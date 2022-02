Luxcore, Inc. annonce la mise en production de la plateforme d'infrastructure de données Cloud LambdaXchange™

- Signature d'un accord exclusif de trois ans avec l'État de la diaspora africaine (SOAD) pour fournir une plateforme, des produits et des services d'infrastructure de données Cloud

- LambdaXchange™ soutiendra les services bancaires mobiles numériques de SOAD, les devises numériques des banques centrales, les cryptomonnaies et échanges dérivés, les services mobiles et de commerce électronique sur leur marché mondial potentiel de 1,7 milliard de personnes

- L'entreprise accède aux marchés de capitaux privés pour développer davantage sa plateforme d'infrastructure de données Cloud

ATLANTA, 4 février 2022 /PRNewswire/ -- Luxcore, Inc. , un fournisseur d'infrastructure de données Cloud en phase de démarrage, a annoncé aujourd'hui la mise en production de sa plateforme d'infrastructure de données Cloud LambdaXchange™, une plateforme technologique de registre distribué compatible avec l'IA pour le routage, la commutation et le transport intelligents de données avec des points d'échange à Miami, Dallas et Atlanta.

Dans le cadre de cette première mise en production, le 8 janvier 2022, Luxcore a signé sa première entreprise cliente multinationale avec le gouvernement de l'État de la diaspora africaine (SOAD) . Le SOAD est membre du Traité de la Communauté économique des États, Nations, Territoires et Royaumes de la 6e région africaine. Dans le cadre de cet accord exclusif de trois ans, Luxcore fournira sa plateforme, ses produits et ses services d'infrastructure de données Cloud LambdaXchange™ à l'appui des services bancaires mobiles numériques, des devises numériques des banques centrales, des cryptomonnaies et des échanges dérivés, des services mobiles et de commerce électronique au marché mondial de SOAD, qui compte potentiellement 1,7 milliard de personnes.

« Notre Parlement a récemment adopté une loi établissant notre Code de nationalité et de citoyenneté : ainsi, la diaspora africaine mais également les Africains sur le continent seront éligibles à l'identification numérique de SOAD », a déclaré le Dr Louis-Georges Tin, Premier ministre de SOAD. « La carte d'identité fonctionnera comme une multicarte. Cette initiative historique offrira des services numériques comme l'accès aux élections, notre système d'éducation, les services bancaires et cryptographiques, le commerce électronique et plus encore. Nous sommes ravis de nous associer à Luxcore en tant que fournisseur technologique exclusif de services Cloud pour aider le SOAD à atteindre ses objectifs et à améliorer la vie de potentiellement 1,7 milliard de personnes dans le monde. »

La plateforme d'infrastructure de données Cloud et les services de base de Luxcore permettront à l'infrastructure de données mondiale de SOAD de disposer de technologies dédiées de calcul, de stockage et de transport de données physiques et virtuelles pour soutenir le SOAD et son écosystème numérique à venir. Ces applications et services mondiaux comprennent :

Points d'accès au réseau Internet (NAP) à l'échelle mondiale (pour l'accès Internet à haut débit)

Application d'identification de citoyenneté SOAD

Passeports numériques SOAD

Portefeuille(s) numérique(s) mobile(s)

Accès aux services d'échange de cryptomonnaies centralisés et décentralisés

Accès aux plateformes de traitement des paiements et aux services de règlement des transactions

Prise en charge des échanges marchands pour le commerce électronique et le commerce mobile

Développement futur de DApp et d'applications

« Luxcore est l'un des premiers fournisseurs de services de Cloud computing dont la plateforme d'infrastructure de données Cloud de base est intégrée verticalement, depuis nos processeurs de circuits intégrés photoniques, redéfinis comme la première couche, en passant par les couches réseau intégrées supérieures jusqu'à la pile d'applications qui offre une vitesse, une évolutivité et une sécurité améliorées pour les applications et les services numériques Web3 à venir », a déclaré Gerald Ramdeen, fondateur et président-directeur général de Luxcore, Inc.

Augmentation de capital pour faire évoluer la plateforme d'infrastructure de données Cloud

En retour des marchés de capitaux privés, Luxcore a annoncé une augmentation de capital pour faire passer sa plateforme d'infrastructure de données Cloud de 2 millions d'abonnements mensuels moyens (« MAU ») et 2000 transactions simultanées par seconde aujourd'hui à 50 millions de MAU mondiaux, en utilisant ses services de tokenisation d'identité numérique et de portefeuille numérique à des performances et des vitesses de transaction plus élevées. En tant que transaction sur le marché secondaire privé, les investisseurs institutionnels accrédités intéressés peuvent trouver plus d'informations sur le site Web de la société et sa salle de données électroniques, facilitée par Nasdaq Private Market.

Luxcore, Inc. est depuis longtemps un pionnier des technologies de semi-conducteurs optiques et de commutation optique avec ses marques déposées LambaRouter™ et LambdaXchange™ (son architecture réseau décentralisée), les positionnant de manière unique pour introduire un modèle d'infrastructure de données Cloud émergent.

À propos de Luxcore, Inc.

Luxcore est un fournisseur d'infrastructure de données Cloud de nouvelle génération en phase de démarrage. Depuis 2001, nous sommes un leader de l'innovation dans les technologies de routage, de commutation et de transport tout optique de circuits intégrés photoniques et de routage optique. En commençant par notre système LambdaRouter™ primé de routage, de commutation et de transport optique de base, la société conçoit le LambdaRouter G7 : un système de routage, de commutation et de transport optique de base encore plus radical alimenté par un processeur multicœur quantique propriétaire entièrement photonique. Luxcore introduit un modèle commercial d'infrastructure de données Cloud innovant et différent pour le provisionnement automatisé des ressources de transport de données, de stockage de données et de calcul de données dans un réseau ouvert et décentralisé de points d'échange optique (OIX) provisionnés du cœur à la périphérie dans le datacenter. L'architecture réseau décentralisée LambdaXchange™ (LXE DeNA) offrira une vitesse, une évolutivité, une sécurité et une disponibilité sans précédent pour prendre en charge les écosystèmes d'échange d'actifs numériques et Web3 les plus avancés au monde. Nous sommes Luxcore, les architectes du prochain Internet pour l'avenir de la finance, du commerce, de la mobilité et du métavers.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1740130/Luxcore_Logo.jpg

SOURCE Luxcore, Inc.