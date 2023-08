Luuna Sleep agora conta com bases Baú e Box no portfólio brasileiro da marca

Investindo cada vez mais no consumidor brasileiro, a marca traz duas novas opções de base de alta durabilidade para o mercado. Os modelos contam com estrutura em madeira de eucalipto selecionada.

SÃO PAULO, 17 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- A Luuna Sleep, marca pioneira na América Latina no conceito de colchão na caixa, com foco em auxiliar no maior bem-estar e no sono do brasileiro, aumenta seu portfólio e inclui duas opções de bases de cama: Base Luuna Baú e Base Luuna Box.

Os modelos contam com estrutura em madeira de eucalipto selecionada, com quinas reforçadas, que protegem a base, de forma a garantir maior durabilidade. Além de pés de aço com ajuste de altura para melhorar a estabilidade e garantir que não proporcione ruídos. Ambos são oferecidos com revestimento em tecido cinza escuro simples e super elegantes, que não atrapalham a decoração, pois combinam com os mais diversos estilos de quartos.

"A operação no Brasil vem crescendo e se destacando muito. Estamos, cada vez mais, estudando e compreendendo o comportamento de consumo do brasileiro no quesito bem-estar e sono, e nesse avanço de entendimento do que gostam, percebemos que há uma alta demanda por bases box e, principalmente baú, funcionado como um espaço extra de armazenamento, algo necessário considerando que as moradias estão cada vez menores e com espaços otimizados", explica Luíza Gomes, Gerente de Marketing da Luuna no Brasil.

A Base Box chega ao mercado com com valores atrativos, o tamanho solteiro a partir de R$ 599 (no valor promocional de Agosto), chegando a R$ 1.199 para o tamanho King.

Já a Base Baú, sai a partir de R$ 1.199 no menor tamanho (no valor promocional de Agosto), e R$ 2.699 na maior versão.

Ambas chegam para completar o portfólio de bases da Luuna, que já contava com duas opções: a Base Mérida, que dispõe de faixas de madeira de choupo branco e suporte de metal, com revestimento de tecido cinza e pés de madeira de pinho, ultra resistentes; e a moderna Base Rise, base elétrica ajustável, bivolt, com controle remoto e aplicativo exclusivo.

Seguindo a tecnologia dos produtos Luuna, as novas bases são super fáceis de montar, a partir de uma construção inovadora, chegam em caixa compacta, o que simplifica a montagem.

Todos os produtos Luuna podem ser testados por até 100 noites e as bases oferecem 12 meses de garantia ao consumidor. Para conhecer todos os produtos da marca, acesse https://www.luuna.com.br/ ou o Instagram @luunasleep.br

Sobre a Luuna

Luuna é a marca pioneira no conceito de colchão na caixa na América Latina. Fundada em 2015, no México, e com milhares de clientes, a Luuna iniciou sua expansão internacional em 2019, nos Estados Unidos. Em 2022, a empresa iniciou suas atividades no Brasil com vendas online, e em 2023, segue crescendo e ampliando seu portfólio de produtos. Os colchões Luuna são os mais bem avaliados do mercado, oferecendo qualidade imbatível, com o melhor custo-benefício do mercado de descanso premium do Brasil.

