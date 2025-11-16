Luxshare Precision améliore de deux crans sa note MSCI ESG pour atteindre le niveau A, preuve de sa force continue en matière de développement durable

NEW YORK, 16 novembre 2025 /PRNewswire/ -- MSCI (Morgan Stanley Capital International), l'un des principaux fournisseurs d'indices mondiaux, a récemment annoncé son dernier classement ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance). Luxshare Precision (002475.SZ) a vu sa note passer de BB à A, soit une amélioration de deux crans qui lui permet de surpasser 78 % de ses pairs mondiaux. Cette étape clé reflète les progrès considérables de l'entreprise dans le domaine du développement durable, marqués par une amélioration continue de la gestion des risques ESG, de la capacité de création de valeur, ainsi que par une plus grande reconnaissance sur le marché mondial des capitaux.

Au fil des ans, Luxshare Precision a activement intégré les principes ESG dans sa stratégie d'entreprise et ses opérations. Les scores ESG obtenus par l'entreprise dans plusieurs catégories, telles que les possibilités ouvertes par les technologies propres, la sécurité chimique, la gestion de la main-d'œuvre et les sources d'approvisionnement controversées, ont dépassé la moyenne du secteur, soulignant son engagement à long terme en faveur d'une croissance responsable et durable.

Points saillants des principales pratiques ESG

Possibilités ouvertes par les technologies propres : Luxshare Precision continue d'accroître ses investissements en R & D et de promouvoir la commercialisation de produits issus de technologies propres : groupes motopropulseurs pour véhicules électriques, solutions d'alimentation des centres de données, systèmes de gestion thermique, chargeurs sans fil, onduleurs et systèmes de stockage d'énergie.

Gestion de la main-d'œuvre : Luxshare Precision a optimisé les systèmes de rémunération et de performance dans toute l'entreprise, établi une stratégie unique de développement des talents et mis en œuvre des programmes de formation complets, ce qui lui a valu le titre de Forbes World's Best Employer (Meilleur employeur mondial Forbes) .

. Sources d'approvisionnement controversées : L'entreprise exerce une surveillance stricte sur toutes les fonderies et raffineries de sa chaîne d'approvisionnement qui utilisent des matériaux 3TG (étain, tantale, tungstène et or). Elle exige que 100 % des fonderies et raffineries soient certifiées conformes dans le cadre du processus d'assurance de minerais responsables (RMAP) et applique une traçabilité complète des minerais 3TG jusqu'à leur pays d'origine.

Sécurité chimique : L'entreprise gère de manière proactive les substances potentiellement nocives et suit de près les tendances réglementaires, y compris pour les substances qui ne font pas encore l'objet de restrictions officielles.

Gouvernance d'entreprise : L'entreprise a renforcé ses structures de gouvernance, mis en place des politiques avancées telles que la récupération de rémunération et les mécanismes de validation de la rémunération des dirigeants par les actionnaires, et prévoit de nommer un directeur général non exécutif indépendant afin de mieux préserver les intérêts des investisseurs.

Conduite des affaires : Luxshare Precision encourage une culture d'entreprise transparente par des formations à la lutte contre la corruption et à l'éthique des affaires dans l'ensemble de l'entreprise.

Les progrès réalisés par Luxshare Precision en matière d'ESG, tant au niveau de la recherche et de l'application de nouvelles pratiques que de l'amélioration des pratiques existantes, démontrent son engagement à long terme en faveur de la durabilité et de la responsabilité d'entreprise. À l'avenir, l'entreprise continuera à affiner ses pratiques de gestion ESG, en créant une valeur stable à long terme pour les parties prenantes mondiales, tout en poursuivant sa croissance durable. Guidée par sa détermination à faire avancer la technologie de pointe pour concrétiser les ambitions de ses partenaires mondiaux, la société Luxshare Precision approfondira les collaborations tout au long de sa chaîne de valeur afin de promouvoir un développement inclusif, harmonieux et durable.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2711631/LUXSHARE_ICT.jpg