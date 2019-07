Lvliang da China explora o caminho para a alta qualidade e o desenvolvimento de clustering da indústria de coquização

LVLIANG, China, 15 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- Lvliang, uma importante base de coquização da China na província de Shanxi, tem avançado seu setor de coquização rumo à alta qualidade e ao desenvolvimento de clustering, um novo caminho para seu setor fundamental, de acordo com o Segundo Seminário Cinturão e Estrada sobre Desenvolvimento Verde do Setor de Coquização de Carvão, organizado pelo Governo Popular da cidade de Lvliang e realizado no sábado na cidade de Xiaoyi, na província de Shanxi.

Um relatório lançado no seminário demonstra que a produção de coque na cidade de Lvliang represente cerca de 25 por cento da produção total da província de Shanxi. Até o final de 2018, o número de empreendimentos de coque na cidade havia caído para 19, com a capacidade de produção de coque totalizando 47,45 milhões de toneladas. Todos os empreendimentos de coque na cidade cumpriram com os padrões especiais de limite de emissão para proteção ambiental.

Num esforço por garantir o desenvolvimento de clustering e controle estrito de proteção ambiental, Lvliang construiu três bases químicas de carvão de 10 milhões de toneladas e uma base de 5 milhões de toneladas. O Xiaoyi Coal Chemical Industry Park, como uma das bases, tem recebido mais de 90 empreendimentos, gerando um valor de produção total de 20,273 bilhões de yuanes por ano.

Wang Liwei, prefeito da cidade de Lvliang, declarou que Lvliang continuará a ampliar o setor de coquização de carvão rumo à produção de ponta, levando a cabo 19 belos projetos da indústria química de carvão com um investimento total de 47 bilhões de yuanes, e se empenha para construir um cluster moderno do setor químico de carvão de 50 bilhões de yuanes.

FONTE The People's Government of Lvliang City

