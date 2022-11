Luyuan prend les devants dans la résolution du problème technique de la résistance à haute température des moteurs dans le monde entier

JINHUA, Chine, 9 novembre 2022 /PRNewswire/ -- « Le refroidissement par liquide a de belles perspectives ! » -- La réunion de débat et de partage sur la technologie de base du refroidissement par liquide de Luyuan s'est tenue à Jinhua, dans la province du Zhejiang, le 1er novembre dernier. Ni Jie, le président de Luyuan, a prononcé un discours d'ouverture sur le thème « La technologie de refroidissement par liquide de Luyuan favorise le développement de haute qualité de la nouvelle génération des deux-roues électriques ».

Frost & Sullivan awarded Luyuan the double certification

Actuellement, Luyuan prend les devants dans la résolution du problème technique de la résistance à haute température des moteurs dans le monde. Fondée en 1997, Luyuan est l'un des premiers fabricants de véhicules électriques. Au fil des ans, l'entreprise s'est efforcée de mener le développement du secteur grâce à l'innovation technologique. Une série de nouvelles technologies de base produites par Luyuan ont envahi le marché en 2020, comme le moteur à refroidissement par liquide, le contrôleur à refroidissement par air et le système de résistance intelligent SOC. Une nouvelle technologie de refroidissement par liquide englobant toutes les catégories sera bientôt disponible, ce qui constitue une étape importante pour Luyuan dans le développement du refroidissement par liquide.

En septembre de cette année, le moteur à refroidissement par liquide de Luyuan a remporté le record mondial Guinness de « 10 ans de conduite sans perte ». Sur le site de l'événement, le cabinet de conseil en croissance de renommée mondiale Frost & Sullivan a décerné à Luyuan la double certification de « pionnier mondial du moteur électrique à refroidissement par liquide » et « volume de ventes cumulées de véhicules électriques à refroidissement par liquide de Luyuan ayant atteint 6 millions d'unités » sur la base de l'étude du marché mondial des véhicules électriques à deux roues.

Parallèlement, le Conseil national chinois de l'industrie légère a décerné le certificat du « Premier prix des progrès scientifiques et technologiques » à la technologie de refroidissement par liquide à double chambre développée par Luyuan. Luyuan devient ainsi la seule marque du secteur à avoir remporté le premier prix des progrès scientifiques et technologiques, ce qui indique que le développement scientifique et technologique de Luyuan a été reconnu au niveau national !

Aujourd'hui, les produits de Luyuan ont été exportés vers plus de 80 pays et régions, et le volume cumulé des ventes de véhicules électriques à refroidissement par liquide dans le monde a dépassé les 6 millions d'unités, réalisant un cercle vertueux de recherche et de développement, de production et de vente, et ouvrant véritablement la voie internationale aux véhicules électriques à deux roues.

Dans son allocution, M. Luyuan a annoncé pour la première fois la voie technique de pointe « une voiture, une source de chaleur », c'est-à-dire le système intégré de refroidissement par liquide, et trois résultats itératifs développés indépendamment de la technologie de refroidissement par liquide, notamment le moteur à grande vitesse à refroidissement par liquide, le moteur à double chambre à refroidissement par liquide et le moteur à double chambre à refroidissement par liquide à montage intermédiaire.

