Luuna Sleep oferece 5 dicas para uma cama posta perfeita

SÃO PAULO, 11 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Você sabia que o quarto é o ambiente mais importante para garantir o bem-estar e a saúde mental em dia?! Não há nada melhor do que chegar em casa, depois de um dia longo de trabalho e/ou estudos, e encontrar o quarto organizado, limpo, perfumado, com a cama aconchegante, prontinha para relaxar e ter uma maravilhosa noite de sono.

Pensando nisso, a Luuna Sleep, marca pioneira na América Latina no conceito de colchões na caixa, convidou o designer de interiores Adeilton Nunes, para dar cinco dicas de como arrumar uma cama de sucesso e arrasar no aconchego.

Segundo Adeilton Nunes, uma cama posta perfeita é aquela que traz conforto e consegue unir beleza e funcionalidade. É super importante ter um enxoval básico, com jogo de lençol e cobre leito, e a partir dessa base, é possível trabalhar com vários elementos, como almofadas, mantas, peseira, entre outros. Veja as dicas que o designer de interiores preparou:

Materiais disponíveis em casa

Para iniciar sua cama posta, a primeira dica é começar reunindo todo o enxoval que possui em casa, pois quando falamos em cama posta, muitas pessoas se preocupam logo em adquirir mais itens, mas tudo o que precisa pode já estar guardado em sua casa. Verifique nos armários e coloque tudo para fora, isso ajuda a analisar quais peças combinam com outras e fica muito mais fácil montar uma cama criativa.

Garanta uma cama aconchegante

Um detalhe importante, é fazer a cama com várias camadas, pois assim ela oferece aquela sensação maior de aconchego. Por isso, invista em vários itens, iniciando por uma boa saia para sua base. Em seguida, a capa protetora do colchão, o lençol de elástico, o de cobrir e um cobertor ou edredom. Uma ideia complementar é colocar uma peseira ou um cobertor decorativo na parte inferior da cama.

Para deixar a cama ainda mais aconchegante a Luuna Sleep oferece em seu portfólio, o protetor Tencel, feito com fibras naturais de última geração, suave, com efeito refrescante e transpirável. Com componentes 100% vegetais e ecológicos, inibe a proliferação de ácaros, além de ser impermeável e lavável.

A Luuna também possui as bases mais elegantes, funcionais e de fácil instalação, do mercado brasileiro. A Base Luuna Mérida, que é feita de madeira sustentável e certificada, projetada para oferecer a melhor sustentação aos colchões Luuna. Com um design moderno, conta com uma elegante camada de tecido cinza. É super fácil de montar e muito resistente.

E a Base Luuna Rise, a mais inovadora do mercado. Ideal para quem busca uma posição perfeita para dormir. Por ser elétrica, pode ser movimentada de diversas formas, como por exemplo, para ler melhor ou assistir TV, sem estar completamente deitada. Possui controle remoto que permite mudança de ângulos, podendo também ser feita pelo app (via smartphone ou tablet), inclusive permitindo salvar a posição preferida e retornar a ela, com apenas um clique.

Cores e texturas

Para aqueles que buscam sofisticação, uma importante dica é investir nas cores e texturas dos materiais. O ideal é trabalhar com padronagens que conversem com o seu estilo de decoração. Se quer usar cores, trabalhe com no máximo duas ou então com composições monocromáticas. Se você gosta de estampas, tente equilibrar com uma cor de base lisa ou neutra.

Busque também por cores e estampas que já aparecem nas paredes ou nos objetos decorativos do quarto, a famosa repetição de padrões se enquadra perfeitamente nesse caso. Os tecidos nobres e sobreposições trazem esse ar nobre para a decoração.

De acordo com o designer, para não cair no básico, o importante é não ter medo de ousar. "Possuir um enxoval todo branco, ou bege, é ótimo para deixar o quarto clean, mas viver preso ao minimalismo por medo de ousar é quase um crime. Faça pequenas experiências mudando a cor da manta, almofada e comece pelos tons neutros, pastéis, e aos poucos vai se sentindo livre para ousar", destaca.

Travesseiros e almofadas

As almofadas podem servir como uma ótima decoração de cama posta, use e abuse da sua criatividade para dispô-las de diversas formas diferentes. Elas também ajudam na construção de camadas quando são dispostas frente a frente na cabeceira, sem contar que são super confortáveis.

Já os travesseiros, devem ser super confortáveis, pois influenciam na sua boa noite de sono e colaboram ainda com a decoração. Para unir decoração e conforto a Luuna Sleep possui o travesseiro Luuna Cool Flip, com micro-cápsulas de gel, que regulam a temperatura e ajudam a dissipar o calor. Conta ainda com capa Bamboo-Fresh, feita com tecido de viscose derivado do bambu, possui propriedades naturais que permitem a transpiração, mantendo uma temperatura perfeita para o sono.

Outra indicação é o travesseiro Luuna Purity, muito confortável, possui espuma viscoelástica de alta densidade que protege o pescoço e a cabeça durante o descanso. Com carvão ativado em sua composição, filtra impurezas e microrganismos.

Colchão

Investir em um colchão de boa qualidade é primordial para garantir uma linda e confortável cama posta, pois ninguém quer começar a arrumação com um colchão todo torto, deformado e cheio de relevo. Então, não deixe de analisar as suas principais características (como composição e densidade) para fazer uma escolha consciente.

"Para finalizar, é importante manter o foco no seu estilo, na sua paleta de cores e no seu gosto pessoal. E não caia nas armadilhas do modismo, sua personalidade e conforto são o que realmente importa na hora de decorar seu quarto", conclui o Designer.

Para ajudar nessa missão, a Luuna Sleep conta com diversas opções para uma cama aconchegante, pois desenvolve produtos de alta tecnologia, que combinam espumas que se adaptam ao corpo, oferecendo firmeza e conforto.

O colchão Luuna One, modelo premium da marca, é ideal para aquele sono reparador. Com 32 cm de altura, espuma viscoelástica de alta densidade e suporte adaptado por zonas, oferece ergonomia, suporte e conforto, se adaptando perfeitamente ao corpo, aliviando os pontos de pressão.

Já o modelo Original, possui alta ergonomia, com quatro espumas e 28 cm de altura. Combina materiais que se adaptam ao corpo, oferecendo firmeza e conforto durante o descanso.

Enquanto o colchão Luuna Blue é ideal para quem procura qualidade de descanso a um preço mais em conta. Com duas espumas, 20 cm de altura e uma capa ultra suave, o Blue é um colchão firme que se adapta ao corpo.

Os produtos Luuna ajudam os brasileiros a ter um sono perfeito e de qualidade, possibilitando que o dia seja mais produtivo. Desde colchões com até quatro diferentes tipos de espumas de alta qualidade combinadas, travesseiros capazes de filtrar impurezas e garantir a diminuição do calor durante a noite, até bases de cama eletrônicas que se ajustam ao ângulo ideal para dormir ou ver TV e ler.

Sobre a Luuna

Luuna é a marca pioneira no conceito de colchão na caixa na América Latina. Fundada em 2015, no México, e com milhares de clientes, a Luuna iniciou sua expansão internacional em 2019, nos Estados Unidos. Em 2022, a empresa iniciou suas atividades no Brasil com vendas online, e em 2023, pretende abrir suas primeiras lojas. Os colchões Luuna são os mais bem avaliados do mercado, oferecendo qualidade imbatível, com o melhor custo-benefício do mercado de descanso premium do Brasil.

