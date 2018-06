Lycamobile UK lance un programme novateur de fidélisation

Lycamobile UK a fait part aujourd'hui du lancement de son programme de fidélisation Lycarewards. Livré en partenariat avec Adfone, Inc., ce service novateur récent offre aux clients de Lycamobile UK des forfaits gratuits de données et des cartes-cadeaux contre la visualisation de publicités et offres spéciales sur téléphones intelligents Android. Ce service est fourni par l'intermédiaire de l'app Lycarewards disponible sur le magasin Google Play. Les clients accumulent des « points de récompense » en balayant sur des encarts 'j'aime / je n'aime pas', ou en cliquant sur le site web de l'annonceur. Les clients peuvent gagner cinq points pour chaque balayage et clics sur la publicité observée. Ces points de récompense peuvent alors s'échanger contre des forfaits de données sur Lyca ou une carte-cadeau d'Amazon.

Une mesure d'incitation supplémentaire à l'occasion du lancement propose aux clients de recevoir une quantité double de données, avec 1 000 points de bienvenue lors de l'inscription et 1 000 autres points au bout de 30 jours d'utilisation. Les utilisateurs actifs peuvent gagner 1 Go gratuit de données par mois, avec la possibilité d'en gagner davantage en fonction de leur niveau d'engagement.

Chris Tooley, PDG de Lycamobile UK, a fait ce commentaire : « Ce programme remarquable est une nouvelle preuve de l'engagement de Lycamobile à apporter une valeur supplémentaire à nos clients. Nous savons que nos clients sont avides de davantage de données et Lycarewards est le moyen idéal pour qu'ils y parviennent sans augmentation de coûts. »

Ce programme est optimisé par la plate-forme de fidélisation d'Adfone ; celle-ci permet un échange de valeur d'excellence entre consommateurs et leurs opérateurs mobiles. Brian Boroff, fondateur et PDG d'Adfone a ajouté : « Adfone est enchantée de son partenariat avec Lycamobile pour notre premier déploiement en Europe. Les fournisseurs de télécommunications modernes comprennent le besoin d'un nouveau paradigme s'ils veulent se détacher de la concurrence. Lycamobile se place à l'avant-garde de l'industrie en adoptant notre plateforme de fidélisation et en la déployant d'une façon qui apporte une valeur maximale à ses clients. »

L'app Lycarewards est disponible gratuitement sur le magasin Google Play et peut se télécharger sur : http://bit.ly/lycarewards

Annexe : options de rachat par Lycarewards : Avantages Lycarewards Nombre de points de récompense requis 200 Mo d'offre de lancement Lycarewards 2 500 400 Mo d'offre de lancement Lycarewards 5 000 600 Mo d'offre de lancement Lycarewards 7 500 1 Go d'offre de lancement Lycarewards 10 000 2 Go d'offre de lancement Lycarewards 20 000 GBP5 carte-cadeau Amazon 25 000

