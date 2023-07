Luuna Sleep explica como as cores interferem na qualidade do sono

Além de decorar o espaço, elas têm um papel fundamental para uma noite relaxante

SÃO PAULO, 10 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- Que um quarto deve ser confortável, isso já sabemos. Mas, você sabe como torná-lo um espaço perfeito para o seu momento de descanso por meio das cores? Então é sobre isso que vamos falar. A Luuna Sleep, marca pioneira na América Latina no conceito de colchão na caixa, tem dicas para a utilização de cores na decoração do quarto com estilo e muita personalidade.

Segundo a influencer digital de Home & Decor, Nayara Diniz, as cores não somente são utilizadas para compor um projeto de decoração, mas também para trazer leveza, relaxamento e felicidade. "Por isso, é muito importante que a escolha das cores que serão aplicadas no quarto transmita exatamente aquilo que a pessoa gostaria ao entrar no ambiente", comenta.

Para ajudar nesse processo, a influencer listou algumas dicas com as principais cores utilizadas em quartos e o que elas representam para a qualidade do sono. Se suas noites não estão como gostaria, já prepare a listinha de compras! "É importante ressaltar que apenas a troca da cor não fará com que sua noite seja a melhor possível, é imprescindível ter um colchão que te permita dormir confortavelmente, assim como os colchões da Luuna Sleep, que se adaptam ao corpo e alinham a coluna, oferecendo firmeza e conforto", afirma Nayara.

A primeira dica são os tons pastéis, sejam eles lilás, verde, amarelo ou rosa, além de trazerem amplitude para quartos pequenos, remetem ao rústico e transmitem a sensação de aconchego. É um verdadeiro refúgio acolhedor. Já os tons acinzentados são modernos e fáceis de compor na decoração de um quarto. Se você busca um espaço que transmita neutralidade, pode apostar sem medo.

Uma opção para deixar o espaço ainda mais elegante é a Base Luuna Mérida, feita de madeira sustentável e certificada, projetada para oferecer a melhor sustentação aos colchões Luuna. Com um design moderno, não precisa de "saia", pois conta com uma elegante camada de tecido cinza. É super fácil de montar e muito resistente.

Voltando às cores, já o azul é uma ótima cor para quartos de casal, pois remete ao mar e a calma. Se você ama o som das ondas, as escalas dessa cor farão do seu quarto um ambiente tranquilo e relaxante. Ajudando a deixá-lo como um verdadeiro oásis. Agora se pretende acordar revigorado, escolha os tons de verde que trazem para dentro de casa a sensação de natureza. Por ser uma cor fresca e revigorante, essa paleta remete a paz e cura. Pode ser a escolha perfeita se esse for o seu objetivo. "Se não quiser trocar as cores da parede, uma opção é incluir objetos decorativos com esses tons, além de móveis e até mesmo na roupa de cama. As possibilidades são inúmeras", conclui a Diniz.

Para ajudar ainda mais no conforto do quarto, a Luuna Sleep, marca focada em inovação para um descanso reparador, possui três modelos de colchões, todos super ergonômicos e com tecnologia que não transfere movimentos. O modelo Luuna One, é o mais premium da marca, e o ideal para quem procura um sono reparador. Com 32 cm de altura, espuma viscoelástica de alta densidade e suporte adaptado por zonas, oferece muito mais conforto, pois se adapta perfeitamente ao corpo, aliviando os pontos de pressão. Ele é ideal para os mais calorentos, pois possui espuma Térmica Comfy, com estrutura de células hiper abertas que permitem a passagem de ar. Além de possuir um efeito de resfriamento por conta da capa Luuna Soft Bamboo Plus, que ajuda a dissipar o calor.

O Luuna Original, é o colchão mais vendido no Brasil, com quatro camadas de espuma e 28cm de altura, combina materiais que se adaptam ao corpo, oferecendo firmeza e conforto durante o descanso. Melhora o alinhamento da coluna e possui o equilíbrio perfeito entre maciez, frescor e sustentação, graças às suas espumas de alta qualidade e densidade, que se adaptam aos contornos do corpo, oferecendo o suporte ideal durante a noite toda.

Além do modelo Luuna Blue, ideal para quem procura qualidade de descanso a um preço mais em conta. Com duas espumas, 20 cm de altura e uma capa ultra suave, é um colchão firme que se adapta ao corpo.

Os produtos Luuna ajudam os brasileiros a ter um sono perfeito e de qualidade, possibilitando que o dia seja mais produtivo. Desde colchões com até quatro diferentes tipos de espumas de alta qualidade combinadas, travesseiros capazes de filtrar impurezas e garantir a diminuição do calor durante a noite, até bases de cama eletrônicas que se ajustam ao ângulo ideal para dormir ou ver TV e ler.

Para mais informações, acesse https://www.luuna.com.br/ ou o Instagram @luunasleep.br

Para outras ideias de decoração, acesse o Instagram @comodecorarsuacasa.

Sobre a Luuna

Luuna é a marca pioneira no conceito de colchão na caixa na América Latina. Fundada em 2015, no México, e com milhares de clientes, a Luuna iniciou sua expansão internacional em 2019, nos Estados Unidos. Em 2022, a empresa iniciou suas atividades no Brasil com vendas online, e em 2023, pretende abrir suas primeiras lojas. Os colchões Luuna são os mais bem avaliados do mercado, oferecendo qualidade imbatível, com o melhor custo-benefício do mercado de descanso premium do Brasil.

Informações para a imprensa - Máquina Cohn & Wolfe

Katiuscia Teodoro

+55 11 97334 9460

[email protected]

Marcella Pinheiro

+55 11 9 6905-7298

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2149491/Cores.jpg

FONTE Luuna Sleep

SOURCE Luuna Sleep