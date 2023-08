Luxion améliore ses capacités numériques grâce à l'acquisition de Digizuite

AARHUS, Danemark, 29 août 2023 /PRNewswire/ -- Luxion Group ApS (Luxion), la société à l'origine de KeyShot, le logiciel de visualisation 3D préféré du secteur, est ravie d'annoncer son acquisition de Digizuite A/S (Digizuite), un fournisseur de premier plan de solutions de gestion des actifs numériques (GAN). Cette décision stratégique marque une étape importante vers la révolution de la chaîne d'approvisionnement numérique, en offrant des produits innovants qui permettent aux entreprises de rationaliser la gestion des actifs, la collaboration et la diffusion de contenu sur l'ensemble des canaux.

Avec l'acquisition de Digizuite, Luxion vise à offrir encore plus de valeur à ses clients actuels et futurs en intégrant des capacités de GAN de pointe dans son portefeuille. Alors que les outils de visualisation 3D continuent d'évoluer et jouent un rôle crucial dans diverses industries, Luxion reconnaît l'importance d'une gestion efficace des actifs pour améliorer l'efficacité, la productivité et la production de l'entreprise.

Claus Thorsgaard, directeur général de Luxion, a commenté l'événement en déclarant : « Les avantages de la visualisation 3D ne se limitent plus à l'art et à la conception de produits. Ces outils servent désormais un objectif intégralement commercial, améliorant le fonctionnement des entreprises dans le monde entier. En intégrant Digizuite à la gamme de produits et de services de Luxion, nous offrons à nos clients un autre outil essentiel : la gestion des actifs numériques. »

Depuis plus de deux décennies, Digizuite aide ses clients mondiaux à réduire leurs coûts, à augmenter la valeur vie client et à créer des expériences numériques significatives. Avec son siège social au Danemark, une filiale aux États-Unis et des bureaux de présence au Royaume-Uni, en Belgique et en Ukraine, Digizuite apporte une riche expérience et une expertise au portefeuille en expansion de Luxion.

Au cours des prochains mois, Luxion et Digizuite intégreront leurs opérations afin d'offrir à nos précieux clients des produits et services améliorés, uniquement conçus pour résoudre leurs plus grands défis en matière de gestion de contenu.

Claus Thorsgaard a précisé : « La fusion de Luxion et Digizuite reflète deux tendances importantes. Tout d'abord, il y a une demande croissante pour une gestion efficace des actifs numériques dans divers départements, couvrant l'intégralité des actifs, des fichiers CAO au contenu AR/VR. Deuxièmement, la visualisation 3D devient partie intégrante de l'ensemble du processus de développement de produit, du concept à la présentation photoréaliste finale sur les plateformes de e-commerce. Combiner les capacités de Digizuite et de Luxion est une initiative intelligente, adaptée aux besoins des entreprises les plus prospères et les plus innovantes d'aujourd'hui. »

« Dans un monde entièrement numérique, la création d'une chaîne d'approvisionnement numérique unifiée est impérative, a-t-il ajouté. Cela comprend l'automatisation intelligente, la collaboration entre équipes et la diffusion ciblée de contenu omnicanal, le tout alimenté par des actifs 3D polyvalents. C'est la voie de la compétitivité. »

À propos de Digizuite :

Les entreprises mondiales et les sociétés Fortune500 utilisent Digizuite™ comme plateforme clé dans leurs transformations numériques afin d'automatiser les processus numériques lors de la gestion de contenu numérique (images, vidéo, documents, audio, VR) à partir d'un lieu unique et du partage sur plusieurs canaux. Notre logiciel de GAN prend en charge : i) la conformité de la marque sur tous les canaux, ii) un délai de mise sur le marché plus rapide, iii) une efficacité opérationnelle accrue et iv) de nouvelles sources de revenus ou de nouveaux services.

Digizuite est une société SaaS de gestion des actifs numériques (GAN) qui rationalise tout le contenu numérique dans une plateforme centrale. Grâce à des flux de travail automatisés et à des intégrations agiles, Digizuite supprime les flux de travail manuels et rationalise l'ensemble de la chaîne de valeur du contenu. Les clients choisissent Digizuite pour contrôler qui, où et comment les documents d'entreprise sont utilisés. La solution permet de garantir de contrôle de la marque, de réduire les risques et d'accroître l'efficacité et le chiffre d'affaires. Aujourd'hui, l'entreprise compte plus de 70 employés répartis entre son siège social au Danemark et ses bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Belgique et en Ukraine.

À propos de Luxion :

Luxion est reconnue comme la première société de logiciels spécialisée dans la visualisation 3D avancée et la technologie d'éclairage. KeyShot™, le logiciel de visualisation 3D préféré des concepteurs, des ingénieurs, des professionnels du marketing, des photographes et des spécialistes des images de synthèse, élimine la complexité de la création d'images et d'animation photographiques à partir de données numériques 3D. Luxion compte plus de 10 000 clients dans le monde, dont plus de 60 % d'entreprises du Fortune 500.

