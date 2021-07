LUXASIA, a plataforma de distribuição de produtos de beleza da Ásia-Pacífico, nomeada pela Deloitte uma das empresas mais bem gerenciadas de Singapura

A edição inaugural dos prêmios em Singapura é derivada do programa global de prêmios para as empresas mais bem gerenciadas de Deloitte, cuja estrutura de avaliação rigorosa se baseia em mais de 25 anos de prática global em 37 países, avaliando fatores empresariais como a estratégia, a qualidade de gestão, as capacidades e a inovação, a cultura e o compromisso, bem como a governança e as finanças. A LUXASIA está muito orgulhosa por receber este prestigioso prêmio.

Para as marcas de beleza de luxo e de nicho, a Ásia-Pacífico é o lugar em que se deve estar e em que se deve entrar agora. O mercado de beleza de luxo na região está programado para ter a maior taxa de crescimento global, impulsionado por uma classe média crescente, consumidores cada vez mais exigentes, uma alta penetração móvel e um crescimento acelerado do comércio social e on-line. A ampla e exclusiva rede multicanal da LUXASIA facilita uma rápida entrada no mercado, jornadas de alto crescimento e uma impactante participação dos consumidores.

Sobre o brilhante futuro que se avizinha, Patrick Chong, presidente da LUXASIA, afirmou: "Agora estamos preparados para prosseguir com nossos planos de ampliar nossa pegada geográfica, desenvolvendo e investindo em novas fronteiras. A LUXASIA transformada está ainda melhor preparada para ajudar as marcas de beleza de luxo a liberar todo o potencial da Ásia-Pacífico e fazê-las triunfar." As principais competências de LUXASIA como plataforma de distribuição multicanal abrangem a venda no varejo de luxo, o comércio eletrônico, o comércio social, a distribuição e o marketing de consumo baseado em dados. Com eles, a LUXASIA oferece agora mais valor a todos os parceiros da marca.

Para concluir com uma nota de gratidão, tanto Chong como o Dr. Baier afirmaram: "Gostaríamos de agradecer aos nossos mais de 120 parceiros de marcas de beleza de luxo, bem como à nossa miríade de parceiros varejistas e comerciais de toda a região, por sua profunda confiança e firme apoio durante todos estes anos."

