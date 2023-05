Luuna Sleep mostra a importância da rotina do sono para o desenvolvimento infantil

Especialista parceira da Luuna Sleep fala sobre os cuidados do sono na infância, fundamental para o desenvolvimento intelectual e cognitivo das crianças

SÃO PAULO, 16 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- Cuidar do sono dos pequenos é a chave para que se desenvolvam e cresçam de forma saudável, pois é durante esse momento que o cérebro memoriza todo o aprendizado absorvido no dia, e o momento em que o corpo produz o GH, hormônio responsável pelo crescimento.

Para que os familiares possam entender melhor sobre o assunto, a Luuna Sleep, marca pioneira na América Latina no conceito de colchão na caixa, convidou a pediatra Natália Paiva (CRM 99612-2 RJ), para falar mais sobre o assunto e dar dicas que ajudarão na condução de uma rotina mais saudável de sono, essencial para que o corpo fortaleça o sistema imunológico e assimile as experiências dos dias dos pequenos.

Para tal, oferecer um ambiente propício e a chamada "higiene do sono", são fundamentais para uma noite bem dormida. "Para que as crianças durmam bem, é essencial que tenham rotina, pois precisam de previsibilidade, uma vez que o imprevisível gera insegurança, atrapalhando as atividades do dia a dia. A melhor dica que podemos dar, é fazer com que o pequeno tenha um dia a dia bem estruturado, com atividades básicas, como se alimentar, tomar banho e dormir, sempre nos mesmos horários. Além disso, atitudes que os façam entender que é o momento de dormir, são muito bacanas, como por exemplo, o simples ato de colocar o pijama ou ler uma histórinha", afirma a pediatra.

Os pais são essenciais e responsáveis na rotina do sono das crianças, principalmente nos primeiros anos de vida. Cabe a eles estabelecer uma série de procedimentos que auxiliem para que esse momento seja conduzido de forma positiva e satisfatória.

Um exemplo é reduzir o tempo de telas, pois a luz forte e/ou azul, suprime a produção da melatonina, hormônio essencial para a indução do sono, além de causar liberação de dopamina, que deixa o cérebro hiperestimulado, impedindo o relaxamento. É importante também que os pais observem possíveis alterações no sono, mesmo as que, em um primeiro momento, pareçam comuns. "Durante a infância, o distúrbio do sono mais comum é a insônia. De acordo com alguns estudos, pode atingir 30% da população pediátrica, podendo ser maior entre aqueles com alguma comorbidade neuropsiquiátrica, que pode ser caracterizada como uma dificuldade de início ou manutenção do sono, despertar mais cedo que o esperado e resistência ou dificuldade em começar a dormir", destaca a médica Natália Paiva.

O tempo de sono varia segundo a faixa etária, porém de acordo com as sociedades pediátricas, a média é de 11 a 14 horas para os menores de três anos, 10 a 13 horas entre 3 e 5 anos, 9 a 12 horas para crianças de até 12 anos, já os adolescentes, fica entre 8 a 10 horas.

Nada melhor do que uma noite bem dormida

Assim como todos os fatores envolvidos na higiene do sono, um ambiente calmo, com temperatura adequada e um local confortável, como o uso de um bom colchão e travesseiro, são importantes no auxílio do sono das crianças.

A Luuna Sleep possui colchões e travesseiros ideais para as famílias, pois oferece produtos com densidade e altura ideais para que os usuários tenham uma ótima noite de sono, essenciais para uma rotina mais produtiva e, consequentemente, melhor qualidade de vida.

Todos os colchões Luuna possuem a tecnologia inovadora que oferece maciez e firmeza na medida certa, em até quatro camadas de espumas. Com destaque para a espuma viscoelástica, que se adapta ao corpo e alivia os pontos de pressão, além do bloqueio da transferência de movimentos, ou seja, quando um lado do colchão se move, o outro não sente, garantindo noites sem interrupções, principalmente para as crianças e adolescentes que costumam se mexer mais durante a noite. Conheça os modelos Luuna atualmente disponíveis no mercado brasileiro:

Colchão Luuna One: perfeito para um descanso reparador, com 32cm de altura, oferece uma ergonomia imbatível. É a escolha certa para quem ama ou deseja um colchão de hotel, com o equilíbrio perfeito entre firmeza e suavidade;

perfeito para um descanso reparador, com 32cm de altura, oferece uma ergonomia imbatível. É a escolha certa para quem ama ou deseja um colchão de hotel, com o equilíbrio perfeito entre firmeza e suavidade; Colchão Luuna Original: com quatro espumas e 28 cm de altura, sua alta ergonomia combina materiais que se adaptam ao corpo, oferecendo firmeza e conforto durante o descanso;

com quatro espumas e 28 cm de altura, sua alta ergonomia combina materiais que se adaptam ao corpo, oferecendo firmeza e conforto durante o descanso; Colchão Luuna Blue: ideal para quem procura qualidade de descanso a um preço mais em conta. Possui duas camadas de espumas especiais.

A Luuna conta ainda com dois modelos de travesseiros, o Purity, desenvolvido com espuma viscoelástica de alta densidade, protege o pescoço e a cabeça no momento de uso. Com carvão ativado em sua composição, ele é capaz de filtrar as impurezas e microrganismos, super útil para os pequenos que possuem alergia, por exemplo. Já o Cool Flip é perfeito para qualquer época do ano, com sua película de gel refrescante que ajuda a dissipar o calor, oferecendo uma sensação de frescor, mesmo nas noites mais quentes.

Além de dois inovadores modelos de Bases de Cama. A Base Mérida, elegante e de fácil instalação. E a Base Rise, elétrica e que se adapta a qualquer ângulo para proporcionar muito mais conforto para noites de sono, noites de TV ou mesmo para ler um livro com mais facilidade.

Os produtos Luuna possuem as certificações mais exigentes do mercado, seguindo os padrões internacionais e nacionais. Além de vir com capa lavável hipoalergênica, feita de viscose de bambu, que proporciona uma sensação extra de frescor.

A Luuna é uma marca mexicana e pioneira no conceito de colchão em caixa, em operação desde 2015. Em 2019 começou a operar nos EUA e já tem mais de um ano de operação no Brasil, após sua chegada em Fevereiro de 2022.

Em 2023, aumentará seu portfólio de produtos com a inclusão de 3 novos modelos de colchões, um novo modelo de travesseiro e um novo modelo de base de cama.

Para mais informações, acesse https://www.luuna.com.br/ ou o Instagram @luunasleep.br

Sobre a Luuna

Luuna é a marca pioneira no conceito de colchão na caixa na América Latina. Fundada em 2015, no México, e com milhares de clientes, a Luuna iniciou sua expansão internacional em 2019, nos Estados Unidos. Em 2022, a empresa iniciou suas atividades no Brasil com vendas online, e em 2023, pretende abrir suas primeiras lojas. Os colchões Luuna são os mais bem avaliados do mercado, oferecendo qualidade imbatível, com o melhor custo-benefício do mercado de descanso premium do Brasil.

