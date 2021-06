LVMH Perfumes & Cosméticos escolhe Eastman Cristal™ Renew para desenvolver embalagens sustentáveis

SÃO PAULO, 14 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- A LVMH Parfums & Cosmetic, uma divisão da luxuosa da LVMH, anuncia hoje sua colaboração com a fornecedora global de materiais especiais Eastman (NYSE: EMN), para desenvolver embalagens sustentáveis por meio das tecnologias de reciclagem molecular da Eastman.

A Parfums Christian Dior é a primeira a apresentar o copoliéster Eastman Cristal™ Renew, com 30% de conteúdo reciclado e certificado*, com sua nova embalagem Dior Addict Lip Maximizer que chega às prateleiras neste verão. A Eastman e a LVMH continuarão a trabalhar juntas em soluções de embalagens sustentáveis em todos os conjuntos de marcas diferenciadas da LVMH, nos próximos meses.

"Nossa colaboração com a Eastman representa um marco crítico para a eliminação progressiva de plásticos baseados em combustíveis fósseis em nossas embalagens. Com nosso programa LIFE 360 publicado recentemente, decidimos que nossa embalagem não conterá nenhum plástico proveniente de recursos fósseis virgens nos próximos anos", disse Hélène Valade, diretora de desenvolvimento ambiental da LVMH.

"As tecnologias inovadoras de reciclagem molecular da Eastman estão desempenhando um papel crucial em ajudar a LVMH a atingir suas metas de sustentabilidade", disse Valade. "Estamos no início de nossa jornada para cumprir nossas metas. Com nosso primeiro prazo final em 2023, precisamos de soluções que estejam disponíveis agora e em escala global, garantindo que nossos clientes experimentem esses benefícios imediatamente", finaliza Valade.

Introduzido no final de 2020, o portfólio de resinas sustentáveis da Eastman para embalagens de cosméticos se baseia em sua longa história de inovação e conhecimento da indústria de cosméticos.

As tecnologias inovadoras de Reciclagem Circular Avançada da Eastman produzem resinas a partir da mistura de resíduos plásticos, em vez de matérias-primas fósseis. Essas tecnologias inovadoras de reciclagem molecular desviam o plástico residual dos aterros, dão nova vida ao plástico e reduzem as emissões de gases de efeito estufa em relação à produção tradicional. Com as tecnologias da Eastman, as marcas podem cumprir suas metas ambiciosas de conteúdo reciclado, além de manter a estética e a função premium que os consumidores de luxo esperam.

"A LVMH está conquistando uma posição de liderança entre as marcas de luxo, ao tomar medidas ousadas para alcançar a excelência ambiental", disse Scott Ballard, vice-presidente e gerente geral de plásticos especiais da Eastman. "Estamos orgulhosos de trabalhar com a LVMH e de fornecer a tecnologia e os produtos que os ajudarão a cumprir seus objetivos de economia circular", finaliza Ballard.

Visite eastman.com/circular para obter mais informações sobre os esforços da Eastman na economia circular, e conhecer os materiais renovados da Eastman.

*O conteúdo reciclado é obtido alocando-se os resíduos plásticos reciclados nas resinas Eastman Renew usando um processo de balanço de massa certificado pelo ISCC.

Sobre a Eastman

Fundada em 1920, a Eastman é uma empresa global de materiais especiais, que produz uma ampla gama de produtos encontrados em itens que as pessoas usam todos os dias. Com o objetivo de melhorar a qualidade de vida de forma material, a Eastman trabalha com os clientes para entregar produtos e soluções inovadoras, mantendo o compromisso com a segurança e a sustentabilidade. O modelo de crescimento impulsionado pela inovação da empresa aproveitou as vantagens de plataformas de tecnologia de classe mundial, profundo envolvimento do cliente e desenvolvimento de aplicativos diferenciados para aumentar suas posições de liderança em mercados finais atraentes, como transporte, construção e consumíveis. Como uma empresa globalmente inclusiva e diversificada, a Eastman emprega aproximadamente 15.500 pessoas em todo o mundo e atende clientes em mais de 100 países. A companhia teve, em 2020, receitas de aproximadamente US $8.5 bilhões e está sediada em Kingsport, Tennessee, EUA. Para mais informações visite www.eastman.com .

Sobre Parfums Christian Dior

Christian Dior se inscreveu como designer de moda e perfume. A House of Dior, fundada em 1946, mudou a cara do estilo feminino para sempre quando seu New Look foi revelado nos corredores da 30 Avenue Montaigne, em 12 de fevereiro de 1947. O look revolucionário foi acompanhado por uma fragrância Miss Dior, o acabamento toque projetado para "deixar um rastro de desejo no rastro de uma mulher". Este perfume atemporal foi a primeira fragrância criada por uma marca visionária que inventou o conceito de beleza global com seu Rouge Dior e subsequentes linhas de cosméticos, então foram pioneiras em linhas de cuidados com a pele como Capture Totale ou Dior Prestige. Os atuais depositários desta experiência lendária – François Demachy, Dior Perfumista-Criador, Peter Philips, Diretor de Criação e Imagem da Dior Makeup e Dior Science – são os herdeiros do perfeccionismo de Christian Dior. A fama mundial das criações da House se deve em parte às suas musas sedutoras, incluindo Charlize Theron, Natalie Portman, Jennifer Lawrence, Giséle Bündchen, Cara Delevigne, Johnny Depp e Robert Pattinson.

