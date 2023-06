Luuna Sleep amplia portfólio no Brasil com novos modelos de colchões e travesseiro de alta tecnologia

A marca oferece os melhores produtos para uma excelente noite de sono, usando a alta tecnologia para focar no bem-estar e na qualidade de vida

SÃO PAULO, 20 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- Dormir é revigorante e ajuda no melhor funcionamento do corpo. Por isso, um bom colchão colabora para que os dias sejam mais produtivos e cheios de energia. Com a missão de contribuir para a melhora da qualidade do sono dos brasileiros que, segundo estudos recentes da Associação Brasileira do Sono (ABS), ainda não dormem bem, a Luuna Sleep, marca pioneira na América Latina no conceito de colchão na caixa, presente no país desde fevereiro de 2022, traz quatro novos produtos para complementar seu portfólio na busca por tornar as noites de sono dos brasileiros ainda mais tranquilas e confortáveis.

Um importante lançamento da marca, é o colchão Luuna Support, ideal para quem procura qualidade de descanso, possui 2 espumas (Térmica Comfy e Ergo Suporte) e 18 cm de altura, atendendo aos consumidores que buscam mais firmeza na hora de dormir. A um preço mais em conta, torna-se o produto de entrada da marca que, para celebrar seu lançamento, está com a promoção do colchão a partir de R$849 (e com até 46% OFF dependendo do tamanho).

Já o Colchão Luuna Blue, que já era presente no catálogo da marca, foi remodelado, e agora conta com 21 cm de altura e três espumas, a Térmica Comfy, Ergo Suporte e Viscoelástica. O modelo atende aqueles que buscam um colchão firme, mas com bastante conforto. Com preço ainda mais atrativo nesse momento de relançamento, o tamanho solteiro, por exemplo, passa de R$2.000 para apenas R$1.199.

"Os lançamentos estão alinhados aos planos da empresa de aumentar ainda mais a presença no país. Nossa missão é continuar proporcionando ao público brasileiro, a experiência de um verdadeiro sono de qualidade. Com a chegada desses dois modelos, estamos agora oferecendo aos consumidores quatro opções de colchões de extrema qualidade e de alta tecnologia, que combinam maciez e firmeza, se adaptando perfeitamente ao corpo. Com um portfólio ainda mais completo, a Luuna aposta em um colchão de entrada ainda mais acessível, tornando o modelo Support a grande aposta para captação de uma parcela da população brasileira que preza por conforto, mas que ainda não investe muito em um novo colchão", afirma Valter Roldão, diretor da Luuna no Brasil.

Novo Travesseiro Ajustável

Em maio, a marca já havia incluído um novo produto em seu portfólio brasileiro, trazendo o Travesseiro Ajustável Luuna. Ele é perfeito para quem foca no bem-estar, pois permite o ajuste da sua altura, a fim de encontrar a posição mais confortável para a cabeça. Feito de espuma viscoelástica triturada, o ajuste é fácil, pois basta abrir a capa e retirar a quantidade de espuma que achar necessário, até encontrar a altura perfeita. A identificação da posição ideal colabora no alinhamento da coluna cervical com o tronco, relaxando os músculos, melhorando a circulação sanguínea e facilitando o envio dos estímulos elétricos do cérebro aos demais órgãos do corpo.

Para demonstrar que é uma empresa de confiança e com qualidade, a marca oferece ainda 100 noites de teste para todos os produtos e 10 anos de garantia para seus colchões. Todos os colchões chegam na casa dos clientes com uma capa lavável e hipoalergênica, feita de viscose de bambu - que proporciona uma sensação extra de frescor.

Para conhecer todos os produtos e colchões da marca, acesse https://www.luuna.com.br/ ou o Instagram @luunasleep.br

Sobre a Luuna

Luuna é a marca pioneira no conceito de colchão na caixa na América Latina. Fundada em 2015, no México, e com milhares de clientes, a Luuna iniciou sua expansão internacional em 2019, nos Estados Unidos. Em 2022, a empresa iniciou suas atividades no Brasil com vendas online, e em 2023, segue crescendo e ampliando seu portfólio de produtos. Os colchões Luuna são os mais bem avaliados do mercado, oferecendo qualidade imbatível, com o melhor custo-benefício do mercado de descanso premium do Brasil.

