferida e retornar a ela, com apenas um clique.

A Base Luuna Mérida é feita de madeira sustentável e certificada. Foi projetada para oferecer a melhor sustentação aos colchões Luuna. Com um design moderno, não precisa de "saia", pois conta com uma elegante camada de tecido cinza. É super fácil de montar e muito resistente.

TRAVESSEIROS LUUNA

Desenvolvidos para que os consumidores tenham um descanso completo e de qualidade, os travesseiros Purity são muito confortáveis, pois possuem espuma viscoelástica de alta densidade que protege o pescoço e a cabeça no momento de uso.

Possui também carvão ativado em sua composição, que filtra impurezas e microrganismos. Com 12cm de altura, é ideal para quem prefere um travesseiro baixo.

Perfeito para qualquer época do ano, através da película de gel refrescante os travesseiros Cool Flip ajudam a dissipar o calor e oferecem sensação de frescor, mesmo nas noites mais quentes. Com 14cm de altura, é ideal para quem gosta de um travesseiro de altura média.

PROTETORES LUUNA

A Luuna conta ainda com protetores de colchões de fibra natural, de origem vegetal e de última geração, extremamente suaves. Com efeito termorregulador, mantém o frescor a noite toda, além de serem impermeáveis e laváveis. Com certificação internacional, é também resistente à água.

A Luuna conta com diversas opções para ajudar o brasileiro a ter um sono perfeito e de qualidade, possibilitando que o dia seja mais produtivo. Para demonstrar que é uma empresa de confiança e com qualidade, oferece ainda 100 noites de teste para todos os produtos e 10 anos de garantia para seus colchões. Oferece também entrega grátis para todo o Brasil.

Para mais informações, acesse https://www.luuna.com.br/ ou o Instagram @luunasleep.br

Sobre a Luuna

Luuna é a marca pioneira no conceito de colchão na caixa na América Latina. Fundada em 2015, no México, e com milhares de clientes, a Luuna iniciou sua expansão internacional em 2019, nos Estados Unidos. Em 2022, a empresa iniciou suas atividades no Brasil com vendas online, e em 2023, pretende abrir suas primeiras lojas. Os colchões Luuna são os mais bem avaliados do mercado, oferecendo qualidade imbatível, com o melhor custo-benefício do mercado de descanso premium do Brasil.

