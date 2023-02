Luuna Sleep supera expectativa de crescimento em seu primeiro ano de operação no Brasil

A Luuna, que iniciou suas atividades no país em 2022 com vendas 100% online, no próprio site e marketplaces parceiros, possui planos para a abertura da primeira loja, e espera ter um crescimento exponencial de quase 20% ao mês em 2023

SÃO PAULO, 15 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- Com 100% das vendas feitas por meios digitais, a Luuna Sleep, marca pioneira no conceito de colchão em caixa na América Latina, finalizou seu primeiro ano de atuação no Brasil com sua meta de vendas para 2022 batida já em novembro, após sucesso de vendas durante a Black Friday. Para a data, a empresa de Colchões, Bases e Travesseiros premium, apostou em descontos superiores a 70%, vendendo nesse período o acumulado entre fevereiro e outubro.

No México, a Luuna Sleep é uma marca já consolidada e muito conhecida, com faturamento de mais de R$300 milhões, em 2021. A empresa, que dobra de tamanho a cada ano, possui altas expectativas para o resultado global com a entrada no Brasil.

"Nossa expectativa, a longo prazo, é que nossa operação no Brasil se torne a maior e a mais rentável operação da marca globalmente, dado seu tamanho e potencial de mercado. Acreditamos que podemos nos tornar a mais importante empresa de descanso do País, considerando nosso grande foco em qualidade de atendimento, gestão eficiente da operação e preocupação com a constante renovação das tecnologias de produtos para descanso", afirma Valter Roldão, diretor da Luuna no Brasil.

Para esse novo ano, a pretensão é investir ainda mais no país, que já mostrou uma ótima aceitação dos produtos Luuna. Para uma evolução ainda mais acelerada, com expectativa de crescer 20% no mês a mês, a Luuna Brasil pretende abrir sua primeira loja física e trazer para o mercado e consumidor brasileiro mais produtos inovadores, que já são comercializados em outros países onde a companhia está presente.

Luuna e o consumidor brasileiro

O descanso desempenha um papel fundamental para uma vida mais saudável. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 40% da população mundial apresenta algum tipo de dificuldade para dormir. Já no Brasil, estudos recentes da Associação Brasileira do Sono (ABS) indicam que 73 milhões de pessoas não têm boas noites de sono. Essa realidade também foi confirmada em recente pesquisa interna realizada pela Luuna, na qual a maioria das pessoas afirmou que quando têm insônia, nada fazem e, apenas 34%, declararam que procuraram um especialista.

Para o executivo, a qualidade e sofisticação dos produtos foram a chave do sucesso do primeiro ano de atuação no Brasil. "Oferecemos uma noite bem dormida por meio de produtos de qualidade, fator cada vez mais relevante e importante na vida dos brasileiros. Vale ressaltar que em nossa métrica de satisfação de clientes, colecionamos feedbacks inspiradores, com depoimentos de clientes que não tiveram mais dores nas costas e que viram sua qualidade do sono evoluir incrivelmente, por exemplo", comenta.

No primeiro ano de atuação, em 2022, entre o portfólio de produtos que oferece, o mais comercializado foi o colchão Luuna no modelo Original, representando 60% das vendas da categoria, que conta com mais dois outros modelos, o Blue e o One. "Com relação a vendas, tudo que oferecemos superaram as nossas expectativas, mas vale destacar também a excelente aceitação que tivemos com os nossos travesseiros, tanto o modelo Purity, de espuma viscoelástica, quanto o Cool Flip, com película de gel refrescante, produtos inovadores e que chamaram a atenção do consumidor brasileiro", esclarece Valter.

Para esse novo ano, de 2023, a marca promete novidades tanto na categoria de colchões, quanto na categoria de travesseiros, trazendo outros modelos, que já são sucesso de vendas no México e nos EUA.

Luuna iniciou em 2019 seu processo de expansão internacional, começando pelos Estados Unidos. Em 2022, decidiu trazer os produtos para o principal mercado sul-americano. Conhecida por ser uma marca digital, mas com forte presença física, atualmente conta com mais de 40 lojas e centenas de pontos de venda com parceiros comerciais na América do Norte. Essa estratégia visa aliar o conforto do online com a confiança do offline, permitindo que o cliente escolha a sua própria jornada de conhecimento.

Para mais informações, acesse https://www.luuna.com.br/ ou o Instagram @luunasleep.br

Sobre a Luuna

Luuna é a marca pioneira no conceito de colchão na caixa na América Latina. Fundada em 2015, no México, a empresa conta com mais de 40 lojas e diversos pontos de venda com parceiros comerciais. Com milhares de clientes, a Luuna iniciou sua expansão internacional em 2019, nos Estados Unidos. Em 2022, a empresa iniciou suas atividades no Brasil com vendas online, e em 2023, pretende abrir lojas nas principais cidades brasileiras. Os colchões Luuna são os mais bem avaliados do mercado: 98% das pessoas que compraram o produto estão satisfeitas.

FONTE Luuna Sleep

