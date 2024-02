Luzerner Kantonalbank AG met en œuvre FM Converge de Finmechanics pour son infrastructure de front-office, valorisations et gestion des risques, sur le cloud.

LONDRES et LUCERNE, Suisse, 21 février 2024 /PRNewswire/ -- Luzerner Kantonalbank AG (LUKB), la troisième plus grande banque cantonale de Suisse, a déployé FM Converge, la plateforme de trading et risk management de nouvelle génération pour banques et institutions financières. FM Converge est une plateforme proposée par Finmechanics Pte. Ltd., jeune société en forte croissance, basée à Singapour. FM Converge est une plateforme cross-asset, qui permet aux banques de gérer leurs activités, du Front- au Back-office, sur un cloud privé ou public. Basée sur une architecture de microservices, la plateforme racourcit considerablement les délais de mise sur le marché de produits financiers, classiques ou structurés, gère rapidement et de maniere transparente la conformité réglementaire

« En intégrant FM Converge dans l'infrastructure de LUKB, nous fournissons des outils complets de valorisation, pricing et gestion des risques cross-asset avec une empreinte technologique minimale », explique Anindya Sarkar, PDG de Finmechanics. « Ce projet puise dans notre expérience des grandes banques d' Asie-Pacifique et du monde, notre savoir-faire SaaS, et bénéficie d'un support local très réactif. J'adresse mes sincères remerciements à LUKB pour la confiance que la banque nous a témoignée et pour la collaboration exemplaire de ses équipes tout au long du projet. Nous demeurons déterminés à soutenir nos clients au-delà de la mise en œuvre de la plateforme, en veillant à ce que leurs besoins en matiere de technologie financière, en constante evolution, soient toujours comblés avec rapidité, excellence et dévouement. »

Daniel Bommer, responsable des services de trésorerie de LUKB, a déclaré :

« Avec la mise en œuvre de FM Converge, nous avons réussi à remplacer le système de gestion des positions et de gestion des risques, en vigueur depuis longtemps dans le portefeuille. Dans le cadre d'un vaste appel d'offres, Finmechanics s'est imposée clairement face aux solides fournisseurs. En plus du meilleur rapport qualité/prix, nous avons été particulièrement impressionnés par l'interaction avec le fournisseur, très professionnel, fiable et rapide.

FM Converge apporte à LUKB un logiciel pérenne qui couvre toutes les fonctions requises pour le pricing et les valorisations, le trading et la gestion des risques dans toutes les classes d'actifs. Avec FM Converge, nous avons mis en place une infrastructure de pointe qui permet une croissance ciblée et, en même temps, répond à toutes les exigences réglementaires existantes et futures. Finmechanics s'est avéré un partenaire compétent, agile et innovant pendant le projet et nous sommes impatients de relever les défis futurs dans le secteur du trading avec Finmechanics. »

FM Converge a été déployée sur le cloud dans un modèle SaaS (Software as a Service) pour répondre aux exigences de pricing et de risque de toutes les classes d'actifs, y compris les crypto assets. Des calculs rapides de réévaluation de la VaR, des sensibilités et de diverses mesures de risque pour tous types de transactions permettent à la banque de gérer activement et en temps réel le risque financier découlant de ses opérations de marchés et des transactions clients. Dans un proche avenir, des modules supplémentaires pour produits structurés cross-assets, risque et regulations (tels que SA-CCR et FRTB) et de gestion du collateral seront deployés pour fournir à la banque une couverture complète par rapport à la réglementation actuelle et à venir.

Un environnement SaaS entièrement géré rend la configuration de FM Converge hautement evolutive par rapport aux fluctuations de la demande, réduisant considérablement les coûts d'exploitation et de maintenance.

À propos de Finmechanics

Basée à Singapour, avec des bureaux dans 7 pays, Finmechanics fournit aux banques des systèmes de haute precision et des valorisations transparentes, pour la gestion des risques et de la conformité réglementaire, ainsi que des flux entièrement digitalisés. L'approche de Finmechanics, inspirée des microservices, aide les entreprises à simplifier et à transformer leur organisation, à definir de nouveaux standards d'efficacité et à utiliser le cloud pour leurs activités de marché.

Pour en savoir plus sur les produits, la technologie et les services d'intégration de Finmechanics, veuillez consulter le site https://www.finmechanics.com.

À propos de Luzerner Kantonalbank AG

Fondée en 1850, la Luzerner Kantonalbank AG (LUKB) est la première banque du canton de Lucerne. Avec quelque 1 300 collaborateurs, elle dispose d'un réseau de 23 agences et est l'une des plus grandes banques cantonales de Suisse. Ses principaux domaines d'activité comprennent le financement immobilier et commercial, la prévoyance, le conseil et la gestion d'actifs. La Banque est reconnue pour sa proximité avec ses clients et son service exceptionnel, ce qui en fait le premier choix pour les clients, le personnel, les actionnaires et la région.

Le groupe LUKB comprend deux filiales en propriété exclusive : la société de gestion LUKB Expert Fondsleitung AG et Refinum AG. LUKB est une société anonyme de droit privé depuis 2001 et est cotée à la SIX Swiss Exchange. Elle dispose d'un capital flottant de 38,5 % du capital social, tandis que les 61,5 % restants sont détenus par le canton de Lucerne.

LUKB dispose d'une garantie d'État et d'une notation AA à long terme de Standard & Poor's (notation à court terme de A-1+).

Pour en savoir plus sur Luzerner Kantonalbank AG, rendez-vous sur la page en anglais du site Web : https://www.lukb.ch/de/ueber-uns/english-window.